Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 5 marzo: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 5 marzo 2025

Ariete

Chi vi ha svegliati con un bacio sulla fronte? Venere, l'allodola del mattino, che canta per voi e annuncia un giorno bello come un paesaggio toscano quando comincia a sentire l'arrivo della primavera. Noi possiamo dire che questo passaggio stagionale è assolutamente positivo per voi, anche il furioso Marte non può fare nulla contro il primo quarto di Luna che inizia in Gemelli. Come sfruttare un momento così favorevole? Lanciatevi nel settore che vi interessa.

Toro

Giorno interessante per i contatti professionali, nuovi progetti, collaborazioni. Molte cose sono ancora incerte ma intanto anche oggi arriva una bella spinta della Luna in mattinata nel vostro segno e poi entra in Gemelli dove diventerà primo quarto. Segno e fase lunare perfetta per i vostri affari. Un incontro casuale, ma anche no (voi sapete fingere casualità quando volete ottenere qualcosa), alza il morale e aumenta la fiducia nel futuro. Siete diventati ottimisti.

Gemelli

Amore, ritorna, le colline sono in fiore… Anche voi canterete sotto il primo quarto di Luna nel vostro segno, che inizia oggi e sarà completo domani, illuminati anche da una splendida Venere e un magnifico Giove. Il matrimonio ritrova lo slancio passionale, il coniuge sta meglio di salute, incredibili i nuovi amori, amicizie splendide. Le questioni professionali o molto intime che richiedono fortuna, riusciranno pienamente. Voi ce la farete, di sicuro!

Cancro

Non è facile il passaggio di Mercurio e Venere in Ariete, tenete presente questi due transiti nei rapporti con l'ambiente professionale e con le persone che ne fanno parte, soci e collaboratori, autorità, questioni legali. Se fiutate vento contrario fatevi sentire sotto questa Luna crescente prima in Gemelli e poi nel vostro segno, congiunta a Marte vi fornirà forza e coraggio. Impegni nel mondo esterno non devono condizionare l'amore che adesso vi dà quello che può.

Leone

Venere straordinaria in Ariete, insieme a Mercurio, entrambi sono rivolti a Giove e formano con la Luna in Gemelli una specie di S.p.A. di buone occasioni. Iniziative molto indovinate nel campo dei beni immobili, che possono interessare anche i figli. Un pensiero speciale per il Leone che cerca l'amore: questa sera ci sarà una bellissima tempesta di emozioni, sensazioni, desiderio. Fate parlare i vostri occhi, ascoltate i sussulti di un cuore innamorato. Sistemate i rapporti con le donne.

Vergine

Capacità linguistiche molto stimolate, come anche l'arte dello scrivere, per non dire della padronanza che avete nei discorsi verbali. Venere spera possiate essere così convincenti anche quando parlate d'amore, settore che è stato troppe volte messo in disparte. Nelle campagne diciamo che il primo quarto di Luna guarda con un occhio in avanti e con l'altro all'indietro, voi dovete ripensare alle cose successe o non successe, poi guarderete avanti e troverete nuove strade.

Bilancia

Due pianeti sono in grado di provocare crisi nelle collaborazioni professionali e nelle associazioni commerciali, e sono Mercurio e Venere in Ariete, ma anche Marte aggiunge la sua. È un pianeta molto fastidioso, naturalmente se si trova in aspetto negativo, perché quando è positivoè un alleato di qualsiasi battaglia, adesso però è cosi. Abbiate sempre cautela e riguardo per la vostra salute. Stasera però risplende il primo quarto di Luna, e accende il lampione dell’amore.

Scorpione

Mercoledì è giorno di mercati e mercatini. Mercurio è il re del commercio, transita in aspetto formidabile per lavoro, studio, professione, affari. Accanto a lui, Venere dea dell'amore e delle piccole fortune, in serata risplende una Luna romantica e passionale insieme. Sarà meraviglioso! Un pensiero erotico irresistibile? Dovete insistere anche se ci vuole il passaporto per arrivare a un cuore che dice di aver chiuso. Ma chi l'ha detto?!

Sagittario

Sensualità, curiosità passionali anche durante una riunione di lavoro e durante i viaggi, che sono da sempre il vostro terreno di occasioni. Questo è un possibile effetto della Luna che diventa primo quarto in Gemelli, segno che coinvolge la coppia, nel matrimonio discussioni ma poi vincerà Venere. Guardate che Venere in Ariete non cede mai il suo ruolo di regina delle conquiste. Donne sull'orlo di una crisi di nervi? Chiamate Pedro Almodovar, vi farà fare un film.

Capricorno

Lui dice: ti amerò per sempre, amore mio. Bella storia, qualcuno di voi sarà anche nato di notte, ma non questa notte né la prossima. Bisogna stare sempre attenti agli eventuali corteggiatori quando si presentano nella luce falsa di Venere e ancora di più di Marte, la prima ce l'ha con le donne il secondo con gli uomini. Ma la Luna ci sarà questa sera? Come no, risplenderà nei Gemelli, e presenta delle reali possibilità di riuscita nel campo pratico e affari, nonostante tutto.

Acquario

Dovete solo aspettare il primo quarto di Luna che si forma in Gemelli a partire dal pomeriggio, prima è ostile in Toro, vi rende meno pronti e lucidi nel lavoro, in affari. Anche la salute ne risente: infiammazioni, gola, le gambe pesanti e gonfie (anche per gli uomini). Improvvisamente la Luna illumina d'argento il vostro amore! Nel caso foste ancora soli, ricordate che gli amori che sbocciano con Luna crescente e Giove, sono amori per sempre.

Pesci

Sono giorni di cambio di Luna in Gemelli, chiaramente non leggera per il vostro segno. A parte il nervosismo che produce, questo primo quarto incide sul fisico, attenti nei movimenti, alle vie respiratorie, gambe e braccia. Riuscite a imporvi un giorno di silenzio? Giove sentirà il vostro richiamo d'amore, dirà a Venere di portarvi una persona che sappia leggere nei vostri occhi profondi. Non abbandonate il sogno del successo, voi riuscite quando gli altri si fermano.