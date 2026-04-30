Patto di stabilità, Giorgetti “Difficile sostenere clausola che esclude spese difesa”

30 aprile 2026 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “E’ molto difficile da sostenere politicamente una clausola che preveda la possibilità di non considerare ai fini del patto di stabilità le spese per la difesa e le escluda per interventi a favore di famiglie e imprese per quanto riguarda l’energia: c’è un’incongruenza logica che continueremo a ribadire”. Lo sottolinea il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento alla Camera. “Di fronte a scenari anche severamente avversi che abbiamo evidenziato nel documento presentato, auspico che il parlamento dia mandato al governo per portare la nostra posizione nelle sedi competenti e dare risposte ai problemi della nostra economia e del popolo italiano”, continua Giorgetti.

Foto: Ipa Agency

(ITALPRESS).