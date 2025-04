Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 7 aprile: tutti i segni

07 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 7 aprile 2025

Ariete

La settimana si inserisce tra due fasi lunari, primo quarto e Luna piena che nasce il 13 nel segno della Bilancia, entrambi strettamente collegate alla situazione familiare. Adesso siete molto più sicuri sulle decisioni da prendere, Luna in Leone e il Sole nel vostro segno sono per l'amore come un viaggio di nozze alle Bahamas, per le cose finanziarie c'è uno stato di attesa che innervosisce. Le trattative devono essere messe nero su bianco, certa gente ci ripensa.

Toro

Luna si sposta in Leone e chiama la famiglia, non per qualcosa che potrebbe far nascere dei problemi ma semplicemente per studiare meglio i cambiamenti necessari in casa. Mercurio aumenta il ritmo della vostra esistenza, ma produce anche disordine, attenzione alle questioni scritte. Siete un po' sopra le righe in amore, la vera passione non urla, sussurra… Proprio oggi le stelle aprono un periodo di partenze e arrivi, occasioni e proposte, passioni.

Gemelli

Luna lancia un ramoscello d'ulivo ai coniugi che hanno discusso troppo in marzo, mantenete questa tranquillità anche domani quando la Luna sarà in Vergine. È aumentata la sicurezza in voi stessi e nelle vostre possibilità, nei contatti professionali e di lavoro. Sappiate che le nuove sfide richiederanno nuove soluzioni, tutta la primavera, raggiungerete risultati anche se difficili da ottenere. L'amore, per fortuna, è con voi. Eppure vi sembra non vi dia abbastanza.

Cancro

Luna in Leone manda un messaggio molto positivo al settore del lavoro, carriera e successo, nuovamente in ascesa, nuove possibilità anche nel campo finanziario, dovete però verificare la sincerità delle persone con cui intendete avviare nuovi affari. È richiesto un gioco di persuasione più sottile e astuto. Chiedete al Capricorno lezioni di alta diplomazia. Sotto il profilo amoroso nel vostro segno esplode la primavera. Marte e Venere consentono di mirare in alto.

Leone

Luna di primavera, nel cuore e nei pensieri, ma anche nelle azioni professionali e nel lavoro quotidiano. Certamente è l'amore il settore che darà momenti più intensi e felici. Io ti amo. Non importa quante volte abbiate già pronunciato queste parole, nella vostra vita, dovete ripeterle ancora e ancora. Anche voi sarete oggetto di ammirata attenzione e devozione. Questa settimana è fatta apposta per le persone sole, ogni giorno Giove riesce a propiziare incontri coinvolgenti.

Vergine

Le difficoltà che avete incontrato nel campo del lavoro e in affari, sono anche stimolanti. Non vi piegate davanti a niente, e fate bene, nella tela del ragno cadrà qualcun altro. Magari un vostro odioso concorrente. Interessante il capitolo dell'amore, Marte irrompe con forza nel vostro mondo, non riuscite a liberarvi di un pensiero d'amore. E allora stringetevi al vostro caro amore! La sorpresa sono gli uomini di una certa età, inseguono la giovinezza.

Bilancia

Benvenuti nella settimana dell'amore! Inizia con Luna in Leone, splendida nel settore degli incontri che spaziano dalle relazioni professionali, riunioni d'affari, spensierati momenti nella vita sociale e amicizie. Mettiamo l'accento sull'amore perché avrete dal giorno 11 al 13, nel vostro cielo lo spettacolo della. Luna piena magica per gli innamoramenti, questa volta spettacolari davvero. Solo ogni 12 anni possiamo avere Giove in trigono e plenilunio nel segno!

Scorpione

Giorno di confronti estremamente emozionali nei rapporti a due, in cui ciascuno cerca di giocare con i sentimenti dell'altra persona. Oppure possiamo essere coinvolti in una relazione d'amore possessiva al massimo. In questi frangenti, il modo migliore è di essere completamente onesti con l'altra persona. Avete la fortuna del favore dei grandi pianeti in postazione favorevole per il lavoro, professione e affari. Naturalmente anche per l'amore, solo che oggi la Luna è contro.

Sagittario

Quante carte nei vostri cassetti! Oggi potete eliminare qualche noioso intoppo burocratico-amministrativo, Luna ancora in Leone manda baci a voi che siete innamorati, a voi che mai avete abbandonato il sogno di un grande amore. Chissà, potrebbe arrivare il giorno 13 sotto gli auspici di una spettacolare Luna piena in Bilancia, vostro settore dei grandi incontri. Migliorate la parte del vostro carattere che vi manda subito in crisi per cose da poco. Il mondo è fatto così.

Capricorno

Bisogna sempre ricordare che siamo nel mese dell’Ariete, una certa prudenza è obbligatoria nel lavoro e nelle transazioni affaristiche, ma ci sono anche aspetti che portano in alto, verso il successo. Crisi economica generale, per voi invece una bella soddisfazione prevista oggi e anche nei prossimi due giorni con Luna in Vergine, poi dovete allontanarvi. Ma forse sarete già lontano, in viaggio, in vacanza… Giove vi aiuta se c'è qualcosa da dividere, spartire, in amore.

Acquario

La settimana annuncia di essere in certi momenti strepitosa, ma questo lunedì è ancora ostacolato dalla Luna in opposizione. Transito che influenza tutti i rapporti che hanno una base emotiva, la mente inconscia può giocare degli scherzi, comportamenti infantili. Meglio quindi risparmiare le parole e controllare attentamente tutte le questioni scritte, verificare i conti. Luna in Leone porta a voler vedere le cose troppo in grande. Siete oggetto di desiderio in amore, conquistate.

Pesci

Una generosa Luna in Leone, segno che incide sul vostro lavoro e quindi sulle finanze, potrebbe farvi oggi una gradita sorpresa. In settimana infatti sono previste notevoli uscite per le esigenze familiari, la casa. Però avete un bel nido d'amore! Da tre mesi ormai siete stati spesso in primo piano nel nostro oroscopo e ancora lo sarete, ma dovete anche voi fare i conti con la situazione caotica nel mondo. È vero però che non si possono cantare serenate tutti i giorni.