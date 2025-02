Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 28 febbraio: tutti i segni

28 febbraio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 28 febbraio 2025.

Ariete

Luna nuova in Pesci conclude l’inverno e annuncia prossime bellissime sorprese anche in amore. Sotto il cambio di Luna bisogna fare un esame delle cose fatte negli ultimi 12 mesi e anche i motivi di qualche sconfitta. I tre settori che sono in questo momento particolarmente importanti riguardano famiglia, figli, salute e forma fisica, rinnovamenti nel lavoro. Ricaricatevi, cercate di fare vita tranquilla in questi due giorni che vi vedono comunque in posizione privilegiata. Pensieri d’amore.

Toro

Non lasciatevi sopraffare da chi insegue i vostri stessi obiettivi. Luna nuova è una spinta ottima per le iniziative professionali, riforme, imprese d'affari. Siete il segno delle banche, istituti di credito, borsa, aziende agricole e commerciali… Adesso siete in condizione di realizzare profitti e nuovi affari. Grandi o piccoli, non si sa, ma di sicuro il più riuscito è il vostro matrimonio. Però oggi vogliamo mettere l'accento anche sull'amicizie, non solo importanti ma indispensabili per voi.

Gemelli

Luna nuova è un fattore di disturbo per le collaborazioni, associazioni. Perfetta congiunzione con Nettuno in Pesci, inevitabile un richiamo alla salute, controlli e cure. Tendenza a straviziare nel mangiare e nel bere, di questo il responsabile è quel ghiottone di Giove, inoltre è importante che dormiate e riposiate a sufficienza. Sarà bello riabbracciare l'amore dopo i malintesi e dispetti reciproci. Il matrimonio sembra in equilibrio delicato ma resta in piedi. Due occhi vi seguono.

Cancro

Giorno frizzante. Luna nuova, mette in evidenza la vita personale, domestica ed emotiva. Tutta l'energia viene infusa nelle vostre emozioni interiori, che riporta in superficie dove potete osservarle e imparare a capirle. Questo vi farà sentire più integrati con il vostroio e le relazioni con gli altri, saranno più armoniose. Conservate queste belle sensazioni per il prossimo mese quando cambieranno alcune stelle… Portate tutto fino in fondo! L'acqua della Luna fa crescere le viole d’amore.

Leone

La vostra prima qualità è la chiarezza. L'ironia non è presente nelle vostre corde, vi prendete troppo sul serio, restate quindi voi stessi ma aperti alle straordinarie novità in arrivo per i vostri già consistenti capitali e per l'amore. Il Pesci, segno che incide sulla vostra metamorfosi, è interessato da una mareggiata provocata dalla Luna nuova che porta via le strutture fragili e crea spazio per il nuovo. Più gatti che leoni in amore, conquistate con dolcezza e generosità d’animo.

Vergine

Sapete osservare le regole della buona salute, ma finché non si allontana questa Luna nuova vi invitiamo alla cautela. Nel mezzo del mucchio c'è anche Mercurio, vostro principale pianeta, la sua posizione si sente in famiglia e nelle collaborazioni professionali, associazioni. Sarà utile verificare gli aspetti legali. Precisiamo che si tratta anche della situazione generale agitata, quindi prendete tutto con calma. Ma al vostro amore dovete chiedere di più, non dovete risolvere sempre tutto voi.

Bilancia

Contratti da definire, carte da firmare, notaio e avvocato da consultare? Fatelo oggi, Luna si trova ancora nel punto giusto, Mercurio procura facilitazioni nelle questioni burocratiche ed economiche. L'aiuto del "doppio" Pesci, vi riserva una seconda possibilità, se la prima non riesce. La fatica che ora la vita vi impone sarà ampiamente ripagata, ma questi transiti invitano anche alla cautela nella salute. Conoscendo il vostro carattere, lo stile inconfondibile, sappiamo che c'è la farete.

Scorpione

Impegno e fatica sono premiati dalla Luna nuova di febbraio, infallibile per chi volesse proprio oggi cambiare direzione, iniziare una nuova semina professionale, una nuova collaborazione, ma anche andare contro l'ambiente di cui fate (facevate) parte. Tenero invece l'atteggiamento che riservate ai vostri amici. L'uomo Scorpione ha persino un atteggiamento paterno con le amiche e con la moglie. Venere è guerriera, conquistatrice, vincerete in amore.

Sagittario

Troppo umida, questa Luna in Pesci, spegne il vostro famoso fuoco - cosa vi costa spostare a lunedì, le iniziative di tipo pratico. Anche se vi sembra di ottenere successo, oggi, Mercurio negativo insinua che state costruendo sulle sabbie mobili. Avete la tendenza a fraintendere e a essere fraintesi, il che vi porta a considerare le situazioni in modo poco realistico. Ma Venere è reale, nel fuoco dell'Ariete prepara per voi un amore niente male, anche un po' morboso.

Capricorno

Le piccole incomprensioni in amore si risolvono, le grandi no. Bisognerà attendere un'altra Venere, un altro amore. Precisiamo che sono a rischio le relazioni libere non certo i legami matrimoniali o rapporti di lunga data. Non pensateci oggi, questa Luna nuova deve essere usata per stringere al massimo nel lavoro, affari, nelle questioni domestiche che saranno a partire da lunedì nel mirino di Mercurio. Fate un viaggio se utile a voi o alla famiglia. Risparmio di energie fisiche.

Acquario

Cinque pianeti a vostro favore, batto cinque! Mentre gli altri segni devono migliorarsi con aspetti astrali difficili, soprattutto incerti, voi siete in una posizione di progresso nel campo professionale-finanziario-legale. Però dovete ricordarvi che non avete nemmeno voi un carattere facile, specie quando siete in discussione con i parenti. Un colloquio a quattro occhi è previsto anche con il coniuge, oppure con quella persona a cui siete legati da tempo: continuare o no?

Pesci

Se c'è stato qualche disturbo con il fegato, organi di digestione, verificate. Come sapete soltanto Giove è in questo periodo qualche volta nervoso con voi, oggi perché è provocato da una fortissima Luna nuova. Prima di tutto, non escludiamo un colpo di fortuna economica, oppure sarete oggetto di desiderio di due tipi di persone: la donna sarà corteggiata da un giovane amante, l'uomo Pesci sarà a completa disposizione di una donna forte, caratterialmente una Valchiria.