Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 26 aprile: tutti i segni

26 aprile 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 26 aprile 2025

Ariete

Luna nuova che si forma domani è importante per il vostro lavoro, che va messo in cima, studio e affari. Studiate come agganciare la prossima settimana persone che serviranno in maggio, mese che si annuncia di successo e -questa volta - anche di amore, Venere bussa alle porte. In tutto però è necessario un grande senso pratico, Nettuno è un pianeta ambiguo, studiate attentamente il prossimo, tenete a freno la fantasia nelle cose finanziarie ma sprigionatela in amore.

Toro

Per amore, solo per amore, siete disposti a rinunciare a qualcosa che fino a ieri sembrava della massima importanza, probabilmente si trattava di qualche affare, ma la Luna nuova che si forma domani nel segno offre la possibilità di impostare nuove iniziative che porteranno ottimi risultati. Marte è particolarmente severo perché si mette contro il vostro Sole, ma vi nutre di forza, capacità di reagire al momento giusto. Il cuore trabocca di sensualità, un sogno d'amore è vivo.

Gemelli

Dovete trattare gli altri come trattate voi stessi: con molta indulgenza. Anche quando sembrate calmi, vi riconosciamo un talento di attori, dietro l'apparenza c'è un vulcano che vuole esplodere, ma lasciate che sia qualcun altro ad accendere la miccia. Marte è in fiamme nel punto utile del vostro cielo, Luna caldissima in Ariete e domani diventerà nuova in Toro, annuncia l'arrivo di una grande notizia professionale. Venere ricorda le vostre mancanze in amore, riparate. Un tempo eravate bravi a baciare.

Cancro

Secondo giorno di Luna molto impegnativa in Ariete congiunta a Nettuno, pianeta che ha uno stretto rapporto con la medicina e i farmaci, informatevi anche per le necessità di altre persone. Qualche apprensione coniugale, possibili discussioni materiali causate da Mercurio, ma in questo momento non è l'argomento principale. Dovete essere prudenti nello stringere nuovi legami professionali e sentimentali, ma Venere aggiunge qualche inatteso colpo di fortuna.

Leone

Condizioni ambientali non tutte facili, causate naturalmente da persone che conoscete bene e che fanno parte del vostro ambiente professionale, fate in modo di affrontarle dopo la Luna nuova in Toro, domani e lunedì. Voi avrete una forte protezione di Marte, le battaglie per il successo proseguono. Non buttate nel vento e nella pioggia di aprile gli influssi passionali che vi manda Marte ma anche la peccaminosa Venere in Pesci, impegnatevi di più in amore. Un viaggio.

Vergine

Segreti in famiglia, segreti d'amore? Venere in Pesci è molto curiosa della vostra vita affettiva e quando si avvicina a Saturno mette l'accento anche sulle collaborazioni professionali, può diventare stressante per la salute, in particolare per le donne che più risentono della sua influenza. Forse ci sono anche segreti professionali, industriali, finanziari? La Vergine ha sempre qualcosa da nascondere nel suo cassetto segreto. Voglia di tenerezza, la sola passionalità non basta.

Bilancia

Avete la fama di un segno equilibrato, in questo finale di aprile dovete confermare e dimostrare questa vostra qualità. Sono giorni molto importanti per l'attività e la professione, per non parlare di affari finanziari che sono però fortunatamente sotto la costante vigilanza di Giove. Ma non mancano provocazioni e sfide continue, avete Mercurio e Nettuno in opposizione, oggi anche la Luna in Ariete. Domani sarà un'altra Luna, aspetta domani per dirgli di sì. Relax.

Scorpione

Il secondo mese della primavera appartiene al Toro ed è un periodo astrale di conclusioni e di nuovi inizi. Liberazione? Anche. In ogni caso, meglio essere preparati per un attacco frontale che vi stanno preparando nell'ambiente lavorativo, meglio ancora se attaccate per primi. Su che cosa potete contare? Incredibile ma vero, sulla fortuna che potrebbe essere chiamata sia da Venere sia da Giove, entrambi in grado di propiziare appassionate storie d’amore.

Sagittario

Mercurio d'oro per la vostra attività, finanze, ricerche di nuove fonti di guadagno. Non perdetevi in chiacchiere, buttatevi sulla questione che vi interessa e preme, organizzate sotto questa Luna e ancora di più sotto la Luna nuova di domani e lunedì, in Toro, tutti gli incontri della prossima settimana. Ottima protezione per le questioni scritte, consigliamo di firmare. Clima più sereno in famiglia, in amore Marte crea un'atmosfera da mezzogiorno di fuoco, incontri hot.

Capricorno

Quando il Sole transita in Toro, per voi è nella migliore postazione. Così anche quando transitano altri pianeti, Luna compresa. È proprio sulla Luna nuova che si forma domani in Toro che vogliamo richiamare la vostra attenzione oggi stesso, mentre vi state rilassando in qualche bel posto o vicino a qualche acqua, insieme al vostro caro amore, sarà un novilunio decisivo per tutto il vostro lavoro di maggio! Nuove conquiste sentimentali favorite da Venere. Cautela nei viaggi di ritorno.

Acquario

Come il Toro, Leone e Scorpione, anche voi siete sottoposti alla quadratura tra Marte e Urano, che è uno degli aspetti molto impegnativi per le relazioni umane, nel vostro caso potrà però essere rinnovativo per la famiglia, figli. Il transito una volta passato ci lascia più forti, maturi, imbattibili. Molto interessante per voi è invece Mercurio in Ariete, il pianeta del denaro è in ottimo rapporto con Giove nel vostro settore della fortuna, crea una bellissima intensità in amore.

Pesci

Toro, segno amico dei Pesci, offre la protezione del Sole e Urano che, unita a quella di altre stelle, porterà occasioni di guadagno, successo, o di amore. Conviene restare in giro, la fortuna si presenta anche tramite incontri occasionali, eventi mondani e sociali, durante i viaggi, nuove conoscenze. Fatevi sentire dai familiari, se siete in viaggio, giusto per far sapere che ci siete ancora. Venere e Saturno, se nasce un amore sarà per sempre. Possibile una notevole differenza di età.