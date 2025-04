Vance in missione in Italia, incontrerà Meloni e cardinale Parolin

16 aprile 2025 a

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Secondo quanto riportato

dalla Casa Bianca il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e

la Second Lady Usha si recheranno in Italia e in India dal

18 al 24 aprile. Per l’occasione Vance discuterà le priorità

economiche e geopolitiche comuni con i leader di entrambi i Paesi. Nel corso della sua visita a Roma, Vance incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ritornerà in tempo da Washington dopo il bilaterale con il presidente Donald Trump. Previsto un incontro anche con il segretario di Stato vaticano, il Cardinale Pietro Parolin. Successivamente il vicepresidente e la Second Lady voleranno in India per visitare Nuova Delhi, Jaipur e Agra. Per l’occasione Vance avrà un bilaterale con il primo ministro Narendra Modi. Previste in entrambi i Paesi anche delle partecipazioni ad ulteriori incontri presso siti culturali.

