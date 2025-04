Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 5 aprile: tutti i segni

05 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 5 aprile 2025.

Ariete

In questo momento così variopinto della vostra vita, così ricco di sollecitazioni e di possibilità concrete, non può mancare qualche Luna irrequieta. Luna in Cancro ha cambiato fase e voi siete vulnerabili, non sapete proporvi nel modo giusto. Da questo primo quarto alla Luna piena del 13 aprile bisogna fare chiarezza dove questa non c’è - matrimonio, figli. Collaborazioni.

Toro

Dolce primo quarto, vedute più serene nei rapporti che interessano, possono fare miracoli. L’amore è il primo miracolo di primavera, ma anche nel lavoro c’è un’azione energica e ambiziosa, avrete emozioni bellissime, gli affari si muovono come piace a voi. Grazie anche all’incoraggiamento di Venere e Mercurio, il capitale cresce. Siete così convincenti che non vi si può dire di no, nemmeno in amore. Potete trovare un buon accordo con i fratelli.

Gemelli

Il problema del vostro quadro astrale è sempre Saturno in Pesci, che ogni tanto si risveglia, un nodo del passato vi stringe ancora. Ma è Giove che protegge spostamenti e iniziative professionali, aiuta le questioni economiche, consente di fare scelte felici. Ritornate a deliziare il mondo con il vostro sorriso che affascina e convince. I freschi amori vivono palpitazioni e sensazioni intense, qualche tensione invece nel matrimonio.

Cancro

Prima colazione con la vostra magnifica Luna nel segno, siete pieni di buone intenzioni, visioni ottimiste. È buona regola,in natura e in astrologia, quella di avviare nuove iniziative sotto il primo quarto, fase crescente per gli affari e anche per i vostri capelli. Venere è in aspetto bellissimo per l’amore. Emozioni profonde fin dal primo incontro. Rimedi naturali per le vostre agitazioni.

Leone

È intimista questa Luna ancora in Cancro, interrogatevi se avete dato abbastanza attenzioni alla persona cara, alla famiglia, agli amici… siete così presi dal vostro successo! L’amore è qui, le stelle chiamano soprattutto le persone sole o quelli che sono all’inizio di una fresca ma già molto intensa relazione. Ricordiamo che sono favoriti anche i nativi sopra i 50 anni, età di Giove. Dovete essere veloci anche in altre decisioni.

Vergine

Positivi segnali in affari. Nonostante le difficoltà che avete incontrato, mai abbiamo dubitato della vostra riuscita - vi conosciamo bene. Oggi è previsto un intervento risolutivo e per di più gratuito. È primavera, fatevi tentare da cose nuove, persone nuove. Ringiovanite lo spirito, rafforzate il corpo (con le ginocchia tutto bene?), cercate l’amore. Una splendida amicizia è annunciata dalla Luna, forse c’è pure qualcosa di più.

Bilancia

Tutto il giorno sarete condizionati dalla Luna, la situazione preannuncia di essere instabile, a causa di Marte in Cancro, ma con momenti di improvvise aperture nel lavoro, prendete senza pensarci troppo. Gli stessi transiti che disturbano la salute sono invece in aspetto positivo per il settore del lavoro, non riuscirete a risolvere tutto in un giorno, ma intanto farete un passo in avanti. Se siete innamorati, ma non sposati, scappate da qualche parte a Pasqua.

Scorpione

Dopo Pasqua ci sarà un altro Marte, in Leone, ecco perché è importante impostare tutte le cose adesso, non vi dovete fermare con iniziative, cambiamenti, ricerche. Primo quarto di aprile lascerà una scia di profumo che sentirete a lungo. Abbracciate l’amore. Luna in stato di grazia, Venere romantica, Marte passionale, Urano pieno di curiosità morbose… che amore! Fortunate situazioni lontano, discreta fortuna al gioco.

Sagittario

Luna ha cambiato fase durante la notte nel vostro settore dei sogni. Le visioni notturne lanciano segnali premonitori, ma anche le sensazioni che provate durante il giorno sono veritiere. Senza rendervene conto guadagnerete nuove posizioni. Abbiamo già chiara l’immagine astrale che voi avrete dopo il 18, quando Marte tornerà in Leone. Belle persone vi aspettano in posti lontani, l’ambiente di sempre è ogni giorno più stretto.

Capricorno

Questa Luna insidiosa si è presentata a fine settimana, domani un problema che oggi non vi lascia tranquilli, sarà chiarito. Venere, quando si mette in una certa luce, aiuta in tutto, non solo in amore. Anche Marte nel settore della coppia potrebbe provocare una nuova passione. Però vi dovete rilassare, passate qualche giorno alle terme se vi riesce, abbandonatevi tra le braccia di un amore fuori serie. Rosso Ferrari.

Acquario

Luna ha cambiato fase nel settore del lavoro, indizio sicuro di un prossimo miglioramento pure in affari, attivatevi in tal senso. Passa troppo veloce la Luna per dare certezze durature, ma intanto fa crescere gli affari, lanciate una vostra iniziativa. Positiva anche una nuova partenza, meglio se agite in ambienti e con persone mai trattate prima. Sfruttate anche Giove, intermediario infallibile, dedicate più tempo a voi stessi e poi di corsa verso l’amore per non perdere neanche un minuto.

Pesci

I settori dell’oroscopo che governano la vostra vita affettiva, quindi la vostra felicità, ma anche questioni di ordine pratico, sono sotto la protezione di grandi stelle, tutte dalla vostra parte. Un amore che nascesse sotto questa Luna in primo quarto e Marte nella migliore postazione, sarà per sempre. Nello stesso momento una valanga di possibilità per la carriera, il successo, viaggi emozionanti e un arrivo speciale. Vincite.