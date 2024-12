Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 28 dicembre: tutti i segni

Branko 28 dicembre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 28 dicembre 2024

Ariete

Sapete valutare le questioni che riguardano altre persone, con una logica così fredda da far pensare che non abbiate sentimenti. In questo periodo però incontrate una certa difficoltà di equilibrio fra emozioni e ragionamento, perché siete concentrati su voi stessi, problemi che vi sembrano enormi, da non vedere quanti vi tendono una mano. Questa Luna può sbloccare qualche delicata questione finanziaria, ottima per le questioni domestiche e i progetti d’amore.

Toro

Non avete calmi ricordi d'amore. Ma l'amore, come tutte le passioni, vive anche di tormenti… L'importante è ritrovarsi, ed oggi è possibile. Le soluzioni più semplici sono la miglior risposta a problemi apparentemente complicati - siete in grado di individuare una soluzione semplice e immediata per una questione amministrativa che vi preoccupa da tempo. Vacanza ideale di Capodanno? Spagna naturalmente, Madrid, perché la corrida è nel vostro destino.

Gemelli

Prosegue la lunga, calda stagione del vostro amore. Il fascino ritrovato, la capacità di persuasione, vi aiutano anche nelle questioni pratiche. Un anno che ricorderete come "bestiale", però avete superato i mesi critici con i pianeti in Pesci, così passerà anche Mercurio dal Sagittario. Nessuna attività fisica pericolosa, le ossa e le gambe sono il punto debole - Saturno. Vacanze di Capodanno, siete più favoriti all'estero, dice Giove: Parigi, Londra, San Francisco… Buon viaggio

Cancro

Noi non siamo soli… Nell'ambiente dove svolgete la vostra attività non tutti sono in sintonia con le vostre idee, che dovete difendere ma senza andare contro il gruppo di cui fate parte. Mercurio promette ottimi risultati, occupa ancora la vostra casa del lavoro e della salute. La casa, la famiglia, l'amore, richiedono tutta la vostra attenzione. Clamorosi annunciano di essere gli amori nati sotto Venere nel campo della rinascita. Vacanza di fine anno: obbligatoriamente Venezia.

Leone

Questo giorno è il trionfo della Luna, per voi nel punto della fortuna e della sensibilità, delicatezza, poesia e soprattutto vittoria del vostro cuore che chiede amore. Mercurio generoso presenta altre possibilità di guadagno. Entrate finanziarie in aumento grazie alla vostra attività ma sono possibili anche regali della buona sorte, specie durante i viaggi. Riservate un po' di passionalità per l'ultima notte… Vacanza di Capodanno ideale: Roma, Praga, Lione.

Vergine

La situazione familiare è messa in grande evidenza dalla Luna in Sagittario e il contrasto che forma con il vostro segno e con i pianeti in Pesci significa che anche le collaborazioni dovranno attendere un altro cielo per essere chiarite fino in fondo. Ma non si può dire che il bilancio sarà deludente, le finanze tornano ad essere equilibrate, favoriti i contatti con il pubblico. Durante un viaggio, un flirt molto sexy. Vacanza di Capodanno, Provenza, terra della lavanda.

Bilancia

Nel periodo del Capricorno registrate spesso qualche ostilità nel vostro ambiente, è più difficile far valere le proprie idee; concorrenza sleale per chi svolge un lavoro autonomo o di grande responsabilità. Saturno vuole senso della realtà, sempre! Anche quando il nostro oroscopo invita al relax, c'è sempre una ragione. Il Sole è fonte di energia per tutto lo zodiaco e quando è freddo… Amate! Città in sintonia con la Bilancia, Vienna, dove si balla "sul bel Danubio blu”.

Scorpione

Una speciale previsione per le persone sole: un amore, di quelli veraci, può scoppiare prima della mezzanotte del 31. Come accade spesso nella vostra vita, i giorni delle grandi feste sono agitati, gli impegni si accumulano. Luna invita i coniugi a non esagerare, non tutto è così urgente. Sotto il profilo professionale e finanziario, occasioni a getto continuo, non resterà un sogno il traguardo che desiderate. Notte di Capodanno: se volete il massimo, Montecarlo.

Sagittario

Dicono che siete irragionevoli solo perché non seguite le vie battute, ma questa è la vostra forza, dovete solo organizzarvi meglio. Nel segno l'ultima Luna del 2024 - ottima, ma ben altre Lune luminose vi aspettano nel 2025! Molto buona per lavoro e affari, ma certamente dovete dare spazio e voce a Venere, luminosa stella dell'amore che pesca gli uomini Sagittario dal segno dell'Acquario… Il capodanno più romantico e sexy sarebbe a Budapest, splendida città con tanti cavalli.

Capricorno

Non siete un segno facile da capire, ancora più difficile conquistarvi, ma una volta che trovate il vostro amore è per sempre. Saturno in Pesci, è come la vostra isola del tesoro, promette interessanti possibilità di guadagno, o occasioni che si presentano all'ultimo minuto concluderete il 2024 con Luna nuova nel vostro segno, ulteriore prova dell’importanza che ha avuto quest'anno per voi. Capodanno d'amore a Capri, Ischia, Saturnia, Castrocaro Terme.

Acquario

Moderazione con cibi e bevande, avete un Giove fortunato ma anche ghiottone di tutto, non mettetevi proprio adesso a sperimentare cibi esotici. Le sfide vi esaltano, le incognite non vi spaventano, siete anche voi come l'Ariete dei pionieri e ora le stelle vi assistono. Non trascurate le amicizie che hanno contribuito al vostro successo. Non si vive di sola scienza, Venere pretende amore e passione. Siete il segno della neve, Merano e Trentino tutto, per il vostro Capodanno.

Pesci

Le prove non mancano mai, specie in questo momento che vi vede impegnati nella realizzazione della vostra vita professionale e familiare. Causa Luna e Mercurio, è possibile qualche tensione con colleghi e collaboratori, ma sarà meglio rimandare discussioni alla prossima settimana. Ci sono invece segnali di ripresa dal mondo esterno, che per qualche studente o professionista potrebbe diventare una residenza. Salutate il 2025 in Calabria, terra e mare.