Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 14 febbraio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 14 febbraio.

Ariete

Festa di San Valentino, aprite il vostro cuore. Oggi gli uccellini cominciano a fare un nuovo nido, voi potete pensare a un nuovo futuro. È vostro il privilegio di avere Venere nel segno. Giove facilita i contatti e anche gli affari, Mercurio si sposta in Pesci e favorisce i viaggi in posti di mare, troverete rifugio per il vostro cuore che trabocca di amore e di gelosia. Valentino porta flirt alle persone sole, il più bel colpo di fulmine nasce con Acquario, Sagittario; Gemelli non rinuncia a voi.

Toro

Lasciate riposare gli altri, oggi e domani restate attenti nel lavoro, potrebbe capitare qualcosa di eccezionale anche in affari. Mercurio passa in Pesci e diventa improvvisamente generoso, propizia incontri anche… molto passionali. Luna aiuta a ritrovare il calore passionale, ritrovate l'amante che è in voi, ritagliatevi un angolo di cielo in esclusiva per la vostra felicità. Duraturi i nuovi amori con Pesci, Cancro. Un Leone da prendere in considerazione.

Gemelli

Siete in prima linea nel lavoro, attenti a non cedere al nervosismo della Luna e Mercurio da oggi in Pesci. Quando la tensione diventa forte, lo stomaco ne risente subito, meglio quindi far parlare il cuore. Diderot diceva: i baci sono come le confidenze: uno tira l’altro. Riscattatevi questo San Valentino con i fiori. Scegliete le rose antiche, disordinate, arruffate, semplici, profumatissime, spinose… Se avrete fortuna forse incontrerete Leone, un monumento al sesso.

Cancro

Non solo amore, puntate sull’attività, affari, controllate carte e conti. In mattinata, Mercurio in Pesci in aspetto meraviglioso fino al 2 marzo, non dovete perdere nemmeno l’odierna Luna in Vergine che vi regala una occasione di affari e di carriera inedita. Sera piena di luci, notte azzurra, Nettuno vi rende romantici e Marte scoppia di passione. Finalmente siete felici, potete lanciarvi anche contro Ariete, sarà un gioco facile perché lui cerca Marte, voi cercate la sua Venere.

Leone

Inizia un favorevole transito di Mercurio, astro del denaro e del lavoro, viaggi, parentela. Questa è la notizia più importante perché il pianeta sarà continuamente positivo fino al 10 maggio, poi nuovamente dal 26 maggio. Un puledro selvaggio è il vostro amore, ma è in arrivo un abile domatore, Marte. Poi all'improvviso il bacio di Venere, San Valentino sarà vostro! Rose rosse per voi, forse da uno sconosciuto… Magari fosse Toro, Pesci, oppure un altro Leone.

Vergine

Luna splendente nel segno è un po' disturbata da Mercurio passato in Pesci, preparatevi alle discussioni professionali e coniugali, collaborazioni davanti a nuovi esami. San Valentino promette comunque amore, Marte tiene alta la scintilla passionale, Venere propizia conquiste. Eccitante, così possiamo definire questa Luna nel segno che porta corteggiatori alle donne forse uomini attempati ma interessanti e ricchi. Forse sarà un banchiere Toro, un avvocato Gemelli.

Bilancia

Le lotte quotidiane vi hanno reso più forti e più sicuri nel lavoro, carriera e affari. Mercurio in Pesci per qualche giorno sarà molto attivo per le ricerche di nuove opportunità nelle vicinanze oppure lontano. San Valentino presenta Giove nel settore del lontano, nonostante il disinteresse di Marte e Venere per le vostre pene d'amore, vivrete in intimità completa. O San Valentino mi viene voglia di bruciare! Colpi di fulmine con… Leone, Acquario, Ariete (sembra un film).

Scorpione

Festeggiate il vostro amore oppure la vostra libertà. Le occasioni perdute non ritornano, ma le ricerche sono da oggi nuovamente favorite da Mercurio che si tuffa nel mare dei Pesci, Luna sembra un'isola del mare del sud, tanto è caloroso Marte e così passionale è Venere! Voi vedete anche nel buio, come i gatti. Siete gatti in amore. Passione pura, attrazioni a prima vista, viaggi da programmare, soldi in arrivo. Ampia scelta nelle conquiste, ma solo Cancro vi prende con niente.

Sagittario

Sarà breve Mercurio negativo, ma in Pesci si congiunge a Nettuno, richiede presenza in casa, calma nel lavoro, nella salute. Un vero regalo di San Valentino: Venere si trova nel punto più alto del vostro oroscopo, per l'amore e la fortuna. Questa è una festa speciale, molti si trovano in una situazione affettiva-sentimentale molto diversa rispetto all'anno scorso. Improvviso arriva un bacio del Toro, scoppia la passione con Ariete, irrinunciabile Acquario, segno del vostro destino.

Capricorno

Mercurio in Pesci, valido aiuto nei prossimi giorni per l'attività, studio, ricerca, questioni mediche, investimenti, viaggi. San Valentino possibilmente lontano, così dice questa materna Luna in Vergine, segno dei vostri affetti familiari e di amicizia così profondi. Cercate un biglietto, controllate le e-mail, sicuramente arriveranno messaggi d'amore. Giove fa il tifo per voi. Vostre conquiste: Pesci vi desidera ardentemente, Toro imperdibile, Gemelli boyscout.

Acquario

Non sarebbe bello sposarsi a San Valentino? Questa sera, quando la Luna sarà già vicina alla Bilancia, sarete tra i segni meglio illuminati. Approfittate dell'occasione del passaggio di Mercurio dal vostro segno ai Pesci, per ottenere denaro o garanzie. Buon segno se nel lavoro vi considerano una pecora nera. Amore intenso, grande trasporto nei rapporti di vecchia adatta, dopo la tempesta. Sagittario prima scelta, segue Leone, come un lupo d'Abruzzo è per voi Ariete.

Pesci

Intanto San Valentino vi ha portato Mercurio, e tanti buoni propositi… È una festa con sorpresa soprattutto per le persone sole, Venere propizia incontri inattesi, avventurosi. Il caso ha voluto che i transiti più belli arrivino proprio oggi. State solo attenti alla Luna in Vergine che può diventare litigiosa in famiglia e nel rapporto di lavoro. Chi vuol trovare l'arcobaleno, deve sopportare un po' di pioggia. Bel tempo con un lunare Cancro, Leone pare il protagonista in un film in cinemascope.