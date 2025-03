Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 23 marzo: tutti i segni

Branko 23 marzo 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 23 marzo 2025.

Ariete

Potete vivere una serena domenica nonostante la pressione della Luna sulla famiglia. Certo, se non avete affrontato i problemi al momento giusto, qualche tensione ci sarà, ma siete pur sempre un segno fortunato in questo periodo. Troppo apprensivi ma le vostre emozioni sono vere. Un giorno che può diventare importante per le relazioni nate di recente ma anche problematico, qualcuno vuole pescare nel torbido. Le decisioni saranno prese il prossimo weekend.

Toro

Arriverete quasi in cima a un successo professionale, una conquista significativa nel campo degli affari e proprietà immobili, anche terreni e case che avete altrove. Ritorniamo spesso su questo argomento perché questo è l'accento di Giove, che sarà ancora più favorevole dopo il 9 giugno. Da lontano, luoghi e persone, tante volte chiamati in causa, non significa viaggi ma è riferito al vostro prossimo futuro. Adesso lo dovete colorare d'amore, come amanti dovete proporvi in un modo nuovo.

Gemelli

Non vi rendete nemmeno conto come e quando, ma in qualche modo metterete le basi di un nuovo successo. Questo significa Luna in Capricorno. Da sola può fare molto, insieme a Giove, Venere e Mercurio, Sole… può fare tutto. Siamo lieti di poter prevedere fortuna, scritta nel vostro cielo, svolta incredibile nel lavoro e in affari. Suscitate un’attrazione quasi magnetica e sapete assumere atteggiamenti che convincono gli altri. Conquiste amorose: buttatevi sul romanticismo.

Cancro

Il vostro cuore sa dove andare, ma rischia di trovare qualche ostacolo lungo la strada. Viaggiate con la massima cautela, Mercurio è nervoso (comunque meno agitato dei vostri parenti) Adeguatevi al ritmo frenetico a cui la vita vi sottopone in questo periodo, visto che saranno intensi anche i prossimi giorni. Salite e discese sono un fatto normale, insistete con progetti da realizzare entro Pasqua. Attenti alle vie respiratorie, cambio di clima, consigli medici.

Leone

Il cambio di Luna avviene nel segno che governa la vostra attività e le finanze, ma anche la salute. Oggi siamo tutti un po' raffreddati e stanchi, voi comunque ve la cavate molto meglio e certamente saprete prendere una straordinaria occasione professionale e amorosa, in luoghi lontani. Si a un viaggio! Come dice il proverbio “Nessuno è profeta in patria", anche voi troverete altrove quello che l'ambiente vicino non può darvi. Non sottovalutate la concorrenza. Amicizie.

Vergine

È vostra amica Luna in Capricorno, nel punto della vostra fortuna personale. Amicizia e amore, figli, genitori. Accade spesso tra le stelle, le schiarite e gli influssi positivi arrivano all'improvviso, tanto che qualche volta ci lasciano increduli. Non ritornate sulle questioni economiche in famiglia, non è il momento né per pretendere né per dare, è più importante ritrovare la sintonia, la gioia di stare insieme. Ricordate i pranzi domenicali di una volta? Invitate amici.

Bilancia

Attenti a non strafare, risparmiate le forze fisiche, Luna ancora ostile e Marte contro, potreste registrare un crollo se non vi fermate in tempo. I cosiddetti "imprevisti" sono dietro la porta. Arriverà una scossa di assestamento, ma non subito oggi. Gli uomini stressati da Marte, le donne da Venere, dovete da soli creare la temperatura giusta in amore. E non importa se siete "strumentalizzati" da chi amate, in fondo vi piace. Lavoro: marzo apre la stagione guerresca…

Scorpione

Ogni settore del vostro oroscopo è toccato da qualche stella importante, grande forza arriva dai pianeti" maschili” -Marte, Saturno, Nettuno, Giove-in più c'è questa formidabile Luna-Capricorno che vi lascia fare un bel respiro, osate. Respiro, come Valeria Golino in quel bellissimo film sul mare. Le donne del segno non possono lamentarsi dell'amante, funziona. Quelle che sono ancora sole troveranno un degno compagno d'avventura. Mai di domenica? No, sempre di domenica.

Sagittario

Lieve debolezza, conseguenza del cambio di Luna, ma col passare delle ore la situazione migliora a vista d'occhio, anche nella vita sentimentale. Persone sole, attenzione, Venere dice che una conoscenza simpatica potrebbe diventare amore. Sempre che non guastate la situazione da soli. Anche le persone che vi vogliono bene, tante volte non capiscono se avete caldo o freddo, trovate sempre un pretesto per allontanare l'attimo fuggente.

Capricorno

Luna nel segno risveglia il desiderio di novità, concetti nuovi che stimolino la fantasia e la creatività, certamente non vi tirate indietro davanti alle difficoltà. Le stelle vogliono anche un po' evasione, un viaggio, qualche cambiamento in casa. In questo periodo anche a voi Giove parla spesso di questioni immobiliari e si mostra collaborativo in questo campo. Venere è sempre importante per la famiglia ma risulta fredda per l'amore, però anche voi sembrate indecisi.

Acquario

Vincenti. La libertà di azione è cosa essenziale nella vostra vita, ma è chiaro che c'è un prezzo da pagare. Per esempio, oggi non potrete essere con le persone che volete, però vi conviene, assolutamente conviene, seguire gli affari. Un'iniziativa, un investimento, può cambiare la vita di qualcuno e farvi sentire liberi. Stelle d'amore bellissime, tutte. Ma non esagerate con gelosia e con i contrasti, altrimenti Saturno chiederà perché vi siete sposati…

Pesci

Ultimo quarto è una fase che porta sempre qualche difficoltà nell'oroscopo generale, anche voi potreste avere qualche momentaneo impedimento. Ma in mezzo alle difficoltà, all’incertezza, si può sempre realizzare un guadagno, specie per voi che avete Urano ottimo. Amicizie preziose per il successo, bella questa smania di novità nella vita sentimentale, Venere vi rende gentili e generosi. Attualmente siete voi i tipi che vanno di moda, cogliete l’occasione, siate su di giri!