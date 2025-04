Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 20 aprile: tutti i segni

Branko 20 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 20 aprile 2025

Ariete

Buona Pasqua: viaggi, incontri, amicizie. Festa dell'amore, conferma la romantica Venere, con tanta passione aggiunge Marte, felicità anche per gli sposi di vecchia data assicura Giove. È di bellissimo auspicio Mercurio nel vostro segno, in sintonia con questa festa, voi infatti siete rappresentati da una pecora, anzi il maschio della pecora. Una certa testardaggine non può mancare nemmeno oggi, voi non lasciate finché non riuscite a prendere. Gita fuori porta: Napoli.

Toro

Pasqua d'amore. Dovete anche rilassarvi, non solo per la Luna che cambierà domani in Acquario e Marte quadrato, ma perché vi attende tanto lavoro dopo Pasqua. Dovrete puntare prima sul prestigio nella professione, poi arriveranno soldi, in queste cose materiali Giove tende una mano. La costanza del Toro è nota a tutti, sarà premiata anche nel matrimonio. Passerete momenti felici al mare, ma ricordate che la vostra città zodiacale è Parma con le sue violette.

Gemelli

Pasqua di confine. Siete un po' stressati, causa il lungo transito di Saturno in Pesci, ma riuscite lo stesso a essere divertenti, simpatici, innamorati. Questo è il primo effetto di Marte intraprendente in Leone, perfetto l'aspetto con Giove e Mercurio, ma vi rendete conto che potreste anche fare i soldi tra oggi e domani? Guardatevi in giro se siete alla ricerca di occasioni amorose, magari incontrerete l'anima gemella a Verona, vostra città zodiacale come di Romeo e Giulietta.

Cancro

Pasqua, amore e passione, ma anche riunioni sociali e di amicizia. Obbligatorio non parlare con persone con cui lavorate, fatevi negare anche ai soci, non siete in vena di parlare di affari. Alla ricerca dell'innocenza perduta? Meglio di no il viaggio sarebbe incerto, non avete Mercurio amico. Marte e Venere creano intriganti atmosfere nei rapporti di vecchia data, suggeriscono ai coniugi il detto "Pasqua con chi vuoi", magari a Venezia la vostra città.

Leone

Pasqua passionale. Non può essere diverso con Marte, massima espressione della fisicità amorosa, da due giorni nel segno e subito in aspetto con Nettuno in Ariete, voglia di qualcosa di aggressivo, selvaggio… Mercurio porta da lontano sorprendenti notizie per i vostri affari ma è possibile anche una notizia riguardante gli eventuali amanti, qualcuno ci sta ripensando. Un viaggio sentimentale a Ravenna, vostra città zodiacale, come il re e la regina consorte d’Inghilterra.

Vergine

Pasqua, la colomba della pace è mandata da Mercurio, nuovamente interessato non solo al vostro lavoro ma anche all'amore e alla vostra felicità. Transiti ancora poco sicuri e non ben definiti, ma l'importante è sapere che novità positive sono in arrivo. Venere vi snobba, il Sole in Toro solleva lo spirito e movimenta incontri e viaggi, arrivano occasioni e persone del tutto inattese. Gita pasquale ideale sarebbe in Provenza, ma anche i dintorni di Genova sono della Vergine.

Bilancia

Pasqua, alla ricerca della pietra verde. Quella pietra è la vostra Venere che si impone insieme a Marte quale stella protagonista del periodo. Il primo influsso che porta amore e passione. Se non c’è stato alcun colpo di fulmine durante Luna piena nel vostro segno, il 13, possiamo annunciarlo per domani. Si tratta di colpi di testa a cui vi spinge questo testardo Mercurio in Ariete, tutto istinto. Avete bisogno di una vacanza fru fru, Vienna è la vostra città.

Scorpione

Pasqua, arte e musica. Il pianeta che influenza maggiormente il vostro segno è il romantico Nettuno, anche Venere in Pesci suona le corde di una chitarra. Finalmente potrete rilassarvi fisicamente e mentalmente, recuperare le energie che adesso Marte comincia ad esaurire. Il mese del Toro sarà impegnativo per le collaborazioni. Gita di primavera a Cortona, la vostra misteriosa e affascinate città.

Sagittario

Pasqua emozionante, i biancospini cominciano ad essere coperti di una fitta nevicata di fiorellini bianchi, Marte accende il fuoco della passione, domani anche la Luna sarà appassionata, non avrete tempo per annoiarvi. Campane a festa suonano per voi e rendono fortunato il cielo. In amore potete scegliere, ma fate finta di essere scelti. Gita di primavera a Siena, vostra città zodiacale.

Capricorno

Pasqua, erba di casa mia. L’erba del vicino non è più verde della vostra, dimenticate le chiacchiere che Mercurio dispettoso fa circolare nell’ambiente professionale. Luna vi dà forza, incide sulle collaborazioni. Tornando al verde, colore della speranza, Venere insieme a Marte è impagabile, amo che ritrova se stesso. Il coniglietto pasquale salta dal cilindro e porta un amore nuovo. Gita di Pasqua nella vostra isola, amata dal Tiberio, Capri.

Acquario

Pasqua turistica, visto che il pianeta a voi più vicino è Mercurio, favorisce i contatti con il lontano, soggiorni all’estero, ma anche Giove è un pianeta internazionale. Un cielo da prima notte di nozze, liete novità in famiglia, affari immobiliari. Date più spazio e più attenzioni alla persona cara, adesso Marte presuntuoso in Leone vi rende egocentrici, gelosi. Feste divertenti per le persone sole di ogni età, incontri sexy. Relax ideale per voi nel Trentino-Alto Adige.

Pesci

Pasqua, rinascita. A voi in particolare dedichiamo il termine “rinascita” perché quest’anno molti dovrete fare delle scelte importanti per il futuro. Saturno invita anche i genitori a pensare al futuro dei figli. Non lasciate andare via Venere, prima di avere ottenuto quello che vi aspettate di più, la fortuna vi assiste. Nettuno cerca per voi nel mare del caso, o del destino, un’opportunità di successo e felicità. Vacanza zodiacale per voi: Calabria, Scilla e Cariddi, magia