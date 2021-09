Modà, esce il nuovo singolo “Comincia lo show”

14 settembre 2021 a

MILANO (ITALPRESS) – Sarà disponibile da venerdì 17 settembre in radio e negli store digitali “Comincia lo show”, il singolo inedito che apre la strada al prossimo progetto discografico dei Modà, la band composta da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria).

Il brano, testo e musica di Kekko Silvestre, è stato presentato in anteprima domenica scorsa sul palco dell’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards.

“Comincia lo show – racconta Silvestre – apre la strada al nostro nuovo progetto discografico. E’, secondo me, un brano che offre un nuovo orizzonte sonoro che spazia dalle contaminazioni elettroniche al pop-rock ma senza snaturare lo stile melodico-compositivo che contraddistingue il nostro DNA da sempre”.

