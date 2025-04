Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 6 aprile: tutti i segni

06 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 6 aprile 2025



Ariete

Gli auguri di buona fortuna arrivano oggi dalla Luna passata in Leone, segno del cuore, che accende anche il vostro cuore. Venere ansiosa di vedervi innamorati di nuovo, se non avete nessuno, mette in evidenza il vostro sex appeal che sembrava sparito ultimamente a causa di Marte ostile. Ma tante cose nuove sono successe nella vostra vita che si sta avviando verso Pasqua con un carico di stelle positive. Tutti i semi gettati cadono su un terreno fertilissimo.

Toro

Luna in Leone si trova opposta a Plutone, un aspetto che richiede cautela nelle azioni, mette infatti sulla vostra strada un cartello con la scritta "caduta massi". Bisogna quindi agire con diplomazia e circospezione, con l'aiuto di amici veri. Meglio ancora se rimandate questioni lavorative e finanziarie al giorno 9, quando la Luna sarà in Vergine. State sereni, dice Mercurio, avrete i vostri soldi. Questioni di famiglia, forse pretendono troppo da voi. L'amore tende una mano.

Gemelli

Lasciate discutere e litigare gli altri, il fuoco della domenica brucia qualche vostro concorrente e avversario, non certo voi. Abbiamo una totale fiducia nella vostra riuscita finale, restate in disparte e non affrettate i tempi, fate lavorare le stelle, specialmente la prossima Luna piena del giorno 13. La voglia di protagonismo, questa volta, vi danneggia. La famiglia si lamenta, in casa vi comportate come turisti per caso. Misurate le parole. Amore, magnifica ossessione.

Cancro

È qui, un nuovo e importantissimo traguardo professionale. Mercurio vuole portarvi lontano, seguite il suo richiamo. La partita che pensate di giocare nel lavoro e in affari, è una di quelle che non consente pareggi - si vince o si torna a casa. Siete già scampati a qualche pericolo nei mesi passati, dovete ancora stare attenti alle persone che inseguono i vostri stessi obiettivi. Diventerà magnifica Venere, sarete promossi anche in amore, Marte aumenta la passione.

Leone

Appena ieri si è formato il primo quarto in Cancro, oggi la Luna è nel vostro fuoco e si mette subito in società con il Sole e Giove, amore sublime. Il vostro grande cuore, ammirato da tanti per la generosità che è capace di esprimere, vi porta nella giusta direzione, seguite solo i vostri sentimenti e sensazioni, arriverete lontano anche con le vostre ambizioni professionali. Momento creativo per gli studenti del Leone. Non caricatevi però di troppi impegni, avete bisogno di relax.

Vergine

Stimolante il Sole in Ariete, accentua la voglia di cambiamento che molti di voi già sentono come irrinunciabile; può interessare la sfera professionale come la sfera affettiva, domestica. La situazione non è ancora matura al punto giusto, accontentatevi per adesso di fare progetti, cercare nuovi alleati. Mercurio non rende sempre divertenti i vostri viaggi, ma Saturno dice che qualche spostamento è assolutamente necessario. Riprendete quel punto perduto in amore.

Bilancia

Cominciano a arrivare tante buone notizie, che troveranno il culmine sotto la vostra Luna piena il 13. Intanto oggi siete illuminati dalla calda Luna in Leone che propizia incontri simpatici e divertenti, alle donne del segno non mancherà di presentare un uomo interessante. Forse non sarà un intellettuale, ma sportivo di sicuro, gli occhi di donna hanno bisogno di guardare un uomo bello. Soldi? Avete guadagnato, qualcosa avete ereditato, ma tutto serve per far felice chi amate.

Scorpione

Oggi, Luna in Leone non è leggera, però segnala una prossima novità per il vostro successo, carriera, che peraltro è molto vicina. Certe situazioni non arrivano per caso, come anche gli incontri non programmati, ma ogni novità che vi avvicina a Pasqua simboleggia qualcosa, in qualche caso anche una vera rinascita. Marte si compiace del fracasso delle armi e del disordine, ma nei vostri confronti assume un atteggiamento protettivo. Plutocrazia in corso.

Sagittario

Quale terzo segno di fuoco, anche voi ricevete questa domenica l'augurio di buona fortuna che rimanda la splendida Luna in Leone, in aspetto con il Sole in Ariete. I due luminari dello zodiaco sono quindi a vostro completo favore, vi aiutano laddove altri pianeti sembrano in posizione ostile, riaccendono la passione amorosa, propiziano nuovi innamoramenti. Non escludiamo schiarite improvvise nel lavoro-affari. Fermate l'amore con una nuova invenzione.

Capricorno

Luna entra in Leone e vi seguirà materna fino al 13 quando sarà in fase di plenilunio in Bilancia, sarà necessario rinunciare a impegni faticosi anche nell'ambito familiare. Diamo questo anticipo affinché possiate programmare la prossima settimana come più vi conviene. Non spendete inutilmente le energie, seguite le indicazioni mediche. Mai come adesso avete sentito il bisogno di essere totalmente coinvolti nella relazione amorosa, la passione di certo non vi manca.

Acquario

Voi siete esperti di astrologia e sapete che è meglio non agire quando la Luna si mette contro. Ora sarà per due giorni in Leone direttamente opposta a Plutone nel vostro segno, aspetto difficile per l’oroscopo sociale ed economico, nel vostro caso invece impone di fare chiarezza in tutti i rapporti stretti dove non siete riusciti, o non avete voluto, chiarire certi nodi del passato. Chiarite i rapporti personali: matrimonio, figli-genitori, famiglia. Un po' di riposo vi farà bene.

Pesci

Il vostro mare vi difende dalle fiamme di questo weekend che vede protagonista il guerriero Marte, ma voi siete in una posizione privilegiata rispetto agli altri segni: andrete avanti, non vi fermerete e, quando arriverete, voi sì potrete dire: molti si sono fermati davanti a questo scoglio. Abbiamo un solo suggerimento: fate programmi precisi, scegliete un solo argomento, non importa se professionale o affettivo, la strada è libera! Risparmiate i soldi, non certo la passione.