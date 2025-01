Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 10 gennaio: tutti i segni

Branko 10 gennaio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 10 gennaio 2025.

Ariete

Sole e Mercurio chiedono concretezza e il massimo impegno, siete sulla strada giusta, proseguite. Tutti coltiviamo il sogno di un grande affare o almeno di un buon affare, le vostre imprese possono contare sul concorso di circostanze favorevoli assicurate da Giove, bisogna solo avere pazienza ed essere chiari e lucidi, decisi. Qualche rapporto di lavoro è arrivato a un punto alto di insoddisfazione, che non deve però interferire nel rapporto d'amore. Luna spensierata.

Toro

Siete gente di mondo, non tanto casalinghi come vi dipingono, conoscete la vita e conoscete la natura umana, che è quella che è. Così diceva Agatha Christie. Non aspettatevi manifestazioni di gratitudine al vostro passaggio, ma offrite lo stesso il vostro aiuto, generosità, affetto. Un riconoscimento arriverà da lontano, anche in forma di gratifica economica. L'amore non è un'astrazione, Marte fa scoccare la scintilla della passione.

Gemelli

Questa è la prima Luna dell'anno nel vostro segno, leggera e ottimista, evidenzia le vostre capacità oratorie e amore per il lavoro e affari. La congiunzione con Giove deve essere indirizzata alla libertà di autoaffermazione, voi ci arriverete facendo leva sulla vostra bravura e professionalità. Fate bene a credere più a voi stessi che agli altri. La casa non può essere solo un posto in cui ci si ripara dalla pioggia e dal vento. Rendete eccitante l’amore.

Cancro

Verso il mondo circostante vi comportate in modo piacevole, non mettete avanti i vostri problemi ma sapete ascoltare e comprendere quelli degli altri. Come curiosità, informiamo che potreste avere fortuna anche in un altro luogo, con altra gente, un altro paese. Luna si prepara a diventare piena nel vostro segno il giorno 13, oggi vorrebbe portare indietro i vostri pensieri, verso situazioni sentimentali e coniugali, professionali del tempo che fu… Chiudete oggi stesso.

Leone

Ogni giorno ha in serbo per voi qualcosa di nuovo e di inedito, come assicura questa Luna diventata positiva nel segno dei Gemelli e vi farà compagnia fino a domenica. Conviene essere attivi tutto il weekend, siete in grado di iniziare una nuova impresa professionale o di affari anche durante i viaggi. Giove irradia una luce positiva anche sulla famiglia, figli, amore. L'aspetto buono è quello di Saturno, segnala una diversa maturità e aiuta a indirizzarvi su una strada nuova.

Vergine

Chiamami ancora amore… Così dice Venere, pure se si trova in posizione contraria, ma lo fa anche per insegnarvi qualcosa, sembra incredibile ma qualche volta siete così ingenui in amore. Luna in Gemelli perde le caratteristiche sentimentali o passionali, tutt'al più risveglia la gelosia, ma illumina con una forte luce che sarà presto Luna piena nel vostro campo del successo professionale. Occupatevi di affari, avrete aiuto dagli amici. Figure in primo piano: moglie, madre e figlia.

Bilancia

La pressione di Marte diventerà di giorno in giorno più forte, finché sarà in contrasto con Mercurio, dovete solo organizzarvi meglio: tanto al lavoro, tanto alla famiglia. Nei momenti complicati l'amore diventa il motore che fa funzionare tutto. Luna e Giove in Gemelli, segno delle vostre speranze e dei progetti concreti, rendono questo venerdì perfetto se lavorate con il pubblico o con gruppi di molte persone. Saranno gli altri ad accorgersi di voi e vi cercheranno.

Scorpione

Veri professionisti che si sono fatti da soli, ottimi lavoratori, artisti di fama… Così vi descrivono le stelle di questo weekend costantemente illuminato da una Luna fortunata e operativa. La vera sorpresa arriva dal mondo finanziario: Mercurio e Saturno rendono concrete le idee, Venere e Marte portano fortuna e coraggio di intraprendere. È da tempo che non si vedono tanti sportelli bancari aperti nel cielo dello Scorpione. Anche l'amore si manifesta sotto la luce blu.

Sagittario

Dopo i giorni di festa, ritornano di attualità le questioni economiche, ma in casa non c'è molto entusiasmo per un vostro progetto di acquisto-vendita. Ecco perché ritornano ad essere importanti i rapporti di amicizia, le relazioni sociali, anche le conoscenze dell'ultima ora. Cercate di essere concreti e realisti, nel matrimonio urge un chiarimento (probabilmente per le questioni riguardanti i figli) Opposizione Luna-Giove, nella salute interessa i nativi di 41-60 anni.

Capricorno

Corre voce che siete accigliati nell'ambiente domestico, ma se vi trovate meglio fuori una ragione c'è. Mai come adesso avete avuto la sensazione, quasi fisica, del tempo che passa, che è passato, che passerà… E così, giustamente, non volete perdere nessuna occasione di successo e di guadagno. Ebbene, questo venerdì vi mette in cima ai segni più importanti! Ma è anche giorno di Venere, qualcuno cercherà di sedurvi con languidi sguardi e dolci parole. Ci riuscirà.

Acquario

Non sono ancora spariti problemi con i parenti tuttavia oggi la Luna raggiunge Gemelli e si unisce a Giove, aspetto che viene considerato come transito della "grande fortuna". La famiglia non deve agire da freno alle vostre iniziative e progetti professionali, fate prima una programmazione "a freddo", cioè senza condizionamenti emotivi di nessun genere. Sembrate ottimi agenti immobiliari. La fantasia non vi manca, inventate qualcosa di selvaggio, in amore…

Pesci

Vi sentirete sentimentali, questa Luna in Gemelli risveglia i ricordi, troverete perciò piacevole essere circondati di persone e oggetti che vi rammentano il passato. Potete pure vagare con la mente, ma non dovete trascurare il presente. Mercurio in Capricorno è solido per il lavoro per gli affari, Venere crea occasioni di fortuna, se si presenta una possibilità di guadagno o di viaggio, non fatevela scappare. Avrete ciò che darete: gentilezza, amicizia, appoggio.