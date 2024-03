Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 1 marzo: tutti i segni

Branko 01 marzo 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 1 marzo 2024.

Ariete

Presso i romani, in marzo, iniziava la stagione delle guerre che si concludeva in ottobre, mese della Bilancia. Le vostre battaglie nel lavoro e nel privato sono iniziate già il 13 febbraio, ora Marte continua a nutrirvi di energia e di grinta, siete in grado di affrontare tutte le battaglie. Evitate però contrasti coniugali-familiari, il vostro successo passa anche attraverso i cancelli coniugali. Venere in azione per chi cerca amore.



Toro

La forza morale, l’energia interiore non mancano. Il problema può nascere per lo scatto fisico, piuttosto debole quando inizia l’opposizione della Luna con Urano, nervosa per il matrimonio. Portate pazienza in famiglia e anche con voi stessi, è richiesta un’alimentazione sana e un maggiore movimento fisico. Siete desiderabili anche un po' rotondi, ma il lavoro vi vuole più scattanti, parlate a voce alta, quando parlate d’amore.



Gemelli

“Se marzo non marzeggia, giugno non festeggia” - l’antico detto si addice alla vostra situazione astrale, piuttosto mossa, già nel weekend. Ma saranno proprio le nuove prove a creare condizioni ottimali per le prossime imprese che porteranno alla conclusione trionfale della primavera. Luna -vita personale, famiglia, casa, emozioni- avrà un ruolo importante tutto il mese, ora inizia a calare in Sagittario, evitate lavori non urgenti.

Cancro

Ottima geometria astrale per un segno straordinario quale voi siete, quando non vi lasciate condizionare dagli altri. Questo è il momento di affermare la propria personalità, non solo nel lavoro, ma anche nell’ambito familiare, avete la necessaria acutezza mentale per capire in tempo le cose. Soltanto in amore, specie se avete iniziato da poco una relazione, Venere permette di fingere una sottomissione che non vi appartiene.

Leone

Niente azioni precipitose, discussioni snervanti, potreste cedere con qualcuno e con voi stessi. Luna passata in Scorpione esercita pressione sulla famiglia e agita l’ambiente professionale, dove improvvisamente si sveglia qualcuno, e pretende di comandare. Le nuvole si diradano presto, spunterà la Luna giusta domenica, ma prosegue la negatività di Marte e Venere, stressante per il fisico. Sensibilità della gola, problemi alle vene.

Vergine

Al caos domestico siete abituati, ma Giove prevede anche belle novità, dovete seguire tutto personalmente, nascerà una fase lunare importante per la famiglia, questa Luna però è ancora in Scorpione, stimola soprattutto l’intuito. Marte continua con influssi positivi per il lavoro, nascono idee degne della costruttiva Vergine, mentre iniziano a spuntare fiorellini nel prato dell’amore. Interesse per eleganza e piaceri della gola.

Bilancia

È qui la festa? A vedere le stelle in passerella davanti al vostro segno, si direbbe di sì. Plutone forma un aspetto energico con Marte, entrambi assicurano successo e amore. Per gli eschimesi, la prima parte di marzo è il tempo delle trappole, pensateci se avete in mente di catturare una magnifica preda in amore. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori, per voi. Questioni scritte e private richiedono consulti con specialisti.



Scorpione

Marzo, mese per voi sempre gentile, inizia con Luna nel segno. Venere non sarà a lungo negativa, create pure un nuovo sogno d’amore. Nulla di male se sognate a occhi aperti, aiuta a trovare la spinta per la vostra realizzazione. Non rispondete a provocazioni gratuite, le iniziative andranno per le lunghe ma porteranno soddisfazioni. Un altro mese da non perdere se volete farvi avanti in nuovi ambienti, o allontanarvi definitivamente.

Sagittario

Nell’antico Giappone marzo era legato all’albero di pesco. “Fiori rosa fiori di pesco, cieli blu…” il cielo non è proprio limpido causa Sole e pianeti in Pesci, ma Luna ultimo quarto, domenica, è giusta per affrontare questioni e rapporti. È importante chiarire ogni aspetto legale delle questioni, prima di Giove in Gemelli, 24 maggio. Nel privato lasciate parlare la persona cara. C’è tanta verità in ciò che vi sentirete dire, rimproverare.

Capricorno

Sempre all’altezza della vostra fama di amanti di valore. Luna scorpionica anche oggi sollecita Giove e Urano, sensualità in libera uscita. Nelle conquiste le donne battono l’uomo Capricorno, tendenzialmente siete fedeli però questa volta le provocazioni sono davvero tante. Non c’è niente da fare, avete fascino e glamour, avete prestigio e denaro, pochi vi resistono. P.S. Carte in ordine, Mercurio è pericolosamente vicino all’Ariete.

Acquario

Luna Scorpionica: stomaco in disordine (inclinazione alle bevande alcoliche, disturbi femminili, scarsa vitalità per gli uomini). Ma l’effetto meno gradito è la sensazione di malinconia. Non ritiratevi nelle vostre stanze, Urano vi invita fuori, nel mondo. Giove non esclude il ritorno delle discussioni legali. Un eventuale rifiuto anche in amore non vi deve preoccupare, ben presto arriverà per voi tutti un allegro fuoco dall’ Ariete.



Pesci

La prima parte di marzo è sotto il segno dei Pesci, poi il Sole entra in Ariete, per i nativi americani è “la Luna del salmone d’argento”. Pesce prelibato per voi tutto il mese, ma anche aprile sarà così, non c’è un solo pianeta contrario. Soltanto la Luna con le sue fasi farà ogni tanto un severo richiamo, questo weekend tocca la famiglia, tante cose vanno messe in ordine, ripulite oppure gettate. Iniziate la pulizia di primavera.