Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 16 gennaio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 16 gennaio 2025

Ariete

Vi potete imporre con le sole vostre capacità, la vostra simpatia, il vostro sprint. Non dovete però fare le cose in fretta, attenti anche ai movimenti alle vostre spalle. Ricordiamo, per prudenza, che Saturno e Nettuno alle vostre spalle hanno il significato di "rifinitura ", vi accorgerete che per avere successo dovete cambiare. Luna passa in Vergine ed inizia quello che sarà l'argomento principale da domani in poi: lavoro, affari, salute. L'amore vi vuole più disponibili.

Toro

Passato lo stress e l'agitazione della mattinata, la seconda parte del giorno è illuminata dalla Luna in Vergine, nei prossimi tre giorni arrivano al culmine le buone influenze per i rapporti con il lontano, notizie se avete affari all'estero. Mercurio ottimo per i viaggi e affari, anche il patrimonio della vostra famiglia rende. La fretta è d'obbligo, Sole cambia domenica, ma è ancora tutto a vostro favore in Capricorno, segno della vostra vita. Venere chiede sentimento, Marte sex.

Gemelli

È arrivato il momento di parlare del futuro, studiare nuovi piani nella professione, scegliere la facoltà universitaria, sollecitare l'aiuto degli esperti nel ramo che vi interessa. Questa sera rilassatevi, Luna passa in Vergine porta stanchezza e agita la famiglia. In qualche turbolenta discussione familiare o coniugale, vince il vostro cuore d'oro. Però qualche volta siete così disorganizzati, quello che dite e quello che scrivete, lo capite soltanto voi. Noie con lo stomaco.

Cancro

Perplessi osservate come procedono le cose in casa, nella professione e nelle finanze, guardate però che Mercurio negativo non toglie nulla di importante, disturba solo le situazioni che hanno fatto il loro tempo. Oggi avete un forte sostegno della Luna che passa in Vergine, controllate le vostre carte, conti, vecchie cose legali che possono riguardare anche il coniuge. L'amore è caldeggiato da Marte e Venere, niente può sfuggire al vostro occhio da investigatore privato.

Leone

Riuscite a ottenere l'appoggio dei soci e dei superiori perché sanno che il vostro giudizio è equilibrato e di per sé stesso garanzia di buona riuscita. Luna nel segno in mattinata procura un'occasione finanziaria che dovete prendere in considerazione, il guadagno può venire anche a quelli che svolgono un secondo lavoro. Il denaro non solo come status symbol, ma anche come forza interiore che vi permette di affrontare delicate situazioni domestiche. Cibi non speziati.

Vergine

Verso sera avrete nel segno la prima Luna del 2025, annuncia novità nella vita personale, manda un segnale alla famiglia, porta risultati nel lavoro. Quante emozioni, sensazioni, nel vostro cuore! Le parole devono uscire fuori come un fiume in piena, così farete tacere Venere negativa. Magari farete qualcosa di strano, ma va bene così, consideratelo come un assaggio passionale prima di San Valentino. Tutte le iniziative devono essere in regola con la legge. Viaggi utili.

Bilancia.

Il vostro segno di nascita vi ha dotato di una particolare abilità nel trattare con la gente, che non sempre sapete sfruttare. Certo non è facile mantenere un atteggiamento equilibrato quando si mette contro Marte, ma è il solo modo per tenere sotto controllo la situazione pratica. Cercate di essere sempre in contatto con l'ambiente, per essere pronti lunedì quando inizia una nuova stagione. Non sarebbe meraviglioso ammirare la Luna con un ritrovato amore?

Scorpione

Nel caso voleste scappare da qualche parte, scegliete posti di mare che vi rilassano e vi portano fortuna. Venere infatti è ancora in Pesci, particolarmente disponibile al tramonto e per i prossimi due giorni quando la Luna sarà in Vergine, segno dei vostri incontri. Quelli d'amore sono gratificati anche dal Marte, l'aspetto passionale-romantico che nasce con Nettuno fa pensare ai campi di lavanda in Provenza, da dove si vede il mare… Occasioni importanti nel campo pratico.

Sagittario

Sappiate capire al primo colpo d'occhio, l'importanza che potrebbe assumere un nuovo incontro professionale, ma anche affettivo, in questo momento positivo della vostra vita. Certo, nel pomeriggio Luna passa dal Leone in Vergine, ma nulla vi manca per creare nuovi successi. La crescita è dovuta anche all'entusiasmo che riuscite a trasmettere ai collaboratori, soci, dipendenti. Relax in luoghi termali. Per questa sera organizzate un’allegra compagnia.

Capricorno

Luna in Vergine, veramente ottima per iniziative d’affari, viaggi, incontri di lavoro. Le relazioni sociali, le amicizie, nuove persone e soggiorni in nuovi ambienti, tutto vi porta bene e contribuisce al vostro successo. Marte toglie energie, evitate impegni fisici gravosi, con questa Venere così calda dedicatevi all’amore. L’amore vive anche con la forza dell’immaginazione per chi vive un momento di solitudine amorosa, innocenti evasioni.

Acquario

Il giorno inizia con Luna ancora in opposizione che rende i rapporti con gli altri un po’ disordinati e confusi, toglie sicurezza in voi stessi, siete troppo condizionati da problemi che riguardano altre persone. Dopo il Leone, Luna passa nella saggia Vergine e vi dà un aiuto prezioso: parole. Sarete convincenti in affari, spenderete soldi. L’uomo Acquario è ricordato da una donna con rancore. Amore: quelle parole che non ti ho detto ancora…te le dirò stasera.

Pesci

Il mare in un cassetto. Nettuno è come un cassetto segreto, in cui conservare ancora per un po’ i vostri progetti professionali, Luna va in Vergine e non ci sembra giusta per ripartire con le iniziative importanti. Un passatempo, una mostra, una breve gita, magari la visione di un film romantico e musicale, ma niente discorsi impegnativi. Luna opposta a Saturno aumenta la stanchezza fisica. Amore! Ci vorrebbe un amico… ne avete più di uno se è per questo.