Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 23 settembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 23 settembre 2024

Ariete

Forte potenziale creativo e ottimismo, anche se non tutte le questioni pratiche e non tutti i rapporti funzionano a perfezione, ma voi avete il grande dono di portare speranza e gioia di vivere alle persone vicine, amici, gente con cui lavorate. Venere saprà premiarvi da oggi è nello Scorpione e vi dà una forte passionalità, quella che Marte e Sole vi negano. Cautela nella salute, le vie respiratorie, digestione, ansia.

Toro

Tutto bene sul fronte finanziario e del lavoro, Sole e Mercurio saranno insieme nel punto giusto per la vostra attività. L’intuito per gli affari, la voglia di lavorare è grande, ma potreste realizzare meno del previsto a causa della non perfetta forma fisica. Venere la vostra prima stella è in Scorpione, le nuove attrazioni ci saranno, immediate e imperiose, oscillanti fra l’amore e l’odio. Insomma scoprirete di essere anche voi un po’ Scorpioni.

Gemelli

La prima settimana d’autunno inizia con un cielo che è una meraviglia, Luna nel vostro segno è in aspetto ideale con Sole e Giove che rappresentano in astrologia la protezione di persone altolocate. Un grande amore ha la forza di rovesciare tutte le leggi del mondo, fate bene a credere a chi vi promette e giura eterno amore, allontanate chi vuole intromettersi nel vostro rapporto. Venere cambia carattere, da amorosa si trasforma in suggeritrice di mosse vincenti in affari. I soldi arrivano prima del 29.

Cancro

Amore splendido, come dicono i titoli dei film, ma anche ossessivo. Venere nello Scorpione per il resto del mese è da sola una conquistatrice di successo, insieme al vostro Marte, ma soprattutto con Nettuno, l’amore diventa una forza viscerale, un tormento. Approfittate di Mercurio per chiudere un preciso capitolo della vita lavorativa. Momento giusto per mettere le carte in tavola, in famiglia e nel matrimonio, con i figli grandi.

Leone

Venere vi era costantemente favorevole dal 22 maggio, fate voi il conto dei giorni trascorsi. Oggi dallo Scorpione inizia a provocare l’amore, agitare la famiglia. Ma in amore il vostro posto è qui, dove siete felici. La forza è ancora vostra nell’attività, precedete chi volesse precedervi, siglate e concludete le trattative in corso, accettate senza discutere le nuove proposte. Potete tentare una di quelle speculazioni che soltanto il Leone riesce a intraprendere e vincere.

Vergine

Non è detto, ma spesso Luna in Gemelli in contrasto con Nettuno provoca allergie stagionali, raffreddori, influenze, indebolisce il sistema immunitario. Consigliamo di passare il lunedì in modo leggero, “conservatevi” per mercoledì quando farete un botto nel lavoro. Con Venere e Marte in amore, si risveglia la vostra passionalità. Siete contagiati. Il coniuge non potrà più rimproverarvi che il vostro modo di amare è statico.

Bilancia

È passata in un lampo, Venere! Non vi dimentica però, nel vicino Scorpione darà una preziosa mano in affari e soprattutto nelle ricerche di nuove occasioni e nuove collaborazioni. Questa stagione di compleanno, pur con alcuni transiti piuttosto pesanti, è indicata per iniziare un’attività in proprio. È vero che voi siete il segno della coppia, delle collaborazioni ma non vi eccita l’idea di fare qualcosa di completamente vostro? Poi sarete anche padroni in casa vostra, in famiglia.

Scorpione

Venere è qui! Gli altri segni temono Venere scorpionica perchénelle conquiste non conosce impedimenti, arriva al corpo che desidera. Infatti il vostro è un amore, passione, misto di rabbia e di felicità, di baci e di morsi. Davanti a voi occasioni per rinnovare profondamente il lato professionale della vostra vita. Una vita alla sbarra, bisogna saltare in alto e in lungo senza la pretesa di fare un record, quello lasciatelo a Gianmarco Tamberi.

Sagittario

Non potete ancora godere in pieno del Sole in Bilancia, perché siete disturbati dalla Luna in Gemelli, che forma poi altri aspetti critici che disturbano soprattutto il lavoro. Non è in discussione, nemmeno in pericolo, la vostra personale posizione in certi ambienti, il rallentamento è necessario per due ragioni fondamentali: fisicamente non siete in forma, le persone con cui collaborate hanno idee diverse dalle vostre, ma soprattutto la famiglia vi impegna molto.

Capricorno

Dei problemi che eventualmente nasceranno durante il mese della Bilancia, che comunque è il settore che governa il vostro successo professionale, avremo modo di scriverne al momento opportuno. Oggi intanto il lavoro è toccato da transiti che assicurano successo, parliamo della Luna e Giove in Gemelli e Mercurio ancora in Vergine. Attivatevi immediatamente, Venere vi porta fortuna, amore e amicizia.

Acquario

Dovete seguire un vostro ideale superiore, mai rinunciare a quello che è il vostro sogno o progetto di vita. Avete il dono del buon intuito, del modo intelligente e agile nel trattare col prossimo, possedete una mente elevata. Questi sono gli ingredienti di successo che molti di voi possono realizzare anche all’estero. Nuovi problemi con le donne, causa Venere in Scorpione. Moglie, figlia, sorelle. Gli amanti nascosti saranno spiati e scoperti.

Pesci

L’abbiamo annunciata ieri, oggi è già operativa la stella più fulgida dell’universo, Venere, per voi nel settore dei viaggi e delle amicizie, dei favori che potreste ottenere dalle persone amiche. Esercita su di voi magnetismo e con Marte rappresenta la sessualità, attrazione erotica. Splendida anche la combinazione con il vostro Nettuno, nuovi incontri molto romantici, con Saturno invece protegge le vostre proprietà immobiliari, terreni, costruzioni vicino al mare o ai corsi d’acqua.