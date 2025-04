Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 29 aprile: tutti i segni

Branko 29 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 29 aprile 2025

Ariete

Dopo essere diventata nuova nel campo dei soldi, Luna attraversa per due giorni il Gemelli, transito che stimola la vostra fertile immaginazione - chissà le idee che farà nascere nella vostra testa! Mercurio nel segno mette in contatto con persone giuste per qualche affare, ma nello stesso tempo avverte che ci sono persone che agiscono contro. Plutone stimola l’intuito, voi sapete benissimo chi amare e chi no.

Toro

Non si sa mai come programmare le spese, soprattutto quelle dei vostri figli. Invitiamo i genitori a essere meno generosi sotto questo profilo, servirà per mettere alla prova il loro affetto. Si fa sentire la benefica Venere, Saturno offre una formidabile autodifesa, sarete una sorpresa per molti. Niente vi può impedire di andare per la vostra strada, anche se avete la vostra età. Rispondete così: sono Toro, figlio di Venere, eternamente giovane.

Gemelli

Cominciano già oggi a brillare le stelle di maggio. Arriva nel segno la Luna e si congiunge a Giove, aspetto fortunato per affrontare discorsi importanti nel lavoro, in casa, in azienda, con il coniuge e figli. Lasciateli criticare, i colleghi-superiori-parenti, voi state entrando in una nuova dimensione astrale dalla quale potrete presto guardare dall’alto i vostri concorrenti e oppositori. Se cercate l’anima gemella. Il passaggio da aprile a maggio fa ben sperare.

Cancro

Quel soffio di leggerezza che mancava nel matrimonio, arriva da Venere in Pesci, aspetto positivo anche per i contatti lontani, estero. Progetti personali e professionali molto vicini al traguardo. Non splende ancora nel cielo dell’amore, questa Luna in Gemelli, ma è impaziente davanti alla porta. Arriverà giovedì e vi aprirà un mese che dovrà essere vissuto intensamente giorno dopo giorno. Mercurio è inaffidabile per gli affari, restate con amici, vi comprendono anche quando siete lunatici.

Leone

Luna esce dal Toro e passa in Gemelli, segno amico, positivo per le vostre relazioni professionali, nella vita sociale dovete dare il massimo se volete concludere aprile con denaro. Riservate qualche attenzione speciale a voi stessi, ritornate a volervi bene, pensate a un ritocchino che possa migliorare il vostro aspetto, curate i vostri capelli che sono, come tutti sanno, la vostra ossessione. Genitori: lei troppo leonessa, lui orgoglioso dei figli.

Vergine

Aprile è partito con transiti faticosi, poi la situazione è andata gradualmente migliorando, soprattutto con Luna nuova in Toro. Sono previste altre positive combinazioni, anche oggi, ma purtroppo c’è il disturbo della Luna in Gemelli, che rende tempestosa l’atmosfera privata. Amore, matrimonio, casa, figli, parenti, salute. C’è un po’ di tutto in questo disordine che fa venire mal di testa, rifugiatevi nelle amicizie. L’amore è un capolavoro in fase di restauro.

Bilancia

Luna in Gemelli, segno che governa i vostri rapporti con il lontano, in molti casi con l’estero. Gli avvenimenti, le notizie che arrivano, sono importanti anche per la vostra carriera. Lo sapete benissimo quello che avete in testa, ma come possono gli altri conoscere i tanti positivi propositi, se non parlate apertamente? Non basta solo parlare, bisogna anche pretendere. Amore: come una festa pagana.

Scorpione

Non vi fidate di quello che vedete e che sentite. Questa Luna passata in Gemelli, darà un bel respiro alla vostra vita, vi assomiglia, come voi vuole restare isolata. Inesauribile la forza mentale, meno quella fisica. Cautela nella salute perché Marte picchia forte. Voglia di rivivere un passato che ora appare bello. Nell’attesa di maggio che preannuncia di essere il mese dell’amore, vivete pure i vostri sogni.

Sagittario

Se è questo il problema di qualcuno, è possibile uscire fuori da un pasticcio sentimentale. Marte molto focoso aumenta il trasporto passionale ma Luna in Gemelli, insieme a Venere in Pesci, riesce a interrompere legami ormai senza brio. Luna porta una nuvola fredda nel matrimonio, nuove responsabilità in famiglia, con i figli. Restate alla guardia del vostro patrimonio, difendete il prestigio che vi siete guadagnati da soli, nel lavoro.

Capricorno

Immaginate un nuovo itinerario per il vostro amore, le vecchie strade o le vecchie case non danno emozioni. Una pazza idea, come quella di Patty Pravo, e perché no? Non vi piacciono le critiche nei vostri confronti, ma nelle osservazioni che sentite ci può essere qualche idea utile per il vostro lavoro. È Giove, pianeta della giustizia, in aspetto ottimo, a dire che la verità non è solo da una parte.

Acquario

Siete liberi o impegnati? In entrambi i casi potete essere felici. Questa è la promessa della Luna entrata in Gemelli, la posizione migliore per il rapporto d’amore, congiunta a Giove diventa anche una brava moglie, madre, sorella, figlia. Fortunati gli uomini che in questo periodo hanno accanto una donna Acquario! Curiosità in affari, l’importante è avere la costanza di portare fino in fondo le iniziative. Voi siete tenaci?

Pesci

Restate immobili in amore. Quando la preda si avvicina, scattate. Non si tratta tanto di coraggio, ma di incoscienza. State attenti in questi due giorni con la Luna in Gemelli, nel segno della famiglia. Quella di origine e quella che avete costruito con il matrimonio. Controllate l’emotività, assorbite come una spugna le agitazioni degli altri, liberatevi piuttosto dallo stress accumulato.