Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 17 giugno: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 17 giugno 2024.

Ariete

L’importante è essere in pace con se stessi, con i propri sentimenti. Ribellatevi, se credete di essere ostacolati nel cammino verso nuove esperienze, ma fatelo con grazia. Quando volete, voi riuscite in tutto. Una particolare attenzione quando dovete firmare carte di carattere economico, Mercurio è in Cancro, non affidabile in questo momento anche Venere che lo segue nello stesso segno. Luna, però, è passionale in Scorpione, siete affascinanti quando parlate e avete una carica passionale che aumenta di ora in ora.

Toro

Il rischio di litigare è alto, i rapporti di collaborazione sono difficili quando Luna è nello Scorpione, sfogatevi senza trascendere. Dobbiamo però dire che non ci dispiace questo caos passeggero, è comunque creativo, vi fa apparire più vivi, spiritosi, giovani. Infatti un soffio di giovinezza arriva da Venere e Mercurio che si incontrano in Cancro, entrambi positivi se dovete vendere o acquistare qualcosa, per avere soldi subito.

Gemelli

Traffico nel vostro cielo, sin dalle prime ore del giorno, Mercurio esce e Venere lo segue alle 9:00 nel segno del Cancro, dove saranno immediatamente operativi nel settore di affari finanziari e immobiliari. Due giorni Luna sarà in Scorpione, perfetta per il vostro lavoro, attività professionale, le specializzazioni che volete fare in questo periodo di crescita sicura. Questi ultimi giorni della stagione del compleanno possono diventare una pietra miliare, dopo andrà tutto meglio.

Cancro

E venne il giorno senza un solo pianeta in aspetto contrastante con il Cancro! Siete l’unico segno che non deve temere nulla da questa forte Luna in Scorpione, che vi porta occasioni professionali e di affari di grande importanza, vi rende amanti di classe. Non è solo la Luna, nel vostro segno si incontrano Venere e Mercurio, avrete così il privilegio di iniziare la stagione del compleanno giovedì 20 con amore e fortuna. Vincite possibili.

Leone

Nulla è impossibile quando c’è volontà, preparazione, ottimismo. Dovete però stare attenti alle persone che vi circondano nel lavoro, possono essere fonte di prossimi problemi, se non le fermate in tempo. Lunedì lunatico, le tensioni in casa nascono per eccesso di impegni, ma Luna in Scorpione non compromette iniziative e contatti con l’estero, dove siete apprezzati. Persino Saturno vi ammira e vi spinge avanti, insieme a Giove, sulla strada del successo. Amore sfuggente, Marte contro, Venere indifferente.

Vergine

Dovreste un po’ rivedere questo vostro amore, scoprire perchérischia di scivolare in una noiosa routine (in realtà la Vergineè un po’ noiosa, o forse solo abitudinaria), ma voi possedete anche l’estro di programmare un nuovo corso di educazione sentimentale. Potete iniziare oggi stesso, avete una sensuale Luna scorpionica, Mercurio e Venere positivi in Cancro (settore degli incontri), Marte super erotico. Oggi non vi manca proprio nulla.

Bilancia

Ricaricatevi, come si fa con il telefonino. Avete un po’ esaurito le vostre forze, oggi inizia anche Mercurio a disturbare dal Cancro, Venere lo segue. Controllate le questioni scritte, contratti, l’amministrazione dei vostri beni. È molto buona Luna nello Scorpione soprattutto per le questioni finanziarie e, ovviamente, per dare un tocco erotico all’amore. E c’è sempre la magica luce violetta di Giove che si accende al momento del bisogno.

Scorpione

È arrivata nel segno Luna di giugno, l’ultima della primavera, in soli due giorni vi darà quello che più desiderate. Luna come madre, moglie, figlia, amica, donna. L’altra femmina dello zodiaco, Venere, si pone anche lei in aspetto fantastico nel segno del Cancro insieme a Mercurio, con queste stelle aprirete la stagione estiva, all’insegna di un nuovo successo professionale e un premio da Marte per la vostra capacità di resistenza fisica, che ha dell’incredibile.

Sagittario

Sotto il profilo professionale il giorno non è male. Non cercate così ossessivamente il denaro, lo avrete prima. Due ottime notizie per voi: Mercurio prima e Venere dopo entrano in Cancro, significa che le collaborazioni si liberano di questi due ostacoli ma vi ricordiamo che Giove resta in Gemelli, dovrete sempre osservare le regole e le norme legali. L’ansia che vi prende così spesso è dovuta al fatto che siete in attesa di qualcuno, di qualcosa, magari di un piccolo bacio… crediamo che arriveranno giovedì 20.

Capricorno

Qualche opposizione la dovete subire anche voi, Mercurio e Venere in Cancro anticipano l’ingresso del Sole in quel segno, giovedì 20. Per iniziare bene l’estate, recuperate la forma, controllate la salute, seguite le eventuali prescrizioni mediche se avete disturbi di tipo cronico. Organizzate un soggiorno alle terme, Saturnia o Ischia. Oggi ritroverete Luna in Scorpione, che è il massimo per la passione amorosa, Marte in Toro esalta la passione fisica. Il vostro carisma è speciale.

Acquario

Figli di Urano, il più estroso dei pianeti, vi piace apparire, suscitare la curiosità e l’interesse della gente. Non fissatevi troppo sull’immagine, talvolta è meglio agire in silenzio. Oggi cambiano Mercurio e Venere, passano nel settore del lavoro e della salute, ma c’è un senso drammatico che risveglia Luna in Scorpione. Lotte, iniziative, guerre, confronti e scontri, tutto quanto serva per ottenere risultati eccellenti e voi li avrete. Cautela però nella salute. Siete nel mezzo della tempesta astrale.

Pesci

Azione, ciak, si gira! Nettuno, pianeta del cinema, comincia questa mattina a girare un nuovo film per voi. Venere e Mercurio iniziano un fortunato aspetto con Saturno, fortissima Luna in Scorpione, robusto Marte in Toro insieme al monello Urano - siete nuovamente al centro dell’attenzione delle stelle e, ne siamo certi, protagonisti nella vita. Transiti stimolanti per gli affari, le attività a contatto con il pubblico, favorite anche transazioni all’estero, emozioni d’amore profonde e assolute.