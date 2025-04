Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 3 aprile: tutti i segni

03 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 3 aprile 2025

Ariete

Molto buona questa Luna in Gemelli per gli affari, facilita incontri verbali e questioni scritte. Una particolare attenzione per le eventuali questioni legali, Giove è perfetto per ottenere giustizia. Anche notizie che arrivano da fuori sono uno stimolo per andare contro un ambiente che non vi apprezza come meritate. Abbiamo una piccola riserva per la salute: cominciate a usare cautela in previsione della Luna in Cancro insieme a Giove, domani.

Toro

Luna cresce nel settore del patrimonio, domani diventa anche più incisiva e decisa, porta nuove rassicurazioni, slancio per i professionisti, lavoratori autonomi, artisti, medici. Prima dovete fare un punto della situazione professionale e finanziaria, poi presentate una vostra idea. Appassionato trasporto in amore, Marte quasi furioso non è disposto a rinunciare a niente.

Gemelli

Basta pensare sempre alle esperienze passate, anche nel lavoro, tornate a deliziare il mondo con il vostro incantevole sorriso! Luna è ancora con voi, ornata di fiori della primavera e dell’amore come la dea Flora. Saturno rappresenta le fondamenta della vita. Dovete essere sicuri della loro solidità per poter costruire sopra. Tirate fuori il massimo, al resto ci penserà la fortuna. Luna vi aiuta a trovare serenità in casa vostra, cerca di calmare anche l’amore.



Cancro

Sono belle queste prime Lune che aprono aprile, avete Mercurio positivo, Venere, Saturno e naturalmente Marte, attualmente padrone del vostro segno. Ma se c’è un progetto ambizioso, a cui tenete moltissimo anche per la famiglia, consigliamo di fare tutto domani e dopodomani, nascerà il primo quarto di Luna nel vostro segno. Possibilità di un clamoroso colpo di fortuna nelle gare professionali. Restate vicino, attaccati, al vostro caro amore.

Leone

Le vostre belle mani stringono tra le dita una nuova occasione di affari, ma raggiungono anche un amore grande. È il vostro momento, dovete trasformare influssi cosi generosi in opportunità concrete, viaggiate. Non siate ossessionati dal denaro, avrete prima e di più. Ottime relazioni professionali anche grazie all’aiuto degli amici. Venere super sexy chiede quando vi abbandonerete alla passione - oggi, domani o dopodomani?



Vergine

Resta la corrente nervosa portata dalla Luna, che rende strano questo giorno anche per il matrimonio e la famiglia ma non impedisce di realizzare successo. Non ci sono ponti per voi, Marte in aspetto con il Sole produce determinazione senza limiti. Marte è una mano santa anche per l’agilità fisica, nel segno dei vostri incontri felici rallegra la vostra vita e tiene viva la passione amorosa.

Bilancia

Imprenditori e liberi professionisti, medici e artisti, architetti, ma soprattutto i giovani di talento devono guardare alle possibilità di successo lontano, all’estero. Luna è straordinaria anche oggi per mettere a posto le cose domestiche ma è già in fuga verso il Cancro dove cambierà fase. Meglio non prendere faticosi impegni per domani. Impulsività eccessiva in amore, Venere vi fischia.

Scorpione

Intelligenza mediatica, sensitiva, intuitiva. Il vostro sesto senso è sollecitato da questa Luna, conviene dare ascolto anche ai sogni premonitori. Come la fenice… un cielo che può essere già una rinascita. Influssi violenti che lasciano esausti ma non vinti, un Saturno alla massima potenza e rinnovativo per l’attività. L’amore è una dolce e passionale realtà. Nuove conquiste sono vicine.

Sagittario

Luna fastidiosa per le donne, instabile per l’amore, famiglia. Però la fantasia è creativa e stimolata dal nuovo Nettuno in Ariete, particolarmente favorevole per le questioni artistiche, fate conoscere le vostre idee, parlate e discutete anche con la voce un po’ rauca. Possibili conflitti per questioni finanziarie, discussioni per i beni che avete in comune con gli altri e che non sono stati ancora divisi.

Capricorno

Potete concludere oggi le cose che non siete riusciti a fare ieri, Luna molto incisiva nel campo del lavoro e affari. Altre stelle del lavoro sono molto buone, in Pesci, esaltano le vostre capacità in affari. Approfittate di Mercurio per un controllo delle carte e una revisione dei conti. State però attenti alla vostra impulsività quando prendete decisioni che richiedono calma e competenza. Un calmante naturale per lo stomaco nervoso, domani sentirete la pressione della Luna in Cancro.

Acquario

Impossibile dormire da soli in questa notte di Luna crescente, impossibile dormire per via di quelle stelle che sono troppo lucide e troppo vicine… questioni familiari non chiarite completamente, ma Venere è sempre al vostro fianco e di sicuro convincerete il vostro amore a programmare un viaggio romantico per domenica. Giove pensa alle persone sole e ai nativi in cerca di nuovi lavori. Un giorno grande per la vostra attività, farete molto rumore.

Pesci

Luna agitata fino a sera, lasciate stare le cose importanti - domani avrete buone occasioni per costruire, vendere, investire. Però, voi che siete ricchi e famosi, ricordatevi che la lotta per mantenere il successo acquisito deve perseguire anche quando la Luna è negativa, come questa in Gemelli. Per fortuna domani sarà diversa, grandi avvenimenti in famiglia, amore sexy e molto geloso. Il primo quarto sarà un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un amore.