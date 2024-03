Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 3 marzo: tutti i segni

03 marzo 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 3 marzo 2024.

Ariete

Ultimo quarto è una fase lunare indicata per eliminare fiori sfioriti e per strappare erbacce in giardino. Anche nel giardino dell’amore… In attesa della primavera dovete eliminare ciò che non funziona più, intensificare ciò che interessa, preparare la nuova semina che partirà con Luna nuova l’11. Importanti contatti con il lontano, amore con una luce azzurra, molto dolce. Dopo tanta passionalità una fuga nel romantico vi farà bene.

Toro

Luna cala nel segno che incide sulla attività mentale, pensiero, intuizione, argomentazione. Vi aiuta molto se siete alla ricerca di una nuova opportunità nel lavoro-affari, positiva per questioni domestiche. Qualche contrasto coniugale sull’amministrazione dei beni, ma nulla di serio. Restate un momento da soli, in silenzio, ad ascoltare il cuore prima e la mente poi. Venere è ancora un po' assente, per poco, riscaldate da soli l’amore.

Gemelli

Non vi siete ancora ripresi dalla Luna piena di domenica e oggi vi dovete confrontare con un’altra Luna difficile. Ultimo quarto nasce nel campo collaborazioni e matrimonio, chiaro segnale che non si possono rimandare decisioni e cambiamenti, a costo di provocare qualche crisi. Organizzate qualcosa con amici, dedicatevi all’amore. Se avete bisogno del dentista Luna indicata, ma il contrasto con Nettuno invita alla cautela nella salute, cibo, farmaci.

Cancro

Oggi tutti dobbiamo prestare attenzione alla salute, e la Luna nel segno del Sagittario invita voi alla disciplina, questo ultimo quarto è positivo per la professione e per gli affari, dal momento che nasce proprio nel settore del lavoro. Una Luna che non possiede note romantiche ma il vostro amore è sempre protetto da Giove, caldo, solido e protettivo dedicatevi a chi amate. Per le decisioni importanti conviene aspettare Luna nuova del 9 e 10.



Leone

Bisogna tagliare, sotto l’ultimo quarto di Luna, ma non intervenire sulla vegetazione. Tante foglie secche saranno spazzate via dal vento di Urano, che vi offre però un’eccellente occasione per rinnovare la sfera professionale ed emotiva. Tutte le proposte di cambiamento vanno esaminate criticamente, con l’aiuto di un esperto di vostra fiducia. Stanchi? Dopo quello che avete passato in febbraio, questa domenica sembra una passeggiata.

Vergine

L’ultima neve, Luna ultimo quarto in Sagittario, fase rivolta soprattutto alla famiglia, parenti naturali (fratelli, sorelle, cugini) e acquisiti (cognati, suoceri). Che cosa non funziona in questi rapporti? Parlate con il coniuge, per capire certe incomprensioni bisogna fare un viaggio a ritroso nel tempo, ma poi non dovete aver paura di iniziare cose del tutto nuove. Consigliato controllo medico per i disturbi di tipo cronico.

Bilancia

Da questo ultimo quarto, positivo per questioni scritte e controllo delle finanze, alla Luna nuova del prossimo venerdì-sabato siete obbligati a rivedere la situazione lavorativa con attenzione particolare alle collaborazioni, contratti. Questa Luna vi punge un po' di nostalgia ma è normale durante il passaggio stagionale. Di Saturno e della sua nave avete già imparato molto, dovete pure credere che i cambiamenti che produce nella vostra vita sono giusti.



Scorpione

Se guardiamo il lato della vita pratica, studio e lavoro, affari e professione, qualcosa di davvero positivo spunta fuori in questi giorni di ultimo quarto nel campo del patrimonio - sistemate i vostri beni. La fase nasce nel campo delle finanze, aspettatevi qualche resistenza, ma siete certamente in grado di portare avanti i vostri progetti, trovare nuove occasioni. Luna nuova tra una settimana annuncia uno scatto di carriera, un contratto.

Sagittario

Tutte le questioni familiari e abitative dovrebbero essere affrontate sotto ultimo quarto nel segno. Nasce dopo le ore 15 e fino a venerdì vi obbliga a occuparvi di cose che di solito rimandate, Mercurio chiede risposte. Non è una fase romantica o sentimentale, ma è utile pure al rapporto d’amore, matrimonio, costringe a guardare “dentro”. Si scoprono cose interessanti quando si comincia a indagare (pure sugli altri). Salute: provate con tisane naturali.

Capricorno

Mercurio in Pesci è creativo, non sempre puntuale con i soldi, però illumina bene il campo dei rapporti stretti, gli aumenti economici possono arrivare tramite il coniuge o una società. Cercate di ottenere il più possibile entro l’11 quando Mercurio inizia un lungo transito in Ariete, opposto al vostro segno. Forse con questa Luna ultimo quarto inizia un nuovo periodo per la vita sentimentale, con momenti di irrequietezza, ma le prove rendono più forte il legame.

Acquario

Siete instabili come il tempo, le vostre sensazioni cambiano facilmente da un momento all’altro, ma questa seria Luna ultimo quarto farà la necessaria e giusta selezione, per quanto riguarda l’attività e gli affari, lavoro. Le tensioni in famiglia non nascono solo per i soldi, persino il coniuge si è messo a farvi lezioni di saper vivere. La donna del segno è un po' fuori fase, l’uomo Acquario insegue con affanno una donna che non c’è.

Pesci

Prendetevi tempo per pensare, decidere. La prossima settimana festeggerete la vostra Luna nuova, indicata per ogni nuova iniziativa. L’odierno ultimo quarto nasce in Sagittario, segno che incide sull’ambiente professionale, dove l’atmosfera non è tranquilla. Abbandonate qualsiasi polemica, la tempesta passerà da sola. Sotto questa Luna non si raccolgono piante ed erbe, figuratevi quanto futuro possono avere gli amori se nascono sotto questo influsso.