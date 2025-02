Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 27 febbraio: tutti i segni

27 febbraio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 27 febbraio 2025

Ariete

Luna entra in Pesci e si prepara a cambiare fase, il novilunio non tocca direttamente il vostro segno ma si oppone alla Vergine che governa il settore della vostra salute, certamente procura qualche ansia. Riesaminate i progetti, studiate programmi futuri, liberatevi dalla ripetitività. Lo stesso influsso è invece stimolante per il successo professionale, prepara certamente qualcosa di nuovo e richiede nuova apertura mentale. La passione esplode.

Toro

Un uomo nuovo e con una importante posizione sociale, per le donne del segno, non solo per la vita sentimentale ma anche per la carriera. Contatti importanti anche per l'uomo Toro, che inizia questo weekend una nuova corsa al successo e al guadagno, favorita dalla Luna nuova in Pesci, che apre una nuova prospettiva. Non fermatevi fino a sera, ma se non riuscite a concludere la prossima settimana sarà ancora più incisiva. Amore addormentato, ma i sogni sono a colori.

Gemelli

Semaforo rosso, fermatevi fino a domenica. Le tensioni possono facilmente esplodere sotto la Luna nuova, difficile anche per la forma fisica, specie per le donne. Crisi matrimoniale, giustificati i rimproveri che rilancia il coniuge. Questa Luna cambia nel settore del successo, indizio di nuove affermazioni professionali prima della fine dell'inverno, oggi cercate un angolo tranquillo per il relax. Non va la respirazione, gola, orecchie, problemi reumatici.

Cancro

No, non è gelosia la causa delle inquietudini coniugali che si sono presentate in settimana. I motivi, dice Saturno, vanno cercati nel mondo esterno, collaborazioni, ma anche nell'ambito familiare. In ogni caso tocca a voi dare più amore, far sentire la persona cara compresa e protetta. Sta nascendo una generosa Luna nuova in Pesci, oggi e domani, riuscirete a vincere una gara, un appalto, una occasione di alto prestigio nel vostro o in un altro ambiente.

Leone

Dare all'amore anche qualche sfumatura romantica e poi sognare ad occhi aperti quell'amore che sta per arrivare nella vostra vita. Abbiamo pensato a voi, osservando le stelle di fine febbraio e inizio marzo, in questo particolare momento della vostra vita. Voi vedete quello che gli altri non vedono e sapete quello che gli altri non sanno. Avete la forza di convincere e di far accettare le vostre idee, dovete solo essere più diretti e inflessibili. Ricordi.

Vergine

Luna nuova in Pesci, oggi e domani, è la più difficile dell'inverno, stressante per la salute, ambigua per i rapporti quotidiani, specie nel lavoro e in affari. Possibile che una persona sleale si nasconda nel buio della Luna calante in Pesci, ma sarà individuata presto, a partire da marzo. Avrete però la forza di convincere gli altri, ma rischiate di insistere con persone che non hanno tutti quei soldi che credete. Qualche complicazione burocratica. Cercate di stare all'aria aperta.

Bilancia

Un'alta percentuale di possibilità di riuscita nel lavoro e nelle trattative d'affari, affrontate anche un cambiamento-rinnovamento in casa, che sembra piuttosto urgente. La mancanza di grinta è dovuta alla non perfetta forma fisica, dovete seguire le indicazioni mediche, fare esercizi di respirazione perché dal giorno 3 marzo i bronchi saranno disturbati da Mercurio. Ma qualcosa di nuovo sta nascendo nel lavoro, questa Luna nuova è perfetta per affari. In casa fanno di voi ciò che vogliono. Donne!

Scorpione

I segni d'acqua sono i preferiti dalla Luna nuova che si forma oggi e domani in Pesci, vostro mare della fortuna, figli, amici, amori… È una Luna che cambia, migliora, trasforma. Accanto a Nettuno cerca nel mare della vita, del caso, del destino… un tesoro, un'inedita esperienza per voi. Qualcuno dice che dovrebbe essere vietato avere un pozzo dei desideri, si corrompe il destino. Lasciate quindi al destino il compito di portarvi amore e fortuna che meritate.

Sagittario

Luna in Pesci non è mai simpatica per voi, figuratevi oggi e domani mentre cambia fase, comincia a controllare voi, la famiglia, i figli, senza dimenticare il coniuge che è sempre assente quando si tratta di discutere cose importanti. Portano qualche dubbio questi pianeti, molto però dipende dagli stati d'animo vulnerabili: passate dall'ottimismo di Venere, ai pensieri meno positivi di Saturno. Il modo migliore di affrontare questa situazione è di non prenderla tanto sul serio.

Capricorno

Un anno fa, chi si rispecchiava nei vostri occhi? Molti di voi, con questa Luna in Pesci che risveglia ricordi, cercano nella memoria un volto, un nome, un fatto … La vita va avanti, piuttosto bene ci sembra, tuttavia se non vedete chiaro in qualche situazione affettiva, indagate con discrezione. Una prova in casa, nel matrimonio, rafforza il legame. Ottimi transiti per i beni immobili, viaggi. Qualche momento di fragilità nella salute, ma Mercurio vi assiste ancora.

Acquario

Novità in famiglia. I cambiamenti, diciamo "tecnici", sono il riflesso del vostro cambiamento interiore. Vivete una fase astrale molto positiva, per questo le stelle vorrebbero vedervi più decisi e anche più aggressivi nel campo professionale ed economico. Non abbiate paura di intraprendere una nuova strada, anche se all’inizio vi sentirete soli o contrastati. Il mondo si interessa a voi più di quanto credete. Provocate gli eventi, concluderete febbraio alla grande!

Pesci

Un momento speciale della vostra vita, stelle mai viste così brillanti e tante! La stagione del compleanno arriva al top con Luna nuova nel segno, fase che inizia oggi e sarà completata domani alle 24, ora dei principi (e delle streghe…). Mercurio conduce alla posizione che vi interessa, Saturno aiuta il dialogo con chi detiene il potere, l'amore ritrova la passione di Marte. L'amore, sussurra Venere, è la rosa colma e oscura come un seno al buio…. Buon compleanno!