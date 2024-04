San Cesareo, arrestato 20enne sorpreso con oltre 350 kg di droga

09 aprile 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – Gli investigatori della Polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara hanno tratto in arresto un 20enne italiano perchè gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, a seguito di indagini, hanno effettuato un controllo in un appartamento, nel comune di San Cesareo, dove hanno rinvenuto ben 350 kg di hashish suddiviso in diversi involucri, oltre 2 kg di marijuana, 2 macchine per il sottovuoto, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Al termine delle attività di rito per il 20enne è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Foto: ufficio stampa Polizia di Stato

(ITALPRESS).