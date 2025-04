Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 25 aprile: tutti i segni

Branko 25 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 25 aprile 2025

Ariete

Un giorno da ricordare, come del resto tutta la primavera che vi riserva ancora aspetti di grande forza rinnovativa, avrete pane per i vostri denti. Le battaglie fanno parte della vostra vita, ma non sempre è possibile vincere. Questa volta invece sì, nel campo del successo e dell'amore. Luna nel segno è in ottimo aspetto con Marte e Mercurio, intraprendente per gli affari, formidabile per creare nuove intese. L'amore promette di dare nuove e fresche emozioni. Libertà, finalmente!

Toro

Festa della Liberazione, anche voi potete liberarvi di qualche situazione professionale non soddisfacente e di persone strane o insolite che vi promettono chissà quali favolose fortune. Mai come in questo periodo il Toro è stato chiamato a puntare sulle proprie forze, intelligenza, concretezza, senso della realtà. Ripartirete con le novità domenica quando nasce la vostra Luna nuova, le iniziative daranno ottimi risultati. Ma in amore non dovete essere così razionali, poesia!

Gemelli

Mercurio è oggi stimolato dalla Luna, prevede un giorno importante per le relazioni sociali, contatti professionali, amicizie. Comprensibile la vostra insofferenza per la lentezza con cui procedono le cose, dovete capire che anche gli altri possono avere la stessa incertezza sull'esito economico, ma voi ci arrivereste prima. Marte favorisce un trasporto passionale in amore, propizia incontri eccitanti, ma avete anche Giove che aggiunge fortuna alle nuove coppie del 2025.

Cancro

Raccomandiamo cautela perché Luna diventa strana in Ariete, accanto a Mercurio e Nettuno. Il sistema nervoso e la forma fisica ne risentono, sotto il profilo pratico prestate la massima attenzione ai rapporti di lavoro, qualcosa di poco chiaro nel vostro ambiente, investimenti da rimandare come anche la formazione di nuove società. Meglio per quelli di voi che sono in viaggio e lontano, Venere farà molto per l'amore e le amicizie, vita sociale, brevi flirt.

Leone

Questo amore si può fare. Il passionale Marte sarà per due giorni stimolato e deliziosamente provocato dalla Luna erotica in Ariete, segno che accorcia le distanze tra voi e l'obiettivo che volete raggiungere, anche nel lavoro. Ottimo Giove per un stretto contatto con il campo legale, istituzioni, compagnie nazionali e internazionali. Una novità dopo l'altra. Ricordate Alessandro il grande: “I miei compagni avrebbero voluto tornare indietro, io no. Perché volevo vedere i confini del mondo.”

Vergine

Ci sono momenti nel cielo astrale e di conseguenza nella vita, che richiedono azioni immediate, decisioni rapide, cambiamenti fulminanti. Il “fulmine”, che verso di voi scaglia Giove, significa fortuna. Riprendete l’aereo del futuro, siate più sicuri di voi stessi. Mercurio e Luna in Ariete sono imprevedibili e decisamente a vostro favore, domenica potrebbe succedere qualcosa di speciale. Tensioni coniugali, Venere disturba soprattutto le donne sposate. Saturno i mariti.

Bilancia

Luna e Nettuno sono in opposizione, aspetto che si presenterà una volta al mese per due giorni circa e tocca tutta la società, non è detto perciò che ogni volta concluderà qualcosa ma se voi volete chiudere allora sì! Bisogna respirare la libertà. Avete la fama di un segno equilibrato, oggi dovete confermare il senso delle opportunità, la diplomazia, prudenza con le parole. Impulsivo anche il cuore, ma in qualche modo deve quietare la tempesta ormonale.

Scorpione

Il weekend della Liberazione si divide in due parti: intuito e straordinaria capacità di trovare persone e situazioni nuove, mentre l'altro fronte è quello del solito ambiente segnato da contrasti con persone che ne fanno parte. Sono loro che non sono per voi, oppure è il contrario? Quale occasione migliore della Luna nuova in Toro, il 27-28, per tagliare e ricominciare? Pensateci. Tutto è possibile con Nettuno: nuovo lavoro, nuovo amore, matrimonio, trasloco, fortuna…

Sagittario

Luna ritorna positiva, anzi fortunata in Ariete congiunta a Mercurio e Nettuno, riesce a stimolare Marte sensuale, qualche scintilla passionale non dovrebbe mancare nemmeno nel matrimonio ma è particolarmente orientata verso le persone sentimentalmente sole. Luna è anche il passato. È possibile che si faccia sentire qualcuno, forse un amore che avete già parcheggiato alla periferia del vostro cuore. Nettuno è nostalgia, ricordo… Viaggio romantico nel passato.

Capricorno

Non è il giorno giusto per prendere decisioni importanti, siete emotivi ed assorbite l'atmosfera esterna in maniera molto personale, consigliamo di rimandare tutto a domenica quando in Toro nascerà per voi una perfetta Luna nuova. Oggi abbiamo Luna in Ariete con Mercurio e Nettuno, transiti che propendono per il privato, famiglia e amicizia. Potete invece acquisire informazioni su cui decidere in seguito, Venere è sempre amica e spinge tra le braccia dell’amore.

Acquario

Questi due giorni sono particolari, non possiamo sapere se sarete in grado di sfruttare alcune ottime combinazioni astrali per i vostri affari, prima di tutto. Dobbiamo comunque informarvi che l'aspetto della Luna e Mercurio in Ariete, unito a Nettuno e Giove, è quanto di meglio si può avere per la soluzione delle questioni pratiche, nel mondo esterno e in famiglia. Situazione positiva anche per gli spostamenti e per l'amore, ma non stancatevi troppo. Salute vulnerabile.

Pesci

Il nostro oroscopo è lieto di informare che siete il segno con le maggiori possibilità di riuscita, in ogni campo. Lasciamo a voi la scelta delle azioni da compiere, secondo le vostre priorità. Il weekend è energico e vigoroso, persino troppo elettrizzante, attenti a non perdere l'orientamento. La concentrazione di influssi positivi è prevista domenica, Luna nuova. Anche la vita affettiva gode della invidiabile protezione di Venere: incontri, matrimonio, figli.