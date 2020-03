Lavoro: brand Keystone Executive Search entra a far parte di Randstad Italia

Roma, 2 mar. (Labitalia) - Il brand Keystone Executive Search entra a far parte di Randstad Italia. Il noto brand dedicato alla ricerca e selezione di profili executive da oggi completa l’offerta di servizi del gruppo Randstad, leader mondiale nei servizi Hr che in Italia conta oltre 2.000 dipendenti e 300 filiali, come nuova linea di business dedicata all’executive search che si aggiunge alla divisione Randstad Professionals nell’attività di selezione di middle, senior e top management.

Presente sul mercato italiano dal 2012, Keystone porta in dote esperienza e competenza in diversi ambiti industriali, tra cui pharma, oil & gas, retail, beni di lusso, largo consumo, utilities, telco e digital, con una rete di professionisti affiancate a metodologie avanzate di ricerca e networking, che includono strumenti per la mappatura e la segmentazione del mercato, analisi di mercato e indagini organizzative. Entra nel mondo Randstad anche K-digital, il brand di Head Hunting dedicato esclusivamente alle figure digitali all’interno delle differenti industry e trasversale alle funzioni aziendali.

“Siamo molto orgogliosi di comunicare - dichiara Marco Ceresa, Amministratore Delegato di Randstad Italia - che Randstad Italia si arricchisce con la nuova linea di business Keystone. Keystone è un brand affermato che con Randstad condivide conoscenza approfondita del mercato del lavoro e esperienza profonda nell’executive search. La nostra offerta si arricchisce di nuovi servizi per la ricerca e selezione di middle, senior e top management. Il consolidato team di consulenti specializzati in ogni segmento di mercato oggi è in grado di seguire i candidati nello sviluppo delle loro carriere professionali e di rispondere in modo personalizzato alle ricerche delle aziende”.