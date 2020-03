Cinque 5 attività in casa per continuare a fare progetti professionali

I consigli di Gi Group ai tempi del Coronavirus

Roma, 27 mar. (Labitalia) - Restare a casa limitando al massimo gli episodi di aggregazione e socialità è un imperativo che bisogna rispettare per il bene comune. Le abitudini di vita sono necessariamente mutate e questo ha stimolato la creatività di molti nel cercare attività a cui dedicarsi per rendere più piacevole il tempo da trascorrere tra le mura domestiche. E perché non rendere questa maggiore disponibilità di tempo anche un’occasione per concentrarsi sui progetti professionali?

“Non dobbiamo mai dimenticare il valore del tempo, risorsa preziosa e sempre più scarsa. In questo periodo eccezionale che stiamo vivendo, possiamo scegliere di investire il tempo ritrovato in attività che possano avere un ritorno per la nostra sfera personale e professionale, soprattutto per quando questa grave emergenza sarà rientrata”, commenta Zoltan Daghero, Managing Director di Gi Group. Ecco allora 5 attività consigliate, che riguardano la carriera professionale e per le quali non avevamo mai tempo, da svolgere a casa in queste giornate.

- Aggiornare il proprio curriculum. Rivedere il cv è una delle attività che più spesso si rimanda a periodi di maggior calma e concentrazione: questo è il momento perfetto per completare le informazioni contenute nel proprio curriculum e magari dare anche una nuova e accattivante veste grafica.

- Completare e rendere più efficace il profilo LinkedIn. È il biglietto da visita nel mondo del lavoro del terzo millennio, perciò è fondamentale tenerlo sempre aggiornato e curato nei dettagli. Dalla foto profilo al summary, fino alle esperienze, ogni sezione fornisce informazioni sulla vita professionale di ciascuno: più complete sono, più elementi utili ci saranno per aziende e recruiter.

- Seguire webinar o webcast per approfondire un argomento. Queste lezioni online permettono di restare aggiornati e di approfondire uno specifico tema grazie all’intervento di uno o più esperti. Per seguirle è sufficiente dotarsi di un qualsiasi device (pc, smartphone, tablet) connesso a Internet. Anche Gi Group ha lanciato una serie di webcast dedicati ai temi del mondo del lavoro, tra cui: personal branding, efficacia del profilo LinkedIn, importanza delle soft skill.

- Informarsi sui contratti di lavoro. Alzi la mano chi ha letto con attenzione le varie tipologie di contratto di lavoro esistenti. E chi aveva approfondito gli obblighi previsti dall’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui tanto si parla in questi giorni? Conoscere anche questi aspetti è molto utile ad orientarsi nel mondo del lavoro, più consapevoli dei propri diritti e doveri.

- Esercitarsi con le video call. In questi giorni l’attività di selezione e ricerca procede grazie anche ai video colloqui che consentono di rispondere anche alla crescita esponenziale delle richieste che arrivano da alcuni settori. Il video però ci può mettere un po’ più a disagio, sia in un colloquio sia in una call con un cliente o il responsabile. Fare prove con amici o colleghi, oppure videoregistrarsi e poi riguardarsi è un ottimo modo per prepararsi. In fondo è questione di abitudine.

“Formazione e aggiornamento: sono queste le parole chiave - conclude Zoltan Daghero, Managing Director di Gi Group - che emergono anche dal nostro vademecum. In questi giorni di emergenza, noi di Gi Group, come altre realtà, abbiamo voluto essere al fianco dei cittadini italiani avviando una serie di webinar gratuiti sul mondo del lavoro. L’iniziativa, #gigroupwithyou, vuole supportare in modo costruttivo i lavoratori e i candidati costretti a casa, fornendo dei momenti di approfondimento su aspetti del mondo del lavoro spesso molto utili e poco conosciuti”.