Confindustria Trentino Alto Adige, crescita rimane sfida delle sfide

Pan: "Agevolazioni per industria 4.0 ottimo segnale"

Bolzano, 1 ott. (Labitalia) - "La sfida delle sfide rimane la crescita, che serve per generare posti di lavoro e per rafforzare le imprese nella sfida europea. Attualmente, invece, la crescita è piatta". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia il presidente di Confindustria Trentino Alto Adige, Stefan Pan, che è anche vicepresidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali e per le Politiche di coesione territoriale di viale dell'Astronomia.

"La proroga delle agevolazioni per l'industria 4.0 - spiega - è un'ottima notizia, con la formazione ovviamente perché la macchina intelligente da sola non fa nulla".

"L'abbassamento del cuneo fiscale - aggiunge il presidente Pan - rappresenta un forte segnale, anche se partirà dalla seconda metà del 2020". Per il presidente di Confindustria Trentino Alto Adige, "bisogna puntare sulle infrastrutture, liberando così 400mila posti di lavoro". "Bisogna lavorare sulle leve che sono a disposizione, in un contesto europeo", conclude.