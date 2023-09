Scuola, Valditara “Bene digitalizzazione ma libro resta fondamentale”

13 settembre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “Non dobbiamo fare l’errore di contrapporre intelligenza artificiale con le scienze umane, questo è un tema, è una grande sfida che stiamo affrontando tutti, è una sfida che deve essere affrontata con grande equilibrio, l’intelligenza artificiale e più in generale il tema della digitalizzazione delle nostre scuole sono le grandi sfide del domani, ma dobbiamo essere consapevoli che la lettura, che il libro di testo sono di una importanza fondamentale”. Lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, ospite di “Giù la maschera” su Radio 1. “Bisogna tenere insieme l’innovazione con la centralità delle scienze umane, del libro, delle poesie” ha aggiunto “anche sull’uso dei cellulari dobbiamo lanciare un messaggio molto netto: il cellulare in classe non si può usare se non per scopi didattici”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).