Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 7 aprile: tutti i segni

07 aprile 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 7 aprile 2024

Ariete

Plutone, il sensualissimo, promette una grande passione; Venere e Mercurio propiziano nuovi incontri, innamoramenti, storie importanti. Se c’è qualcosa da concludere, cancellare, dimenticare – Marte chiude senza traumi anche rapporti durati anni. Colazione domenicale sull’erba, la margherita è il fiore di Venere, simboleggia il candore e l’innocenza, ma vuol dire anche “ci penserò” … Luna nuova è vicina, la nuova vita è già qui.





Toro

Luna nel segno dei Pesci si aggiunge in maniera armonica a Marte, Nettuno, Saturno – tutto un mondo davanti ai vostri occhi di velluto, fate finalmente anche un passo più lungo della gamba, osate! Riuscite a imporvi con la bravura e la costanza, ma anche con la vostra capacità di affascinare al primo impatto. Aspettatevi una gioia. In serata inizia un’onda passionale che vi travolgerà. Siete amanti di razza.





Gemelli

Molte sensazioni che fa nascere Luna ancora in Pesci sono sbagliate, siete agitati e intolleranti, cercate di tenere sotto controllo il lato polemico del vostro carattere. La festa iniziata con l’arrivo di Venere e Mercurio in Ariete certamente non finisce a causa di una Luna negativa, che mette però in vista la vostra persona, immagine e ruolo che occupate nel lavoro; quindi, dovete stare attenti a come vi presentate. Aspettate una mossa sbagliata degli altri, che ci sarà.





Cancro

Come previsto dal nostro oroscopo in tempi non sospetti il problema nella vita pubblica è rappresentato dai rapporti difficili con l’estero. La previsione non interessa il vostro segno che riceve ottime sollecitazioni astrali proprio dai pianeti che si trovano in segni lontani e amici. Primo fra tutti Saturno in Pesci, ancora oggi congiunto alla Luna, cercate nuove intese. Domenica in festa per ritrovare la passione amorosa.





Leone

Nel passato periodo non sono mancate occasioni di nuovi innamoramenti, ma solo adesso e fino al 29 aprile Venere garantisce amori importanti, duraturi. Voi single non sarete più soli. Il discorso finanziario invece risulta favorito dalla presenza di Mercurio in un punto fortunato del vostro oroscopo, la Luna si avvicina in serata all’Ariete e manda un influsso vincente per gli affari nuovi, che troveranno soluzione nella Luna nuova di domani e martedì.





Vergine

Il futuro parla inglese, consigliamo ai giovani del segno di cercare lontano possibilità di successo se credono di possedere un talento particolare. I rapporti con il solito ambiente e con le persone di ogni giorno vanno avanti con tanta buona volontà da parte vostra, ma è chiaro che potreste perdere la pazienza con Marte contro. Anche la Luna mette in discussione quello che è “vecchio” nella vostra vita, provoca un’agitazione che assomiglia ad una piccola crisi esistenziale – segnale ottimo!





Bilancia

Mercurio è sempre in opposizione, domani inizia anche Luna nuova in Ariete, la sua influenza è determinante in ogni rapporto, in un senso o nell’altro. Intese che nascono, intese che si esauriscono. I migliori diplomatici (soprattutto in tempo di guerra) sono della Bilancia. Possedete un’invidiabile capacità di mediatori ma quando il vaso è colmo bisogna trovare il coraggio e dire basta. Soltanto se liberi potrete iniziare nuove imprese che Giove protegge. Anche in amore.





Scorpione

Servono ancora certi vostri rapporti, le persone di sempre (anche se autorevoli) sono ancora in grado di darvi l’appoggio per arrivare al successo a cui aspirate? Queste le domande che pongono al momento i pianeti e alle quali dovete rispondere – a dire il vero più a voi stessi che agli altri – ma senza attenuanti, senza scuse. Al tramonto inizia una maratona passionale che andrà avanti fino al 15 aprile.





Sagittario

Abbiamo finalmente le stelle giuste per poter prevedere qualcosa di bello. Bellissima questa Venere in Ariete per non dire del Sole e Mercurio, domani ci sarà anche Luna nuova. Questa fase lunare nascerà nel punto della fortuna, porterà grandi sorprese nella vita sentimentale, famiglia, affari. avrete anche la lucidità mentale e grinta che oggi mancano a causa della forte pressione che arriva dai Pesci. Consigliamo un sereno relax in campagna.





Capricorno

Sin da oggi ricordiamo la Luna nuova in Ariete, domani perché è importante per tutti i segni – significa sempre una nuova partenza. Che può anche non essere immediata, ma un seme nuovo viene gettato nella fertile terra del mese dell’Ariete e quel seme diventerà pianta prima della fine della primavera. Oggi la Luna in Pesci congiunta a Nettuno chiede un ritiro in famiglia e naturalmente con il vostro amore.





Acquario

Le stelle che incidono sul successo professionale danno altri chiari segnali di “piccola fortuna”, come vi viene definita Venere, per distinguerla dalla “grande fortuna” di Giove. Dovete oggi stesso parlare di lavoro e di affari, pensando alla Luna nuova di domani in Ariete, aspetto straordinario per qualsiasi iniziativa professionale, compravendite, viaggi di lavoro e affari. Preziosa anche la protezione burocratica legale. Amore: dovete ammettere che gli amanti sono esseri alquanto noiosi.





Pesci

Molto positiva e quasi inattesa soluzione di una questione privata o domestica che ci impensieriva da tempo. Mare calmo o ondealte, non importa, la nave della buona sorte è protetta da tutte le stelle, viaggia veloce verso un continente nuovo, tutto da esplorare, che è poi la vostra vita. I giovani e le persone intorno ai 50 anni circa sono protette da Giove, i nativi intorno ai 65 anni e più possono programmare un nuovo futuro. Avanti!