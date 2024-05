Italiano “Lotteremo fino alla fine per vincere la Conference”

22 maggio 2024 a

a

a

FIRENZE (ITALPRESS) – “L’Olympiacos è una signora squadra, che ha grande entusiasmo, però anche noi stiamo bene e vogliamo battagliare fino alla fine per vincere la coppa. Bisognerà prepararla nel migliore dei modi ed essere al massimo della condizione mentale e fisica”. Vincenzo Italiano, fra i protagonisti del media day della finale di Conference League organizzato al Viola Park, è già carico. La sconfitta di un anno fa col West Ham brucia ancora e fra una settimana ad Atene la Fiorentina vuole la sua rivincita. “Ci ritroviamo ancora in finale, abbiamo fatto un percorso fantastico, di grande valore, conciliando coppe, campionato e altri impegni – ha aggiunto Italiano – Avere ancora la possibilità di alzare un trofeo penso che sia un orgoglio per tutti. Ora abbiamo la partita di Cagliari poi l’attenzione massima sarà per la partita di Atene. Sarà la nostra terza finale, sappiamo a cosa andiamo incontro, cercheremo di toglierci la giusta soddisfazione”. Italiano ha anche parlato di Claudio Ranieri, domani al passo d’addio col Cagliari e forse della carriera. “E’ una grande persona, stimata da tutti, sarò felice e contento di essere protagonista della sua ultima partita” ha concluso Italiano.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).