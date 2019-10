Sommet Education, nuovi corsi e campus a Parigi con Ducasse

Roma, 2 ott. (Labitalia) - La creazione di un nuovo brand, l’arricchimento dell’offerta formativa con nuovi corsi, l’apertura di un nuovo campus e la nomina a direttore generale di Elise Masurel. Sono queste le quattro mosse chiave in cui si articola il piano strategico per Ducasse Education, brand della holding Ducasse Développement, dopo l’acquisizione delle quote di maggioranza da parte di Sommet Education, network di formazione leader nell’Hospitality Management. Un action plan congiunto per affermarsi come leader mondiale della formazione nelle arti culinarie e pasticcere, illustrato da Benoît-Etienne Domenget, Ceo di Sommet Education e presidente di Ducasse Education, e Alain Ducasse, fondatore di Ducasse Education e presidente di Ducasse Développement.

Il nuovo brand è stato creato per connotare in modo più immediato i plus dell’offerta formativa, che risponde alle esigenze di una domanda sempre più internazionale con una proposta in linea con il Dna di Alain Ducasse: "Una filosofia orientata all’eccellenza, che coniuga l’insegnamento di una perfetta padronanza delle tecniche e del know-how in cucina a un approccio decisamente contemporaneo alla gastronomia".

Il marchio École Ducasse comprende oggi 3 scuole situate in contesti d’eccezione: École Ducasse - Paris Studio, location unica nel cuore del XVI arrondissement di Parigi dotata di 4 cucine, che organizza corsi ed eventi per privati e aziende; École Ducasse - École Nationale Supérieure de Pâtisserie, da oltre trent'anni la scuola di Yssingeaux nell'Alta Loira (Francia), punto di riferimento per i professionisti da tutto il mondo che desiderano specializzarsi in pasticceria, panetteria, cioccolateria, confetteria e gelateria; École Ducasse - Paris Campus, nuovo campus d’eccellenza a Meudon (Francia), specializzato in arti culinarie e pasticcere che accoglierà i suoi primi studenti a settembre 2020.

Il team sarà guidato da Elise Masurel che si unisce a École Ducasse con il ruolo di direttore generale, apportando agli ambiziosi piani di sviluppo del nuovo marchio una expertise decennale nei settori dell'ospitalità, del client management e del digital, acquisita lavorando per marchi come Club Med e Klépierre e una profonda conoscenza dei contesti internazionali. Spinta dalla forte crescita del settore della gastronomia, École Ducasse mira a formare la futura generazione di professionisti con un approccio personalizzato che risponda alle esigenze di tutti, siano essi appassionati di cucina, esperti, adulti che si vogliono riqualificare o studenti.

L’offerta formativa si articola così in quattro tipologie di programmi. Gli Essentiels sono corsi intensivi di 2 mesi dedicati ad appassionati di cucina e pasticceria, rivolti sia ad adulti che vogliono trovare nuovi sbocchi e dare una svolta al proprio percorso professionale sia ad imprenditori del settore. I Bachelors sono corsi triennali post-diploma di maturità in arti culinarie e pasticcere, pensati per trasmettere competenze pratiche, manageriali e imprenditoriali a giovani diplomati che sognano una carriera nel settore dell’hôtellerie e della ristorazione, del food & beverage e della pasticceria. I programmi sono sviluppati con la consulenza di chef prestigiosi come Romain Meder e Jessica Préalpato.

I Diplômes sono programmi intensivi di due, quattro o sei mesi rivolti agli appassionati di cucina e pasticceria, a chi desidera aggiornarsi o riqualificarsi professionalmente, agli imprenditori e a tutti coloro che vogliono lavorare nel mondo della gastronomia. Vantano la consulenza di alcuni tra i migliori esperti del settore: Meilleurs Ouvriers de France, campioni internazionali, chef e pastry chef di fama nazionale e internazionale, artigiani, esperti dell’hôtellerie. I Signature sono due esclusivi programmi full immersion in lingua inglese della durata di 8 mesi, progettati specificamente per coloro che vogliono crescere nei loro ruoli professionali o cambiare carriera e per professionisti principianti che desiderano intraprendere una carriera da chef o consulente in ambito culinario. Vengono inoltre organizzate lezioni private per principianti.

Il nuovo Paris Campus è uno spazio ultramoderno e sorgerà a Meudon, a sud-ovest di Parigi; una scuola progettata su misura che aprirà a settembre 2020, con l'obiettivo di imporsi come polo di eccellenza della formazione in arti culinarie e pasticcere, riconosciuto a livello mondiale. Gli spazi interni, ispirati ai quattro elementi naturali, si snodano intorno a un grande spazio centrale pensato per agevolare le interazioni e il coworking: un punto di riferimento per incontrarsi, scambiare know-how e nuove idee. Il progetto comprende anche un knowledge center, una sala di analisi sensoriali e atelier dedicati alle arti culinarie e pasticcere.

Il design del complesso e l’interior design sono il frutto del lavoro a quattro mani dello studio di architettura urbana e paesaggistica Arte Charpentier Architectes e della società di real estate Covivio. Il design interno delle cucine è realizzato da Begc, mentre l’agenzia Jouin Manku ha curato la decorazione del bar e dei 2 ristoranti di pratica, che saranno aperti anche al pubblico. La scuola avrà anche un proprio orto dove cresceranno ortaggi e piante aromatiche: ogni dettaglio è stato progettato nei minimi particolari per favorire il lavoro e la creatività e per sviluppare il gusto degli studenti.

Collaborando con Sommet Education, Ducasse Education mira, quindi, a consolidare la sua posizione come polo d’eccellenza della formazione nelle arti culinarie, accelerando al tempo stesso il suo sviluppo a livello internazionale. Da parte sua, Sommet Education, già a capo dei due istituti universitari Glion e Les Roches con sei campus tra Svizzera, Inghilterra, Spagna e Cina, amplia la propria offerta formativa e la gamma di corsi proposti agli studenti, rafforzando la propria leadership nel campo della formazione d’eccellenza. Per Benoît-Etienne Domenget, Ceo di Sommet Education con sede in Svizzera, la chiave del successo di questo nuovo progetto risiede "nell'associazione vincente tra l'eccellenza della gastronomia francese e la performance del modello educativo svizzero, che coniuga teoria e pratica".