Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 12 febbraio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 12 febbraio.

Ariete

Luna piena in Leone getta un raggio di fortuna anche al vostro segno. Attivatevi nel lavoro e nelle imprese finanziarie, borsa, beni immobili. Possibilmente senza le solite discussioni in casa e nell'ambiente professionale. Urano, denaro, premia azioni silenziose, individuali, segrete. Ciò non toglie che non possiate ottenere successo anche in pubblico. Questa passionale Luna è arrivata al momento giusto, insieme a Venere propizia incontri d'amore, stimola i coniugi.

Toro

Casa natia e domicilio personale. Questa Luna piena mette in luce anche altre proprietà, evidentemente ci sono dei lavori da fare, questioni da affrontare con i parenti, genitori e fratelli. Teniamo conto anche del disturbo di Mercurio, vivrete un momento di tensione nervosa, gambe pesanti, spalle, lingua. La concentrazione professionale non può essere al massimo, ma se vi abbandonate alle onde dell'amore, senza pensare ad altro, la vita si accende.

Gemelli

Un qualche rischio nel campo degli affari lo potete correre, avete la straordinaria protezione anche di questa Luna piena che illumina la vostra terza casa zodiacale, che è un po' come se la fase avvenisse nel vostro segno. Siamo tentati di dire che la fortuna vi prepara un agguato, guardate in tutte le direzioni Giove, il grande benefico, agisce sull'amore, risveglia la passione coniugale e segue le persone sole a cui dice: fatevi stregare dalla Luna, come Cher.

Cancro

Quando la Luna cresce nel cielo ed esplode nello splendore del plenilunio, il vostro cuore torna a cantare e a sognare come un fanciullo. Irresistibile il richiamo della passione, però vi rende possessivi e gelosi. Cosa comprensibile, perché quando qualcuno ama come amate voi, non può non essere geloso ma non dovete esagerare. Altri progressi sulla strada del successo, positivo effetto del plenilunio per gli affari. Qualcosa si muove e arriverà da lontano. Il solito ambiente è ostile.

Leone

" Piena sorgeva la Luna; e intorno all'ara le fanciulle cretesi coi molli piedi danzavano…" Questa Luna piena che nasce alle ore 12:00 nel vostro segno magarinon sarà romantica come quella cantata da Saffo, ma è sicuramente beneaugurante per i vostri amori presenti e futuri, notevole il suo apporto sulla fortuna finanziaria. Diciamo che siete più amati dalle stelle che non protetti da persone con cui avete rapporti professionali. Staccatevi da chi vi è antipatico.

Vergine

Avrete anche voi le vostre musiche, questa musicale Luna piena sarà domani nel vostro segno, ma oggi stesso Mercurio porta notizie molto interessanti per l'attività e gli affari. Non dovete aver paura di sperimentare nuove idee e cercare nuove associazioni. Come sempre, la forza prima è nella vostra mente. Qualche rinnovamento anche nel rapporto d'amore, Venere e Marte sono disponibili per quelli di voi che cercano le novità. Controllo medico da non rimandare.

Bilancia

È fortuna, nonostante Venere e Marte contro, però cercate di iniziare la giornata più rilassati, magari con qualche esercizio per rafforzare i muscoli, una corsa nella natura. Luna piena occupa una posizione felice nel vostro oroscopo, il Leone è il segno che favorisce tutti i vostri incontri, professionali e amorosi. Speciale il contatto con il grande Giove, produce guadagni che sono da considerare un miracolo in questo nostro tempo di crisi galoppante. Amore allo specchio.

Scorpione

Bufera. Guardiamo il significato della parola nel vocabolario: vento impetuoso, a turbine, con pioggia, grandine e neve… Potrebbe essere la descrizione dell'atmosfera che oggi respirate nel vostro ambiente professionale, sconsigliamo ogni vostra reazione. Perché è proprio questa prepotente Luna piena che apre il portone di un nuovo successo, ascoltate e aspettate. Benissimo invece l'amore. Tirate fuori il vostro sguardo numero cinque, affascina come Chanel.

Sagittario

Famosi per la vostra velocità di movimento e di azione, di pensiero, oggi dovete far trionfare il centauro che alberga in ognuno di voi. Siete un cavallo che vince. La splendente Luna piena che trionfa in Leone vi classifica come gli outsider della situazione, nel campo professionale e nel settore di speculazioni finanziarie. Non lasciate andare via questa Luna prima di aver ottenuto una promessa dal vostro amore: basta con le discussioni! Tutti i nuovi incontri sono molto eccitanti.

Capricorno

Apertura d’animo-questo potrebbe essere il significato della Luna piena in Leone. C'è qualcosa in voi che dovete raccontare, esprimere, confidare. Non si tratta di segreti da nascondere alla persona amata, oppure a un intimo amico, ma di una vostra perplessità su come proseguire con certe persone nel lavoro e in affari. Noi vi conosciamo bene: quando il Capricorno viene assalito da un dubbio, ha sempre ragione. A Sanremo cominciano a cantare, voi ricordate la canzone del Capricorno Celentano che diceva “Sotto le lenzuola”? Io ti darò di più, canta l’amore.

Acquario

Se c'è un litigio nell'aria, questa fortissima Luna piena in opposizione lo fai esplodere. Ma almeno entrambi sarete liberi dalle rabbie represse che l'Acquario ogni tanto accumula e le macina in silenzio. Con il Leone vi completate, i caratteri sono certamente diversi, ma le unioni d'amore sono qualcosa di veramente spettacolare, quando nascono. In nessun caso potrà oggi essere ostacolata la vostra corsa al successo, che sarà alla fine coronata da una grande passione.

Pesci

Stimoli mentali e capacità di creare nuove situazioni professionali e finanziarie. Luna piena anche oggi in Leone, segno che governa il vostro lavoro e la salute, offre anche oggi occasioni preziose per il successo. Voi conoscete la vostra storia, noi diciamo di non lasciar passare questa Luna senza aver prima raggiunto il vostro obiettivo. Nove attrazioni amorose sono improvvise, sexy. Il matrimonio, pur con tante imperfezioni resta il punto di forza, un'isola di felicità.