Turismo: Logis Hotels, accordo con gruppo italiano Swadeshi Club Hotels

Roma, 3 mar. (Labitalia) - Dopo aver siglato la partnership commerciale con Origine Hotels nel Quebec e un accordo con il gruppo Citotel Urban Style nel 2019, Logis Hotels annuncia una nuova collaborazione con il gruppo italiano Swadeshi Club Hotels, a riprova della capacità di accompagnare e incrementare la crescita di gruppi e catene indipendenti grazie a una forte distribuzione. A partire dal primo semestre 2020, Logis Hotels presenterà le 6 strutture del gruppo Swadeshi su tutti i suoi canali di distribuzione: sito Internet, applicazione mobile e call center.

I clienti beneficeranno, inoltre, dei vantaggi del programma fedeltà Etik per ogni prenotazione effettuata in queste 6 nuove strutture. Grazie al suo programma fedeltà, Logis Hotels premia i suoi clienti ma soprattutto li invita a partecipare attivamente a un grande movimento di sostegno economico ed ecologico dei territori che vada al di là dei confini. La collaborazione con Swadeshi Club Hotels rafforza la strategia di sviluppo del gruppo a livello internazionale, arricchisce l'offerta di destinazioni per la clientela e permette a Logis Hotels di consolidare il suo ruolo chiave nel settore alberghiero europeo indipendente.

Karim Soleilhavoup, direttore generale dei Logis, ha dichiarato: "Questa partnership si inserisce in un contesto di forte crescita del gruppo Logis Hotels, reduce da un'annata 2019 da record con un aumento di fatturato del 7%. Siamo felici di collaborare con un gruppo che condivide la nostra evoluzione e una vision del settore alberghiero che sia umana, non standardizzata e sostenibile".