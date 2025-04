Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 13 aprile: tutti i segni

Branko 13 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 13 aprile 2025.

Ariete

Domenica delle Palme con Luna piena in Bilancia, segno che governa la giustizia, possibili conflitti di tipo dialettico e legale si presentano pure la prossima settimana, ma troverete anche l’occasione per avviare vertenze di successo. Per quanto riguarda oggi, dopo mezzogiorno Luna sarà già in Scorpione, saprete affrontare ogni cosa con rinnovato slancio. Chiudete un vecchio discorso in amore, Marte sarà anche stressante per il fisico ma tiene viva la passione.

Toro

Come una pastiera napoletana, le vostre Palme sono illuminate dalle due stelle più belle per l'amore, Venere e Marte in bellissimo aspetto tra di loro e in sintonia con il vostro segno, quindi amate e sarete amati! Siete così sereni, così innamorati, e sempre della stessa persona (voi non cambiate), così felici. Parlate un po' troppo e spesso a sproposito, ma nel pomeriggio la Luna sarà in Scorpione, usate l'altro linguaggio che conoscete bene: lasciate parlare i vostri occhi.

Gemelli

Terzo giorno di Luna splendida, sarà passionale anche quando passa in Scorpione, troverete una nuova ispirazione. Plutone stimola la voglia di cambiare tutte quelle situazioni che non funzionano come un tempo. C'è in voi una forza di volontà, un'energia, che provoca l’opposizione degli altri, ma dovete proseguire. Affari finanziari: non è proprio così come la raccontano in TV. Affrettate uno spostamento, trasloco, organizzate un viaggio per Pasqua.

Cancro

Prendetela con filosofia: sia questa domenica sia la domenica di Pasqua non vi riservano calme Lune. Oggi il plenilunio in Bilancia, casa dolce casa, ma nel pomeriggio la situazione si tranquillizza, anzi diventa piacevolmente movimentata, il vostro cuore salterà dalla gioia e dall'amore! Non è un fatto strano, siete il segno governato dalla Luna, non solo le vostre sensazioni, ma anche avvenimenti reali esterni cambiano da un momento all'altro. Incontri.

Leone

Nel privato, in famiglia specialmente, ci sono delle zone d'ombra. Forte anche la tentazione di cambiare direzione in qualche rapporto d'amore, quando inizia la pressione della Luna dallo Scorpione, ma è invece bella la luce delle stelle sull'universo materiale. L'instabilità generale ostacola e rallenta anche la vostra riuscita, però a voi è consentita anche qualche impresa rischiosa, Giove vi aiuta a superare gli ostacoli. Siete passionali ma un po' intolleranti.

Vergine

Come se vi mancasse il respiro, effetto di Mercurio in Pesci, che crea instabilità nel vostro quadro astrale. La vacanza di Pasqua arriva proprio al momento giusto. Il modo migliore per non sbagliare è di non prendere decisioni in fretta, serve più tempo anche per trovare persone adatte per le vostre iniziative, per gli affari. Un nuovo metodo di lavoro, un nuovo mezzo tecnico, sarà vincente. L'ostilità di Venere è già avvenuta, ma dovete continuare con eventuali controlli e cure.

Bilancia

Alle ore 0:30 si è formata la vostra Luna piena, che avrà un posto speciale nell’astrologia del vostro segno: sono nati due trigoni, con Plutone e con Giove. Vedrai, vedrai, che cambierà. Domenica delle Palme - mettete insieme un rametto di ulivo, di alloro, di pino e di ginestra, create una composizione, ispirata magari a qualche quadro di Monet. Siete figli di Venere, dovreste pure amare l'arte e la natura. La fortuna di Giove bussa alla porta, Plutone aumenta di molto la passionalità.

Scorpione

I pianeti del denaro sono positivi, tuttavia anche voi dovete seguire l'andamento dei mercati, instabile. Un viaggio da programmare, Mercurio sarà attivo anche la domenica di Pasqua, insieme alla Luna e Venere, che sono garanzia di scelte felici nel campo pratico e fortunate nel campo amoroso. Noi diciamo agli innamorati di tutte le età di convolare a giuste nozze, oppure di programmare il matrimonio da giugno in poi, quando Giove sarà in Cancro. Domenica fantastica.

Sagittario

Dovete lottare non solo per il successo e per il guadagno, ma anche per riuscire a vivere in pace. Nascono ottime idee, crescono occasioni, arrivano protezioni. Il cambiamento deve essere graduale, non dimenticate la prossima settimana l'appuntamento con il notaio. Si discute di proprietà, case, uffici, affitti. Il lavoro deve essere modificato in qualcosa perché ormai non sopportate più le solite facce. Scherzate con l'amore, lo fate sempre quando non siete sicuri.

Capricorno

È iniziata la salita con questa Luna piena in Bilancia, sembra sia passato un tornado nel vostro ambiente professionale, ma voi siete come le caprette delle Alpi, bravissimi a scalare. Questa mattina la testa duole, conseguenza del cibo e dello stress, ma verso sera sentirete il passionale richiamo della Luna nello Scorpione, che sarà ancora più bella per chi ha l'ascendente in quel segno, oppure in Cancro o Pesci. Portate il vostro agitato amore al mare.

Acquario

Una notte e un giorno d'amore, Luna piena in Bilancia magnifica in aspetto con Plutone e con Giove in Gemelli. Prendete quell'uomo, quella donna, che vi giura amore, voi stessi dichiarate il vostro. Scoperto appena nel 1930, Plutone è ancora oggetto di studio, ma è appurato che il suo influsso si dirige verso il potere e le persone che lo rappresentano. Non è facile il vostro contatto con le autorità, ma in questo momento storico dovete insistere. Giustizia.

Pesci

Vivete un periodo astrale quasi irripetibile, che dipende naturalmente dalla vostra età e dalle condizioni che vi hanno portato fino a questo momento della vostra vita. Siete davanti a un cielo astrale che vi permette di ottenere quasi tutto, per questo non dovete reagire negativamente a quello che vi dicono, se non vi piace. La fatica lavorativa di adesso porterà una ricca vendemmia. A Venere e Marte, nel pomeriggio si aggiunge Luna-Scorpione: sinfonia d'amore.