Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 23 aprile: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 23 aprile 2024.

Ariete

Oh, amore, mi viene voglia di gridare! Tanta è la voglia di amore appassionato, desiderio di baciare, di accarezzare, di sentire il respiro della persona amata. Si può fare, dice Venere, particolarmente disponibile ai giochi d’amore e della gelosia. Luna ancora in opposizione nella prima parte del giorno è stimolante per nuovi incontri. Favorito il commercio, anche lavori che fate per hobby possono dare soddisfazione.



Toro

Apritevi al nuovo con fiducia, noi abbiamo fiducia nella vostra buona stella. Luna in Bilancia tutta la mattinata, Giove nel vostro segno, rappresenta il massimo per impegno professionale e intuito affaristico, assicura fortuna. Non sciupate questo momento con atteggiamenti rinunciatori o con idee ristrette. In serata occhio alla salute, inizia Luna piena in Scorpione.



Gemelli

Luna nella prima parte del giorno ancora in Bilancia farà centro nel vostro cuore. Ora che i lillà sono in fiore ricordano un amore passato, come canta Petrolini, ma se non potete avere chi volete, cercate almeno di non sciupare la vostra vita nel troppo commercio con la gente… anche questo pensiero è di un poeta, Kavafis, perché dovete dare alla vita anche un senso di poesia. A proposito dei commerci sono previsti ottimi guadagni.



Cancro

Oggi la Luna è instabile come voi, almeno finche transita in Bilancia, state in guardia nel lavoro. Guardate quello che fanno gli altri e poi farete l’esatto contrario. Un rischio in affari finanziari è consentito ma agite qualche minuto prima della chiusura dei mercati. Questa Luna vi fa vedere anche i punti positivi, quelli forti della vostra relazione d’amore. In serata inizia un magnifico cambio di Luna in Scorpione, procura momenti ardenti.



Leone

La mattinata è buona per affrontare problemi che non siete riusciti a chiarire negli ultimi giorni. Luna buona per controllare le questioni scritte, facilita colloqui e incontri, mettete le carte in tavola anche nei rapporti affettivi, belli come siete meritate amori di serie A. Col passare delle ore l’ambiente diventa una giungla, inizia la pressione della Luna piena in Scorpione. Relax questa sera.



Vergine

Sentite una intensa voglia di nuove esperienze? Siete in sintonia con le stelle, pesanti quanto vi pare, ma favorevoli per operare cambiamenti fondamentali. Viaggi. Sempre più innamorata questa Luna che si avvicina allo Scorpione e diventerà piena, insieme a Giove vi aiuterà nelle questioni familiari e abitative. Influssi veramente molto buoni se avete bisogno di sistemare il parco di beni immobili, uffici, magazzini, negozi.



Bilancia

Passato, presente, futuro. Luna nel segno racconta molto di voi, provoca anche molta confusione nei rapporti di ogni giorno, ma suggerisce tattiche vincenti, non dovete cambiare le vostre posizioni nell’ambiente del lavoro, insistente pensando al 25 maggio quando Giove andrà per un anno nei Gemelli. Donne Bilancia non avete possibilità di fuga, un uomo vi guarda. Saturno ha lasciato una ruga sul vostro viso, creata naturalmente dalla famiglia.



Scorpione

È normale quando abbiamo il Sole in opposizione, accumulare ritardi e intoppi. Tutto non può essere fatto a perfezione, risparmiate le energie per il momento quando avrete la Luna nel segno, che farà scattare anche la fortuna. Questa sera inizia Luna piena, una visione. La notte sembra una colata d’argento, un’esperienza negativa in amore non brucia più. Considerate tutte le nuove proposte in arrivo, collaborazioni prestigiose.



Sagittario

Bisogna avere più attenzioni per la forma e la salute, forse una dieta non è necessaria ma più attenzione al cibo questo sì. Sarete stanchi e un po' esauriti, dopo la pressione di tre pianeti in Pesci, ma non siete in crisi. Assorbite però come una spugna le crisi degli altri… quando l’amore si presenta sotto la Luna piena è uno spettacolo davvero, Venere nel punto più alto del vostro oroscopo farà un miracolo. Il primo miracolo del 2024.



Capricorno

Luna anche oggi in Bilancia, ma solo fino al pomeriggio, dice che qualcuno vi controlla anche in famiglia, ma per i giovani e i nativi sopra i 65 anni questo è un bene. Non è un giorno facile, però è possibile evitare complicazioni nel campo pratico, ascoltate e osservate con attenzione. Sorprendente invece l’effetto che avrà sul vostro amore la nascente Luna piena in Scorpione, risplende come una rosa nel giardino proibito di qualche passione molto alta. Che notte!



Acquario

Amiamoci subito in mattinata, amore, sotto l’ombra verde di Venere e il bianco della Luna in Bilancia, la tua pelle. Finché transita in Bilancia, Luna protegge anche le questioni che riguardano la casa, appartamenti, proprietà lontane. Siete voi che dovete dare il via alle discussioni nel vostro ambiente prima che lo facciano gli altri. Il plenilunio si incrocia con Giove negativo, chiaro avvertimento a prestare attenzione allo stomaco e fegato. Dieta sana.



Pesci

Un vortice astrale aiuta a portare a termine le iniziative e gli affari impostati, selezionate i nuovi impegni, programmate incontri e appuntamenti per i prossimi tre giorni. Approfittate di questo momento astrale eccezionale per andare all’attacco di persone in alto, di un personaggio, un professionista, che vi darà la spinta per raggiungere l’altra riva. È là, nella terra dei limoni, Reggio Calabria, che l’amore trionfa sotto Luna piena.