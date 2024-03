Superbonus, Giorgetti “Stop a sconto in fattura e cessione del credito”

26 marzo 2024 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – “Il governo ha approvato un decreto in materia di bonus edilizi energetici che elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano. Inoltre, abbiamo eliminato la disposizione della remissione in bonus che avrebbe consentito fino al 15 ottobre 2024 le correzioni, con il pagamento di minime sanzioni, di tutte le comunicazioni già intervenute. Abbiamo poi previsto per tutte le nuove fattispecie una comunicazione preventiva, quando si inizia il lavoro, in modo da avere un monitoraggio preventivo del fenomeno e non solo quando le fatture vengono caricate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, durante la conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma