Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 4 marzo: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 4 marzo 2025

Ariete

Autoaffermazione - questo deve diventare l’obbiettivo da raggiungere in marzo, mese che presenta un quadro astrale di eccezionale importanza e intensità, come capirete voi stessi il giorno 6. Ci sarà il primo quarto di Luna che apre un periodo passionale per l’amore, confermato da Venere nel vostro segno. Nuove possibilità di guadagno in arrivo, un viaggio extra.

Toro

Bella questa Luna di marzo nel segno, fortunata per l’amore. Oggi più di ieri è possibile ricevere il passionale influsso di Marte in Cancro, che non è insensibile ai vostri sospiri per la mancanza - presunta - di denaro liquido. Qualche interesse sui depositi bancari non è poi cosi male, avete una forte protezione di Giove, prendete al volo un nuovo affare. Quando voi del Toro siete amati trovate anche fortuna.

Gemelli

Giove è un alleato formidabile per le questioni amministrative, contratti, nuove imprese finanziere. Il mercato è oggi toccato dalla potente Luna in Toro, segno che governa banche e tesoro pubblico, aspetto capitalista insomma e quindi perfetto per voi. Qualcosa cadrà anche nel vostro piatto. Questa Venere ingorda in Ariete, uomini, farà cadere anche una ragazza nel vostro piatto.

Cancro

Mercurio nel campo del successo mette in discussione anche le iniziative del passato, ma solo voi potete ricordare se avete fatto dei passi falsi, solo voi potete riparare. Oggi la Luna vi aiuta anche per quando riguarda le spese familiari. Un atteggiamento insolitamente serio e pensieroso in amore, non per mancanza di sentimenti ma perché siete concentrati, appunto, sulle questioni lavorative, affari. Cercate esperienze che coinvolgano mente e sensazioni.

Leone

Nel lavoro di gruppo siete particolarmente sensibili e reattivi all’atmosfera generale e, quindi, in grado di controllare i rapporti personali con il gruppo stesso. Mantenete questo autocontrollo per due giorni finche la Luna resta in Toro. C’è molto “cuore” in questo cielo di marzo, nel senso che siete quasi ogni giorno toccati da influssi molto congeniali al vostro segno. Mercurio protegge le cose ambizioni, porterà fortuna durante i viaggi brevi e lunghi. Disturbi cronici.

Vergine

Sole e i due pianeti in Pesci, opposizione, fanno vedere i punti difficili delle relazioni, ma oggi Luna in Toro è molto positiva e in un certo senso fortunata, potete trovare soluzioni che tamponano almeno temporaneamente la mancanza dell’uno o dell’altro. L’obbiettivo professionale è molto importante, prevale sull’amore. Avete la sensazione di essere stati esclusi da una festa da ballo? Nulla avete perduto, dice Venere, l’orchestra continua a “suonà”.

Bilancia

Giove adesso è in aspetto con Mercurio, entrambi associati al lavoro e alle questioni finanziarie, state andando bene in entrambi in settori, ma dovete assecondare anche il richiamo di un cambio nelle collaborazioni. Questo significa per voi l’Ariete, che vi sprona anche a migliorare i rapporti d’amore, matrimonio. Luna da oggi e fino a venerdì sempre più bella, un tesoro per voi è nascosto da qualche parte - cercatelo sulla Terra, non nei sogni.

Scorpione

Prima del Sole in Ariete, vi attendono due belle fasi lunari: primo quarto in Gemelli e Luna piena in Vergine, 6 e 14. Oggi inizia a cadere la barriera che vi separa da un nuovo importante successo. Siete ricettivi a nuove idee, quindi sarà più facile cambiare collaborazioni e associazioni. L’amore vi ha già cambiato molto, in meglio. L’impressione che produce questa Luna in Toro (casa dolce casa?) è quella di un’orchestra che suona una canzone d’amore, ma lontano.

Sagittario

Denaro. Non è una mia ossessione, semplicemente riporto i continui accenti sulle cose finanziarie perché escono dal vostro quadro astrale, oggi avete la Luna in Toro che è formidabile per tutti gli affari, meglio se nuovi di zecca. Meglio ancora se iniziate una società con le persone mai conosciute prima, altrimenti il passato vi perseguiterà sempre. Entusiasmo nel campo dell’amore. I figli protestano ma più per moda che non per ragioni valide e fondate.

Capricorno

Luna crescente in Toro, segno della vostra fortuna e del vostro amore, molto buona per affrontare e sistemare le questioni domestiche, dei figli. Seminate in più direzioni, segnaliamo anche una veloce occasione di guadagno con gli investimenti in borsa, questo grazie a Urano in Toro. Diventate radiosi quando pensate all’amore, oppure quando lo sognate a occhi aperti, non sembrate nemmeno del Capricorno. “Miracolo” di una delle ultime notti di Carnevale.

Acquario

Luna taurina tocca la gola e gli organi della digestione, cautela richiesta anche per il contrasto che nasce con Urano nello stesso segno, turbolento per la vita in famiglia. Visto che avrete il giorno 6 a disposizione la Luna più bella di marzo, primo quarto in Gemelli, non svegliate il can che dorme. Partite! Mercurio straordinario, porta fortuna durante i viaggi, sostiene le vostre argomentazioni, createvi un vostro giro di amicizie e conoscenze. Attacchi di gelosia.

Pesci

“Dice che era un bell’uomo e veniva dal mare, parlava un’altra lingua, però sapeva amare…” come non ricordare Lucio Dalla nel giorno del suo compleanno. Perfetto il segno dei Pesci nelle sue canzoni, tutte, dovreste ascoltarlo sempre soprattutto quando siete felici in amore. Come oggi, eletti un’altra volta dalle stelle come il segno con le maggiori possibilità di riuscita. Nel lavoro e in affari. Sarà divertente e poi eccitante sentire i rimproveri del vostro grande amore.