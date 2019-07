Lazio, tutto ruota intorno a Milinkovic

Simone Inzaghi ci crede, lo ha ribadito ad Auronzo alla chiusura del lungo ritiro sulle Dolomiti: "Ci piacerebbe tanto arrivare in Champions League: ce la metteremo tutta, abbiamo le nostre carte da poterci giocare". Ritrovate le giuste motivazioni dopo il rinnovo del contratto, ora Inzaggi attende novità dal mercato che gli ha già regalato Lazzari, Jony, Vavro e Adekanye oltre al giovane italo-brasiliano Andrè Anderson (molto interessante). Il nodo resta Milinkovic, inutile girarci intorno. Il serbo può partire per cento milioni, il presidente Lotito si è rassegnato così come il diesse Tare che vorebbe avere subito a disposizione quella cifra da poter, almeno in parte, reinvestire. Il turco Yazici (22 anni) il giovane ungherese Szoboszlai (19 anni) sarebbero il top, soprattutto se arrivassero entrambi per rinforzare il centrocampo orfano del serbo. Ma non si può escludere anche un mister x, magari un giocatore più pronto rispetto ai due talentuosi giocatori accostati finora alla Lazio, Che sia Manchester United (che però deve fare in fretta perché in Premier League il mercato chiude l'8 agosto), Psg o Real, Inzaghi spera che tutto si risolva in fretta anche se Sergej ha lavorato bene in ritiro in perfetta sintonia con i compagni. Ancora pochi giorni e tutto sarà più chiaro.