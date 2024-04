Il generale Vannacci candidato della Lega alle Europee

25 aprile 2024 a

MILANO (ITALPRESS) – “Sono contento che un uomo di valore come il

generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie

di libertà assieme alla Lega al Parlamento Europeo”. Ad annunciarlo il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo

Salvini durante la presentazione a Milano del suo libro

“Controvento”.

“Matteo Salvini ha annunciato oggi che correrò alle Europee con la Lega, io confermo la mia stima nei confronti del ministro e confermo la nuova sfida insieme al Carroccio”, dice Vannacci ad Affaritaliani.it dopo l’annuncio di Salvini. “Sarò un candidato

indipendente che si federa con la Lega, combatterò per i miei

valori, i miei principi che ho già illustrato insieme al partito

che li condivide in buona parte – continua Vannacci -. La mia idea di tradizione, famiglia, cultura, identità e società verrà così promossa a livello europeo”.

