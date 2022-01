Covid, 184.615 nuovi casi e 360 decessi in 24 ore

14 gennaio 2022 a

Lieve incremento dei casi Covid in Italia. Dai 184.615 registrati nelle 24 ore precedenti, si passa a 186.253 con 1.132.309 tamponi processati, il che produce un tasso di positività in leggero calo al 16,44%. Significativa crescita dei decessi a 360 (+44). Non si arresta il trend in aumento dei reparti ordinari, con 18.019 degenti (+371), mentre tornano a crescere (anche se di poco) le terapie intensive, dove attualmente sono ospitati 1.679 (+11) pazienti con 136 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.379.130 persone. Sul fronte delle regioni si evidenzia la Lombardia prima per numero di nuovi casi (33.856), davanti a Emilia Romagna (20.346) e Campania (20.206).

