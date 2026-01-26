Digital Networks Act, Federimpreseuropa “Può diventare uno strumento decisivo”

26 gennaio 2026 a

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo il Digital Networks Act (DNA), il nuovo regolamento destinato a ridefinire il quadro normativo delle reti di telecomunicazione nell’Unione, con l’obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza e l’autonomia digitale dell’Europa. Il provvedimento punta a favorire gli investimenti in infrastrutture avanzate, come fibra ottica e reti mobili di nuova generazione, garantendo un mercato unico digitale più armonizzato e funzionale. Federimpreseuropa accoglie positivamente la proposta e annuncia la presentazione di un proprio contributo nei prossimi passaggi parlamentari.

“L’Europa deve dotarsi di reti moderne, sicure e resilienti per sostenere le imprese e l’innovazione – afferma Maria Modaffari, Presidente Nazionale -. Il Digital Networks Act può diventare uno strumento decisivo per rafforzare la sovranità digitale e la competitività del nostro continente, a condizione che crei condizioni stabili e prevedibili per gli investimenti, senza introdurre nuovi vincoli burocratici o oneri impropri che rischiano di rallentare lo sviluppo delle infrastrutture”.

L’associazione sottolinea l’importanza di un approccio pragmatico, che favorisca la crescita e la modernizzazione delle reti, incentivi gli operatori a investire su tutto il territorio europeo e riduca la dipendenza dalle infrastrutture di paesi terzi. “La sovranità digitale non si costruisce con divieti o regolazioni punitive, ma con infrastrutture solide, investimenti concreti e imprese messe nelle condizioni di competere», aggiunge Modaffari che, nei prossimi giorni, accompagnata da una delegazione, sarà a Bruxelles per incontri istituzionali con Parlamento e Commissione europea, presentando formalmente le proposte di Federimpreseuropa e partecipando al dibattito sul regolamento, con particolare attenzione alla Commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE), competente sul dossier, e alle commissioni Mercato interno e Affari economici.

