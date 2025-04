Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 8 aprile: tutti i segni

08 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 8 aprile 2025.

Ariete

Le vostre cose andranno per il meglio, ci penseranno il sole, il mare, i prati, le montagne… ci penseranno queste stelle che vi assistono con gentilezza. Stimolazioni astrali al cambiamento sono forti ma non cosi urgenti, prendete un giorno per riflettere. Luna sarà domani in postazione ideale per affari, oggi è bellissima per l’amore. Allungate il passo nelle conquiste, avete molti amici che vi presentano altri amici.

Toro

Di tutte le quadrature (aspetto di 90 gradi tra due o più pianeti), quella tra Luna e Urano, che si verifica nella prima parte del giorno, non è pericolosa per le questioni economiche. Può toccare funzioni digestive, creare un’improvvisa tensione nei rapporti stretti, famiglia, ma dato che in serata sarà splendente in Vergine, possiamo dire: tanto rumore nulla. L’unico scatto che Urano potrebbe provocare è l’esplosione dei sensi.

Gemelli

Prezioso aiuto della Luna in Leone tutta la mattinata, insieme al geniale Giove favorisce e spinge verso scelte ardite e coraggiose, tutto quello che promette bene per il futuro è illuminato dal Sole in Ariete. Attenti però - sarete tentati di aggredire la gente e invece sarebbe molto più efficace e soddisfacente andarle incontro. Programmate tranquillo relax serale, sarete esauriti, calmanti naturali.



Cancro

Oggi è permesso sognare: l’amore è presente nel vostro cielo, portato naturalmente da Marte e Venere, stimolato dalla Luna. Questa Luna in Leone è in ottimo aspetto con il vostro settore del successo, dovete solo vincere il timore di non farcela. Nel pomeriggio si sposta in Vergine e diventa interessante per gli affari, preziosa per tutti gli atti scritti, restate sempre con le antenne puntate su chi voi sapete. Una diversa organizzazione è necessaria in casa.

Leone

Approfittate, approfittate! Mercurio fa intravedere altre possibilità nel lavoro, è attivo anche sotto la voce “soldi, profitti”. Luna nel segno tutta la mattinata forma un magnifico aspetto con il Sole, vostro astro protettore, che manda la fortuna a proteggere le vostre imprese pubbliche e private. La corrente positiva continua fino a domenica, anche in amore avrete tutto in un colpo.

Vergine

La prima Luna della stagione arriva nel segno questo pomeriggio, ma già in mattinata sentirete il richiamo del Sole nel giovane Ariete: via, via dalle cose mille volte dette e mille volte fatte! In primavera dobbiamo rinnovarci sul serio, non solo a parole. Sembra già di stare in un altro Paese, dove profumano limoni e fioriscono le rose. Veramente improvviso il vento primaverile che scaccia via la nostalgia. Troverete un amore, voi soli, nell’uovo di Pasqua!

Bilancia

L’Ariete è la vostra settima casa zodiacale, non tanto diversa da quello che è il vostro segno, entrambi strettamente legati alla coppia, collaborazioni, associazioni, trattati di pace e di guerra, questioni legali… giorno molto intenso sotto il profilo delle relazioni, incontri e contatti, anche molto stancante, ma ormai vi siete avviati in questa avventura e dovete proseguire. Siete sexy, fatto che vi rende sicuri in amore. Venere ricorda il valore delle amicizie.

Scorpione

Viaggi in vista, a questo proposito Mercurio fa un po’ il misterioso, non precisa se si tratta di viaggi per diporto, per la famiglia, di lavoro, oppure viaggi di nozze. Dice semplicemente che vale la pena andare lontano, perché durante un viaggio voi troverete anche la fortuna. Incredibile già questa mattina, in conseguenza della Luna in Leone, ma l’energia mentale vi permette di fare quello che volete. Obblighi privati e professionali. Sera dolce.

Sagittario

Casa, famiglia, figli, matrimonio. Importantissimi anche i legami con le persone care che risiedono in altri posti, Luna tutta la mattina in Leone favorisce, appunto, i contatti con il lontano, comprese le questioni legate alle proprietà che possedete altrove. I pianeti in Pesci fanno pensare alle case in posti di mare, è probabile che dobbiate occuparvi di aspetti tecnici-legali delle proprietà. Evitate le nervose discussioni familiari, questa sera.

Capricorno

Buongiorno, avvocato, senta… Giove nel significato di legge, Saturno quello delle autorità statali, cominciano ad essere sempre più importanti nella vostra vita. Cercate nella memoria, forse avete dimenticato o trascurato qualcosa? Mercurio parla di un mare di carte sul vostro tavolo. Questa sera la Luna sarà in aspetto formidabile, abbiamo buone sensazioni per quanto riguarda i soldi. Dovete però individuare il cavallo vincente. Siete bravi nelle corse d’amore.

Acquario

Luna in Leone produce una strana apprensione nel matrimonio e in casa, mette l’accento su uno dei due genitori. In affari è necessario possedere disciplina e senso della realtà. I guadagni non sono più quelli di un tempo, ma voi siete gente di mondo e dovreste sapere che il tempo è quello dei lupi. Questa sera Luna in Vergine, avrete la bella sorpresa di contare soldi in più. Un nuovo contratto. Palpitazioni nella salute sono possibili.

Pesci

Si lavora e si produce nella prima parte del giorno quando la Luna è ancora in Leone, nel pomeriggio passa in Vergine, opposizione che annuncia un cambiamento nelle collaborazioni. Vi potete anche rilassare un giorno o due, tanto le stelle “lavorano” per voi. Non c’è nemmeno bisogno di fare tanto gli intelligenti, Mercurio con Venere porta fortuna. Viaggi di Pasqua: nei luoghi dove pensate di fare le vacanze estive.