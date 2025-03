Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 26 marzo: tutti i segni

Branko 26 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 26 marzo 2025.

Ariete

Sole nel segno: fattore di maturità, di espansione, di potenza vitale. Venere: amore, amicizia, denaro. Da un segno amico, Giove assicura efficienza nel campo pratico e Mercurio vi segue in viaggio - potrebbe invece essere troppo impulsivo con le reazioni e le parole. Infatti, se un problema si presentasse, sarà con i superiori, autorità. Immediata ripresa professionale, comunicate i vostri sentimenti alla famiglia e alle amicizie, rendete più spensierato l'amore. Camomilla e tiglio calmano.

Toro

Più fastidiosa che negativa questa Luna in Acquario - taglia di netto, apre di colpo - l'importanza dei cambiamenti che provoca vi sarà chiara in aprile. Applicatevi molto se avete un lavoro che richiede concentrazione, le facilitazioni finanziarie arriveranno, successo anche nelle attività faticose, restate freddi e impassibili davanti alle critiche. Gambe appesantite, siete facili agli scivoloni, misurate la pressione, dentista. Insomma, normali controlli che si fanno in primavera.

Gemelli

Giove protegge i rapporti con persone autorevoli, istituzioni pubbliche e finanziarie. Col fiato sospeso, aspettate una risposta, una approvazione, un risultato. Bisogna dire che questa volta le stelle vi sostengono in maniera quasi esagerata. Tutto il giorno Luna in Acquario protegge interessi che avete lontano, facilita incontri e nuove conoscenze., Ma chiama soprattutto la famiglia e l'amore, perché -nonostante un calo fisico - vivete un festival di fuochi d'artificio in amore.

Cancro

Luna, la vostra grande protettrice, transita nel cielo dell'Acquario, che rappresenta per voi un "passaggio". Dovete vivere pienamente il suo favore e quello di Marte, nel rapporto d'amore, famiglia, amicizia, incontri che si annunciano numerosi, tutto deve essere fatto con calma e razionalità, questi sono tempi ambigui - tempi di Nettuno, strani e mutevoli. Ma quante possibilità all'orizzonte azzurro, per chi è sicuro del proprio valore e dei propri ideali. Scosse di assestamento.

Leone

Luna congiunta a Plutone ostacola le vostre azioni, nella salute produce crampi al ventre, incide sulla pressione, circolazione, muscoli della gamba e del collo. Ginnastica mirata. Ma ci sono anche gli influssi che esaltano il talento lavorativo e la vostra grande capacità di amore, Venere e Giove offrono a voi tutti la possibilità di realizzare il proprio destino. Saturno positivo e rinnovativo scandisce i grandi passaggi dell'esistenza, consente di vedere le cose così come stanno.

Vergine

In primo piano, la salute e il lavoro, forte agitazione nervosa, ma quando siete così significa che siete concentrati sulle questioni professionali e affaristiche di livello. Frenetiche trattative, notizie dal nuovo mercato. Le nuove sfide professionali richiedono un nuovo atteggiamento, le vostre risposte devono essere chiare e definitive. In amore siete come noi tutti: quando vi prende piangete per nulla, ridete senza motivo… Oggi Venere vuole vedervi ridere.

Bilancia

Pervengono alcuni messaggi riguardanti i concorrenti in affari, avversari professionali, e anche segnali interessanti per future imprese e collaborazioni. Luna nell’arioso Acquario occupa il settore dell'amore e delle amicizie, insieme a Giove procura nuove occasioni. Tutto costa fatica. Ma volete mettere la soddisfazione? Festa improvvisa in amore, se siete soli un nuovo fiore attende di essere colto quanto prima. Massaggi e ginnastica per gli arti inferiori, cure estetiche.

Scorpione

Oggi vi fa sorridere un amore per cui avete tanto penato, anche questo è un segnale di crescita, di voglia di cambiamento. Non si può sapere quello che sarete in grado di dire oggi, sotto la non facile sfida che lanciano Luna e Urano, la prima nel campo della famiglia - il secondo esamina le collaborazioni e il matrimonio. Nell'occhio del ciclone, soggetti alle critiche ma anche gratifiche inattese. Le persone sole non hanno problemi nelle conquiste.

Sagittario

Portate in famiglia e nella vita di coppia quella allegria che sapete infondere nell'ambiente esterno, quando siete con gli amici, quando viaggiate. Forse riuscirete ad allontanare una nuvola in arrivo, domani Luna sarà in Pesci. Questi appunti nascono solo per la puntualizzazione di certi transiti, ma possiamo assicurare che siete un segno a cui va bene tutto. Delizioso amore. Consiglio: mettete in sicurezza il vostro capitale entro il 31 (Mercurio in Pesci).

Capricorno

Ultimo quarto nel vostro segno ha lasciato il suo effetto nel mondo, speriamo che il vostro personale terremoto non sia stato troppo forte, attenti comunque a come portate avanti i vostri soldi e la vostra carriera. Nessuno l'avrebbe detto un tempo che anche il Capricorno può uscire dal seminato. Rientrate, prego. La sola intelligenza e bravura non bastano, avete bisogno di alleati alla vostra altezza, e questa Luna ve li procura oggi, domani, venerdì.

Acquario

Investimenti. Non solo compravendite immobiliari e altre transazioni finanziarie, favoritissime da Giove, dovete saper investire meglio anche il vostro talento." Investiti" da una passione, ma adesso avete la vita nelle vostre mani e potete decidere come vi dice il cuore. Sorprese dalle figlie in età da marito, anche i figli maschi non sono da meno quando si tratta di portare a casa delle sorprese. Ottima assistenza di specialisti nel ramo che vi interessa.

Pesci

Le persone che incontrate e con cui vi relazionate in questo primo mese di primavera, dovete coltivarle e portare con voi nel futuro. È primavera, seminate adesso per l'autunno, le stelle sono in gara per aiutarvi in ogni campo ma voi dovete essere convinti e decisi. In arrivo per voi ondate rinnovative senza precedenti. Del resto, Saturno ritorna dopo 30 anni in un segno, consente di vedere le cose come stanno per considerare pro e contro di ogni situazione.