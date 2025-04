Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 12 aprile: tutti i segni

12 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 12 aprile 2025.

Ariete

Sole nel segno e Luna in Bilancia, opposizione esatta, nasce Luna piena di aprile. Una fase che provoca agitazione, tocca spesso la salute (specie le donne), ma basta osservare le normali regole di cautela anche durante gli spostamenti e il transito passa senza conseguenze. Domani pomeriggio Luna sarà un'altra, positiva persino per gli affari, considerando la festa, straordinaria per l'amore. Genitori e figli.

Toro

Per l’intero giorno Luna illumina il settore del lavoro, ottima l'assistenza di Mercurio e di Saturno, non fermatevi finché non avete raggiunto lo scopo che avete in mente sin dal primo mattino. Affari notevoli anche attraverso i viaggi, nuove conoscenze, incontri molto intensi ma anche sovreccitazione dei nervi. Preparatevi a vivere una Pasqua marziana, quindi molto passionale. Come amanti, dovreste proporvi in un modo nuovo, giocare di più sulla fantasia.

Gemelli

Lieti di poter prevedere fortuna, scritta nel vostro cielo dal bellissimo contatto di Giove con Luna in Bilancia, una combinazione astrale che l'astrologia considera tra le migliori possibilità che possiamo ottenere in un certo giorno per una certa questione, quella che abbiamo più nel cuore. Non importa se di tipo pratico, professionale, domestico o sentimentale, queste due forze possiedono la qualità di fare apparire le cose meno difficili di come appaiono. Dovreste solo amare.

Cancro

I transiti di primavera preparano la vostra calda estate, voi dovete preparare una base professionale e finanziaria stabile, preparate una buona autodifesa. Oggi la famiglia prima di tutto. Luna in cambiamento di fase in un segno a voi non congeniale, pone una problematica di interrelazioni umane, l'estrema sensitività dei vostri sentimenti vi mette sulle difensive contro inesistenti minacce. Siete soddisfatti solo quando gli altri cedono, ma questa volta l'amore vi resiste.

Leone

Conversazioni casuali con altre persone possono ora assumere una profondità emozionale tale da renderle molto importanti. È un fatto positivo se non siete soddisfatti della faccia superficiale che gli altri mostrano, per questo può essere un giorno di comunicazioni davvero significative. Magari non avete voglia di fare discorsi impegnativi in questi giorni quasi di festa, ma le stelle non seguono il nostro calendario, quando chiamano verso obblighi e responsabilità, conviene seguirle.

Vergine

Certo che siete attaccati e gelosi di quello che possedete, né più e nemmeno come lo siamo noi tutti, ma in questo periodo quello che possedete è qualcosa di più di un semplice oggetto, esso è il simbolo forse di una importante esperienza, di emozioni, di idee, di ricordi. Famosi per la vostra razionalità e pragmatismo, non tutti conoscono quella parte del vostro cuore che invece è occupata dalla poesia e dalla generosità. Nemmeno la famiglia sa quanto siete disposti a dare.

Bilancia

In questi tre giorni il mondo guarda la Luna nel vostro segno che sta per raggiungere il massimo della luminosità. Luna piena sollecita i sensi di tutti, figuratevi quello che può fare con la vostra natura fatta per amare e per cercare l'amore, sempre e nonostante. Per questo noi diciamo che la Bilancia resta sempre giovane. Amore anche per l’arte, per i piaceri, forte attrazione per il sesso, però dobbiamo dire che non vi mancano ammiratori e ammiratrici. Oggi conquisterete.

Scorpione

Per quelli che sono portati verso le discipline mistiche o spirituali di ogni genere, questa nascente Luna piena nel segno che vi precede, cioè nella vostra 12ª casa zodiacale, aiuta a comprendere gli insegnamenti razionalmente ed emotivamente. Trovate un paio di ore per voi stessi per i vostri pensieri e sentimenti, poi ritornerete nel mondo per così dire, più forti e più disponibili per gli altri. Applaudiamo i pianeti dell'amore, fanno tutti il tifo per la vostra fortuna e felicità!

Sagittario

In questo periodo festivo anche le stelle invitano a un momento di riflessione e di spiritualità, cosa che voi accetterete volentieri perché è un mondo che ben conoscete, tutta la vostra vita è scandita da esperienze profonde, molto intime. La magia della Luna piena nel vostro caso indica un giorno molto importante per i rapporti di amicizia, qualcuno avrà confessioni da fare, voi stessi porterete in evidenza nella vostra vita un'amica o delle amiche.

Capricorno

Questa Luna in Bilancia è buona per coloro che lavorano nelle relazioni pubbliche e nel settore delle vendite, nel lavoro di gruppo invece dovete essere più sensibili all'atmosfera generale e controllare i rapporti personali con il gruppo stesso. Nonostante la pesantezza e lo stress di Marte, voi avrete successo, fama e stima. In amore rischio di liti senza seri motivi, irritabilità o eccessiva passionalità, cosa che provoca guai ma di breve durata. Salute, cautela.

Acquario

A parte l'esaltazione amorosa, del resto naturale e comprensibile, questa magnifica Luna piena in Bilancia, mette in luce la vostra umanità. Vi rendete conto che davvero il bene altrui è anche il bene vostro, tralasciate le astrazioni metafisiche e occupatevi di esperienze reali, fisiche ed emotive. Grande potenziale creativo e ottimismo sono la fortuna nel lavoro e anche in affari, attenti solo a non esaurire troppo le energie fisiche. Un investimento può cambiare la vostra vita

Pesci

Mercurio non riceve disturbi esterni, l'aspetto con Giove risulta un po' pesante per il fisico e stressante durante un viaggio ma è rinnovativo per l'attività professionale. Se questa nascente Luna piena in Bilancia vi fa stare su di giri potete puntare in alto, e probabilmente lo farete comunque. La caratteristica di questa fase lunare è che fa incontrare persone che provocano in noi sensazioni insolitamente forti, quindi possono anche nascere nuovi amori così all'improvviso.