Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 18 ottobre: tutti i segni

18 ottobre 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 18 ottobre 2024:

Ariete

L'avete poi vista la spettacolare Luna piena nel segno? Questa mattina non la potete vedere con i vostri occhi, lei è già in Toro da dove protegge il vostro patrimonio e tutte le iniziative nel campo pratico, dal lavoro agli affari. Proseguite no stop nelle iniziative, cercate nuove persone, troverete quella che fa per voi. Riuscirete con un lavoro lento e duro, così pretende Marte che questa volta non regala niente. Venere in Sagittario, amore non conosce limiti. Viaggi.

Toro

Luna ottobrina arriva nel segno, ancora al massimo della luce, significa ispirazione e vi ricorda che il prossimo plenilunio sarà nel vostro segno, il 15 novembre. Da ieri sera anche Venere è passata in aspetto positivo in Sagittario, rappresenta un fattore favorevole in materia di apporti finanziari derivanti dal matrimonio, da un'associazione o da un'eredità. La passione in amore non manca, sentite però la mancanza di poesia, non riuscite a trovare parole.

Gemelli

L'amore coniugale è al centro dell'attenzione di Giove che vi ringrazia per il divertimento che provocate, siete un miscuglio di estrosità e di aggressività, ma anche passionali, fate bene la parte dell'amante. Inizia Venere in opposizione, depone per la grande passione legalizzata, ma può disturbare l'armonia coniugale, in seguito. Soddisfatti nel lavoro, ma tenete presente che Mercurio vi vorrebbe in movimento, viaggiatori e anche avventurosi (Indiana Jones è Gemelli).

Cancro

È ritornata positiva la Luna, fisicamente vi sentirete meglio, notevole sprint nel lavoro. Venere è da ieri sera in Sagittario, segno che incide sul vostro lavoro e controlla anche la salute. Splendido Mercurio rimasto in Scorpione, resterà al vostro fianco fino al 2 novembre. Relazioni sociali, amicizie calde e affettuose, amore molto sexy, progetti matrimoniali o di convivenza. Un momento astrale decisamente favorevole alle imprese professionali e finanziarie.

Leone

Succede con la Luna, cambia nel giro di poche ore, oggi si sposta in Toro e ritornerà su qualche argomento spinoso, che peraltro non avete nessuna voglia di affrontare. Una prima nuvola tipicamente autunnale si presenta nell'ambiente in cui vi muovete per esigenze di lavoro, Urano parla di eventi sensazionali, Mercurio suggerisce di tenere al sicuro i guadagni. Ecco la notizia che aspettavate: Venere, amore mio, nel punto più alto!

Vergine

Il lavoro può contare sulla protezione di pianeti giusti, attenti però a non diventare troppo emotivi. Avete Mercurio troppo bravo, troppo scaltro, troppo intuitivo! Si parla del vostro patrimonio, reddito che deriva dalle proprietà che avete ereditato, avuto in dono, oppure acquistato nel tempo come investimento. Venere-Sagittario: una prova per l'affetto familiare, benefici provenienti dai genitori, in qualche modo può rilanciare la vostra vita sentimentale.

Bilancia

Come vi sentite dopo la Luna piena? Ricordatevi che avete Nettuno positivo per ogni controllo medico, cura, terapia. Venerdì è il vostro giorno della settimana perché governato da Venere splendida stella del vostro segno è proprio oggi in diretta con il vostro sole, riscalda la famiglia e il vostro amore. Intesa con un fratello, con una sorella, altri parenti. Transito prezioso per le trattative economiche. Gita fuori porta.

Scorpione

Bye bye, baby. Ciao, Venere! Ieri sera è uscita dal segno ma non vi dimentica, ora diventa preziosa per tutti i vostri beni mobili e immobili, mentre transita in Sagittario. Ma il merito più grande è il risveglio dell'ottimismo, oppure rafforzamento di un modo aperto e positivo nel pensare al futuro. È lì che vi attendono le novità, le esperienze, gli amori…che non avete ancora vissuto. Strana associazione fra l'amore e il denaro. Un po' di relax, Luna è contro.

Sagittario

Buongiorno, Venere! La stella della vostra gioventù e del primo sogno d'amore, sarà in Sagittario fino all'11 novembre. Venerdì e anche il suo giorno, avrete la netta percezione che sta arrivando qualcosa di positivo, molto positivo, per il vostro lavoro e gli affari, per la famiglia e per l'amore. Dato che avrete presto un lungo transito di Mercurio nel segno, consigliamo di concentrare le iniziative nel campo sentimentale. Le conquiste sono certe. Si, viaggiare!

Capricorno

Usate le forze fisiche e mentali per scavalcare le condizioni che qualcuno cerca di imporvi. Non si tratta solo di soddisfazioni temporali, assicurate da Mercurio, ma di creare un successo duraturo negli anni a venire. Plutone, grande rinnovatore della vita, è in aspetto con Luna in Toro, segno adorato che vi viene sempre incontro. Lui vi spinge a lottare, combattere, vincere. Luna ha anche il merito di risvegliare la passione di coppia, propizia nuovi incontri.

Acquario

Evviva Venere! Qualche problema ve l’avrà dato durante il passaggio nello Scorpione, questa mattina è già nelle verdi praterie del Sagittario, vostro amico e tante volte anche amante, correte incontro all'amore. Giove dall'alto della sua potenza interviene nella vostra corsa e vi protegge anche dal punto di vista legale, nel caso aveste bisogno. Luna in Toro per voi non è molto simpatica ma del resto anche voi non trovate tutti simpatici, quelli con cui lavorate.

Pesci

I pianeti" lenti", corpi celesti che hanno la forza di cambiare una vita, sono positivi. Soltanto Giove è in Gemelli, ma la quadratura che nasce con Nettuno, il vostro signore zodiacale è un aspetto che ricostruisce quello che sembrava già perduto. In amore, per esempio, la nuova Venere in Sagittario non è interessata alle storie consumate, però vi aiuta nella ricerca delle novità. Giorno molto costruttivo e produttivo sotto il profilo del lavoro e anche le finanze aumentano.