Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 27 aprile: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 27 aprile 2025

Ariete

Un momento astrale molto interessante per quanto riguarda il possesso di beni materiali, le proprietà, iniziative e transazioni economiche. Luna nuova nel vicino Toro è intrecciata di transiti astrali intensi per affari, iniziative professionali a lungo termine, ricerche, terreni mai esplorati. Spesso l’entusiasmo va creato nella vita sentimentale, in famiglia. Una nuova conoscenza che nasce con Marte in aspetto passionale diventa subito importante, quindi cercate se siete ancora soli.

Toro

Segnale orario: ore 19.32, Luna nuova nel segno apre il nuovo anno della vostra vita. Fate conto che sia Capodanno, idealmente lanciate qualcosa dalla finestra, anche qualche vostra fissazione. L'agitazione però ha il merito di risvegliare le energie nascoste e di aumentare l'ambizione. Un successo economico è solo questione di giorni. Possiamo parlare di fortuna? Certamente sì. Amore: desiderio sotto gli olmi che adesso innalzano la loro verde chioma verso il cielo… Auguri!

Gemelli

Luna nuova nel segno che vi precede non è per voi né positiva né negativa, dice semplicemente: Gemelli, sveglia! Martedì questa Luna sarà nel vostro segno e voi potrete ripartire con le iniziative professionali ambiziose, che avrete poi il modo di sviluppare nella vostra stagione che nasce il 21 maggio. Dedicate questa domenica a qualche ora di riposo, stress fisico e mentale, ma siete sempre in forma per le conquiste passionali. Nessuno ha tanta fortuna come voi.

Cancro

Quasi peccato che sia domenica… Luna nuova in Toro è giusta per affrontare discorsi importanti nel lavoro, affari, ma anche nelle relazioni private. Particolarmente incisivo il transito sulle associazioni e amicizie, ma prima di trasformare un amico in un socio d'affari, valutate bene. Detto questo, gettatevi tra le braccia di un amore splendido. Un viaggio può essere faticoso ma è necessario.

Leone

Anche se avete dei buoni nervi, non sono d'acciaio come il vostro Marte nel segno, per vostra fortuna in questo momento così complicato per tutti. Optate per la medicina naturale: siete in fondo dei felini, sapete curarvi con le vostre erbe. Annunciamo un nuovo amante per le giovani donne, gli uomini invece pensano ai soldi più che l'amore. Del resto lo sostiene anche Mel Gibson, Leone: - i soldi non sono tutto, ma servono. Incubi notturni provocati da Plutone.

Vergine

Davvero speciale per voi questa Luna nuova in Toro, efficace anche per eventuali terapie e interventi medici, che avvengono lontano, pure all'estero, ma è la famiglia e l'amore che ricevono il suo beneaugurante influsso.È la Luna di noi tutti, rappresenta il lavoro, le banche, il Tesoro pubblico, la Borsa, il commercio - anche quello dei fiori. “Sono andato al mercato dei fiori Ma non ti ho trovato amore mio” (Prévert). Unincontro d’amore? Se non è amore, diventerà amicizia.

Bilancia

Questa Luna nuova in Toro che conduce verso maggio si verifica nel settore dei vostri cambiamenti più importanti, alcuni inseguiti da tempo con insistenza, altri che arrivano portati da casi fortunati. Siete abituati a programmare con precisione quasi maniacale, ma in certi momenti bisogna lasciarsi andare alle onde del destino, specie quando sono in azione Saturno e Venere nel mare dei Pesci. Sposi: pianeti fertili aiutano a realizzare un dolce sogno.

Scorpione

Luna aggressiva ma anche un po' malinconica, reagite impegnandovi in casa e nel lavoro, coltivate i fiori, riempite anche voi la vostra vita di rose. Una voce la notte. Cosa avete sognato questa notte mentre si formava Luna nuova? Voi avete un legame intenso con le immagini notturne, questi sogni sono premonitori. Nascono quelle immediate ed esplosive passioni, che ben conoscete. Nelle nuove conquiste ritornerete in gara come le Ferrari, rosse come Marte.

Sagittario

Luna nuova nasce in Toro, sarà presente anche domani, occupa un ruolo importante nel vostro oroscopo, quello della salute e del lavoro. Cautela e richiesta a causa di Saturno e Venere in contrasto dai Pesci, ma non c'è nemmeno bisogno di bruciare tante energie che comunque assicura Marte, un raggio fortunato e continuamente presente. Conviene seguire i consigli di persone importanti, il successo arride prima. Pazze idee d'amore, ma così pazze…

Capricorno

Il periodo astrale rinnovativo, iniziato per molti di voi in dicembre 2024, trova in questi giorni di Luna nuova in Toro, una positiva conferma. Si tratta verosimilmente del lavoro, studio, affari, investimenti - insomma tutte le specialità di quel segno di terra, vostro amico storico-ma ci sono anche sorprendenti novità in amore. Venere è splendida, Marte risveglia anche invisibili passioni. Mercurio agita la famiglia, voi dovete solo pensare che il 10 maggio sarà in Toro.

Acquario

Tendete una mano e ricevete l’appoggio necessario. Sono iniziate le nuove manovre nel lavoro, affari, ma prima di lanciarvi in troppi impegni dovete recuperare la perfetta efficienza fisica, Marte resta ostile. Non è facile nemmeno Luna nuova in Toro, oggi e domani, in primo piano la famiglia, rapporto genitori e figli, naturalmente anche il matrimonio. È una fase lunare senza luce, ma questa penombra vi permette anche di nascondere qualcosa, che non potete rivelare nemmeno al coniuge.

Pesci

Le cose impostate sotto Luna nuova in Toro, segno vostro grande amico, richiedono un tempo di maturazione ma portano risultati. Sollecitiamo innanzitutto iniziative nel campo dei beni immobili, le questioni abitative dovrebbero essere risolte entro la primavera. Magia e fascino di questa Luna insieme a Venere in Pesci, prenotate una camera con vista sul mare, portate il vostro caro amore, ritrovate la poesia di un tempo. I tempi attuali sono difficili, ma voi sapete vivere.