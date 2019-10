Food: 'Così Com’è', in tour con pane e pomodoro

Roma, 2 ott. (Labitalia) - Una fetta di buon pane, pomodori a giusta maturazione, un filo d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale: ingredienti semplici, sani e buonissimi alla base del più classico dei 'piatti': pane e pomodoro. Da sempre colazione o merenda ideale per chi è nato e cresciuto nel Sud dell’Italia, ma anche in Spagna ad esempio, il binomio tra pane e pomodoro è anche alla base di tante ricette della tradizione mediterranea che nascono spesso dal recupero del pane raffermo e dall’uso ingegnoso del nostro 'oro rosso'. Due prodotti umili ma preziosi, che nascono entrambi da un lavoro attento in cui il tempo, che sia di lievitazione o di maturazione, detta il risultato finale.

Ecco perché 'Così Com’è', azienda della Piana del Sele che coltiva i migliori pomodori dal seme al frutto, lavorandoli o mettendoli in conserva nel modo più naturale possibile, ha deciso di affiancare il Gambero Rosso nella realizzazione di una guida dedicata alla mappatura dei migliori artigiani della panificazione d’Italia, premiando chi dedica grande cura e attenzione al pane.

“Ci sono tradizioni - commenta Fabio Palo, direttore commerciale di Finagricola - che attraversano la storia. Fra queste c’è l’'arte bianca', un lavoro di sacrifici, ore piccole, costante studio delle materie prime e un risultato che solo il tempo potrà dire. Un po’ come succede a noi: diamo con costanza amore, cure, attenzioni e rispetto, ma solo il tempo ci dirà se abbiamo svolto bene il nostro lavoro, trasformandolo in succulenti pomodori ricchi di sapore. È nata quindi, in maniera naturale, la volontà di supportare e premiare chi di questo lavoro ne ha fatto una ragione di vita e siamo felici di essere partecipi al bel progetto del Gambero Rosso”.

In occasione della presentazione della guida 'Pane e Panettieri d’Italia', alla sua prima edizione, 'Così Com’è' ha lanciato, inoltre, un nuovo progetto interamente dedicato all’incontro tra il pane e il prodotto cui dedica da sempre il suo lavoro: 'Pane e Pomodoro' è un tour che attraverserà l’Italia da Nord a Sud facendo tappa in 11 tra i panifici premiati dalla guida del Gambero Rosso, per proporre a consumatori, curiosi, giornalisti e influencer una 'merenda' unica a base appunto di pane e pomodoro, 'così com’è' o reinterpretato in ricette semplici ma originali e sempre buonissime, che sappiano trarre il meglio da entrambi i prodotti.

Così Fabio Palo spiega il progetto: “I punti in comune che ci uniscono al mondo della panificazione artigianale ci hanno spinti oltre, fino a diventare un progetto frutto del più semplice e nobile dei piatti: il pane e pomodoro, pronto a partire in un tour attraverso il nostro Paese. A partire da luglio stiamo girando per l’Italia andando a trovare i grandi maestri panificatori premiati dalla guida, riproponendo un piatto senza tempo, pane e pomodoro, appunto, in chiave moderna".

"Sforniamo squisite bontà, frutto di vecchie e nuove ricette - prosegue - a cui noi abbiniamo pomodori e preparazioni che possano esaltare al meglio i profumi e i sapori di prodotti presenti da centinaia di anni sulle nostre tavole, eppure sempre attuali”. Un tour che passa soprattutto dalle grandi città dove sempre più è necessario tornare ai valori sani e naturali come il pane e pomodoro. Proossima tappa domani e venerdì a Roma, da Lievito pizza pane.