25 Aprile, Massini legge monologo Scurati a Firenze

FIRENZE (ITALPRESS) – L’attore Stefano Massini ha letto quest’oggi dall’arengario di Palazzo Vecchio a Firenze il monologo dello scrittore Antonio Scurati dedicato al 25 aprile e che sarebbe dovuto essere declamato sabato scorso durante un programma di Rai 3. “Vorrei aggiungere che nel frattempo sono successi alcuni fatti di cui è impossibile non tenere conto- ha aggiunto Massini dopo la lettura del monologo di Scurati-. Una profonda sensibilità democratica si è manifestata in risposta. Un sondaggio recentemente pubblicato dice che il 72% degli italiani si dichiara antifascista, è una maggioranza schiacciante. La festa della Liberazione non ha senso se non parliamo al 28% che non si dichiara antifascista”. “Questa è la festa della riappropriazione della vita e della fine della dittatura” ha concluso Massini. Il Comune di Firenze ha stampato 500 copie del monologo di Antonio Scurati e le ha distribuite fra i presenti quest’oggi alla cerimonia per il 25 aprile in svolgimento in piazza della Signoria. (ITALPRESS).

