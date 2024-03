Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 2 marzo: tutti i segni

Branko 02 marzo 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 2 marzo 2024.

Ariete

Puntate su grandi imprese. Non solo voi, a tutti capita di perdere ondate astrali positive, utili per cambiare le cose in modo radicale, quindi cercate di non far passare senza iniziative il periodo che aprono Luna e Marte. Ogni volta che Luna attraversa Scorpione voi sentite nuovi stimoli nella mente, nel cuore. Oggi si risvegliano emozioni intense, sogni. Siete così innamorati pure del coniuge che vorreste sposarvi un’altra volta. Conquiste in atto.

Toro

Luna si oppone dal segno dello Scorpione, se volete sfuggire alla malinconia oppure alla rabbia per non aver fatto ancora tutto quello che avete programmato, chiamate gli amici. In un momento di agitazione nel cielo privato è bella, invece, la luce nel settore degli incontri, relazioni sociali e viaggi. Programmate una simpatica evasione, ideale sarebbe un weekend in posti di mare. La gola torna ad essere il punto sensibile nella salute.

Gemelli

Ancora lucida la Luna in Scorpione la mattina, ottime idee per aggirare ostacoli che possono sorgere in campo pratico, ma è troppo veloce per iniziare nuove imprese. Anche per i finanziamenti conviene attendere Mercurio in Ariete dopo il 10. Venere e Marte sono sempre in amore per voi, aiutano a evitare conflitti nel matrimonio anche se non avete programmato sesso, arriverà. Saturno suggerisce di controllare la stabilità di mura ed edifici.

Cancro

Germogli. Non potrebbe essere diversamente, Luna è davvero molto bella in Scorpione, magica perché con poca luce, insieme alla passione aggiunge una goccia di “veleno”, che rende più eccitante il confronto con l’altro sesso. Mercurio sempre attivo, sorprendono le occasioni che potrete trovare nel lavoro e in affari, riuscite a guadagnare. Voglia di novità anche nel campo pratico, potete contare su protezioni importanti (Giove, Marte).

Leone

Luna ancora contrastante. Conflitti coniugali? Ricordiamo il titolo di un libro di un certo reverendo Hardy, che ebbe molto successo negli anni Cinquanta in Inghilterra: “Come essere felici benché sposati.” Troverete anche voi momenti di calda felicità se mettete da parte il vostro eccesso di orgoglio. Siamo tutti così piccoli in amore…presto sarete di nuovo grandi nella vostra attività, Mercurio vi sta preparando grandi sorprese.

Vergine

Dopo Luna piena nel vostro segno, domani avremo ultimo quarto in Sagittario, fase importante per le questioni che interessano la famiglia e i rapporti con parenti che non vivono nella stessa casa. Voi immaginate dove si nasconde il problema, preparate un’energica azione sostenuti da Giove, l’opposizione di 4 forze cosmiche dai Pesci non consente previsioni tranquille per matrimonio e amore. Plutone protegge passioni libere che vincono l’età.

Bilancia

Fate parte di un circo professionale, preparatevi per il vostro numero, studiate un’entrata in scena a effetto. Sotto le apparenze gentili, persino frivole, nascondete una mente calcolatrice, Luna è giusta, progressi certi, guadagni, viaggi felici. Desiderio d’amore sollecitato da Venere passionale, Marte risveglia pure voglia di litigare ma è operativo per nuove relazioni di amore. Controllo della salute per il prossimo Mercurio in Ariete (gambe, ginocchio).

Scorpione

Luna nel segno è l’ultima della stagione invernale, al prossimo ritorno (il 28) troverà Venere e Marte formidabili. Potete immaginare che il mese ha per voi tante emozioni e occasioni in campo pratico, perciò sarebbe saggio sistemare ora le cose con collaboratori e soci, con il coniuge, con gli ex. Il lavoro richiede fatica ma sarà ripagato da risultati che Mercurio dice eccellenti. Nonostante la vostra sensazione e momenti di dubbio o sconforto, il rapporto d’amore è al centro dell’interesse delle stelle.

Sagittario

Marzo, mese che porta influssi aspri dal segno dei Pesci, vi punge di nostalgia, porta forse il rammarico di non aver capito in tempo l’arrivo di qualche tempesta, o magari di non aver ascoltato i consigli delle persone care. Ma il vero problema di questo Mercurio poco armonico è che esalta troppo il vostro amor proprio: come me non c’è nessuno. Pensatelo pure ma non ditelo ancora a voce alta, lieve calo di energie causa Luna calante.

Capricorno

Sapete scegliere in amore, ma gli altri pensano di avervi scelto. Lasciateli fare ma se è passato del tempo dal primo giorno è ora di dare una scossa al matrimonio. Il vostro risveglio deve precedere la primavera, questo Sole in Pesci è una forza rinnovativa per tutti voi, giovani e meno giovani. Libertà nelle iniziative personali, lavoro, affari, voi avete le migliori possibilità di riuscita. Potete trovare una nuova storia d’amore, se la cercate.

Acquario

Troppi sono coloro che perdono l’argento perché si aspettano l’oro, dice Luna in Scorpione prepotente e sorda ai richiami della diplomazia, potrebbe spingervi oltre, direte quello che dovete dire domani o un altro giorno. Sono momenti cruciali per attività e affari, la sola fortuna non basta, dovrete per primi provocare gli eventi. In arrivo influssi incisivi, saprete raccogliere intorno a voi persone disposte a sostenervi nelle iniziative, progetti. Oggi relax.

Pesci

Quale che sia la vostra età questa è una fase significativa per tutti i rapporti affettivi. Il vecchio Saturno spazza via solo situazioni impossibili, rafforza i legami validi. Sensuali i nuovi incontri, e non solo per la gioventù, Luna ancora passionale regala notevole sex appeal. Poi comincerà a calare in Sagittario, repentino cambiamento degli stati d’animo, prudenza anche nell’attività fisica e durante i viaggi lontani e spostamenti all’estero.