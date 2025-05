Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 7 maggio: tutti i segni

Branko 07 maggio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 7 maggio 2025

Ariete

Magnifico l’abbraccio Venere-Marte, uno degli aspetti più caldi per la vita sentimentale, così forte da provocare nuovi e duraturi amori. Fatevi belli (il vostro segno è talvolta poco interessato all’estetica), andate in cerca. Questi giorni sono ottimi anche per l’attività professionale, iniziative finanziarie, cambiamenti e ricerche di nuovi (primi) lavori. P.S. Infallibili suggerimenti dallo Scorpione.

Toro

I grandi giochi della vostra primavera, in amore come nell’attività, sono ancora tutti da giocare. Mercurio conclude un capitolo e apre nuove possibilità, dovete però evitare dispute con i superiori, persone che detengono l’autorità. Gli scossoni nell’ambiente dove svolgete l’attività tornano a vostro favore. Aspetti nervosi per il movimento fisico (gambe, piedi, braccia). P.S. Affari fortunatissimi con Sagittario.

Gemelli

Il vecchio e il nuovo della vostra vita: Saturno e Giove. Il primo riporta in superficie qualche sbaglio o qualche leggerezza commessa nel passato, specie nella professione e in affari, il secondo invece vi offre il modo migliore per riparare. Il punto debole oggi è la salute, causa Luna in Vergine, occupate la mente con pensieri piacevoli: l’amore, per esempio. P.S. Puntate i vostri occhi grigio militare verso il Leone.

Cancro

La creatività è un po’ in crisi, a causa di Mercurio, ma si tratta solo di attendere. I segni che incidono sul vostro lavoro e successo sono toccati da influssi molto importanti. Questa fase lunare comincia a cambiare anche la vita sentimentale. Non giocate più in amore, non tollerate più le osservazioni dei familiari, e questa volta fate sul serio. P.S. Attrazioni passionali con Acquario.

Leone

La vostra Luna incide anche sulle collaborazioni professionali e associazioni di affari, che presentano un’altra eccezionale possibilità di riscossa. Non senza contrasti nell’ambiente di lavoro, ma conta soltanto sapere che state andando in alto. Magnifico il cielo dell’amore, non rimandate il matrimonio - siamo in maggio, nuove passioni. P.S. Scorpione insegna: gli uomini fanno progetti, gli dei sorridono.

Vergine

Abbiamo ammirazione per voi, per come riuscite nonostante gli intoppi più assurdi a tenere testa alla situazione, anche nella vita privata, confusa. Tuttavia… troppo spesso iniziate a dire cose carine che poi rovinate con un “ma”. Ma che ma e ma, buttatevi, questa Luna è splendida per l’amore. Consigliamo di agire nel lavoro e affari, potete affidarvi anche al vostro destino generoso e fortunato. P.S. Emozioni con Acquario.

Bilancia

I grandi pianeti, energie cosmiche che aiutano a cambiare anche tutta una vita, sono in aspetto attivo per la Bilancia - avanti tutta, diceva Arbore. Sono sempre le cose, avvenimenti, persone… ancora in un mondo lontano, quelle più interessanti. Giove, il grande viaggiatore dello zodiaco, vi vuole più aperti, disponibili, intraprendenti. Interrogate voi stessi. P.S. Profondi cambiamenti con Gemelli.

Scorpione

Con Luna nella danarosa Vergine e Saturno nel campo della fortuna conviene rischiare qualcosa nel campo finanziario, anche in previsione della prossima Luna piena nel vostro segno, così potrete soddisfare i vostri tanti lussi personali. Transito di Mercurio molto favorevole ai viaggi, nel lavoro diventate bravissimi quando lo affrontate come fosse un passatempo. Marte: una spina d’amore? P.S. Gemelli, interesse passionale, flirt.

Sagittario

Curate i vostri raffreddori, allergie. Dovete essere in forma perfetta per la prossima settimana quando Mercurio passerà nel settore del lavoro quotidiano e chiederà dei ritmi molto intensi. Giove in opposizione può provocare delle crisi, ma vi spinge anche a saltare sul carro del vincitore. Risparmiate le energie fisiche ma niente impedisce di vivere fino in fondo l’amore. P.S. Acquario: il desiderio di lui è come un’evasione.

Capricorno

Oggi avete la protezione di una gigantesca Luna in Vergine, che rende intenso l’amore e annuncia eventi importanti in famiglia, l’influsso è talmente forte da provocare nuove e durature storie, che saranno fortificate anche da Saturno. Il sistema nervoso è un po’ scosso, nei prossimi due giorni lo sarà ancora di più, optate per un calmante naturale. Lavoro: dove l’incertezza è forte bisogna fare una scelta. P.S. Una fiamma può arrivare dal Leone.

Acquario

All’Est qualcosa di nuovo e di antico insieme: amore! Venere forma un fortunato aspetto con Giove, ritorna la passione nel matrimonio, esplodono nuovi amori. Vita professionale, settore finanziario, è segnato da una tenacia mai vista. Potete anche liberarvi di un rapporto, contratto che non vi interessa più (però è servito, siete maturati). P.S. Branko consiglia Ariete, sarete felici e vincenti.

Pesci

Il problema non interessa a tutti, ma noi dobbiamo mettere l’accento sulle questioni legali, dopo Giove c’è anche Luna in Vergine a insistere su questo argomento. È possibile che un’assistenza legale sia richiesta per un contratto di compravendita nel settore immobiliare, sempre favorito. Rose rosse per voi, le epoche si susseguono, le tendenze passano, ma la rosa non passa mai di moda. Come voi. P.S. Rosa di maggio rende più delicato il Toro.